Obra de Picasso de 600.000 euros desaparecida en Madrid: vecina la guardó en su casa creyendo que era un paquete

El cuadro ‘Naturaleza muerta con guitarra’ de Pablo Picasso, desaparecido desde el 3 de octubre y ya recuperado, ni siquiera salió del inmueble desde donde iba a ser cargado para una exposición. Se les olvidó en el portal a los transportadores y una vecina lo subió a su casa pensando que era el paquete de un pedido.

Laura Camacho y Sagrario Ortega
24 de octubre de 2025 - 05:22 p. m.
Pablo Picasso -Wikipedia
Fuentes próximas a la investigación relataron la historia del supuesto robo de un pequeño cuadro del universal pintor español, asegurado en 600.000 euros y que iba a formar parte de la exposición ‘Bodegón. La eternidad de lo inerte’, que el centro cultural CajaGranada, en el sur de España, inauguró el día 6 de octubre.

Lo echaron de menos cuando los operarios de CajaGranada desembalaron los otros 56 cuadros empaquetados para montar la muestra.

Una empresa de transportes tenía que recogerlo en un inmueble particular de Madrid, junto con otras obras de arte, y trasladarlas todas a un almacén, desde donde partirían al día siguiente hacia Granada.

‘Naturaleza muerta con guitarra’ quedó olvidado en el portal. Y solo. Pero por poco tiempo, porque una vecina del inmueble vio el paquete y pensando que sería algún pedido, se lo subió a casa.

Pero la mujer no lo abrió y lo dejó arrinconado en la vivienda. Pasaron los días y el ‘Picasso’ seguía en el olvido.

Hasta que el marido de esta vecina comentó con ella la noticia que ya daban todos los medios de comunicación: un cuadro de Picasso no había llegado a su destino.

La mujer cayó entonces en la cuenta. ¿Sería ese paquete el cuadro desaparecido? Efectivamente, así era y el matrimonio llamó a la Policía.

Con toda probabilidad, el matrimonio sabía que en alguna vivienda de su portal había obras de arte.

Para entonces, la Policía ya había iniciado una investigación tras la denuncia de CajaGranada de la desaparición -se interpuso el día 10- y ya había tomado declaración a todo aquel que hubiera tenido contacto con el cuadro, como transportistas o empleados del almacén.

Este viernes, la Policía Científica abrió el paquete y comprobó que el cuadro era el auténtico, un ‘Picasso’ que ha traído de cabeza a investigadores, propietarios, expositores y a unos trabajadores que, seguramente, se llegaron a sentir sospechosos de un robo que nunca existió.

Por Laura Camacho y Sagrario Ortega

