Investigan la desaparición de una obra de Picasso valorada en 600.000 euros

El pintor español, Pablo Picasso, estuvo activo entre el año 1900 y 1973. Foto: Wikipedia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Policía Nacional investiga la desaparición de un cuadro de Picasso, asegurado por 600.000 euros, que debía viajar de Madrid al Centro Cultural CajaGranada para exponerse en el marco de una muestra, pero que no estaba junto al resto de piezas embaladas.

Según han informado fuentes de este cuerpo armado, que se ha hecho cargo de la investigación, la denuncia se formalizó el pasado 10 de octubre.

Exposición sobre el bodegón

Tampoco se conoce en qué punto del trayecto entre Madrid y Granada desapareció la pieza que se trasladó junto a otras 56 obras para formar parte de la exposición “Bodegón. La eternidad de lo inerte”. Según ha adelantado el diario Ideal de Granada, la pieza desaparecida, “Naturaleza muerta con guitarra”, se almacenó junto al resto el 25 de septiembre para viajar en octubre y llegar a Granada capital el pasado día 6.

El Centro Cultural CajaGranada estrenó, según lo previsto, la exposición diseñada para redescubrir el bodegón, uno de los géneros más antiguos y simbólicos de la historia del arte, a través de piezas firmadas entre los siglos XVII y XX.

La Fundación CajaGranada, responsable de la muestra, formalizó la denuncia ante la Policía Nacional.

Relación de los hechos

En un comunicado, CajaGranada Fundación aportó una relación de los hechos desde que, el pasado 3 de octubre, como estaba previsto, la empresa de transporte se personó en las instalaciones del centro cultural para hacer entrega de las piezas que forman parte de la exposición, todas procedentes de Madrid.

La llegada se produjo a las 10:00 horas, cuando el furgón accedió a las instalaciones del Centro Cultural CajaGranada. El responsable de exposiciones recibió a los empleados de la empresa de transportes a la llegada e indicó los pasos a seguir para depositar las piezas en la sala.

“En un solo movimiento y de forma continuada, todas las obras se fueron trasladando desde el furgón al montacargas (donde entraban todas en un solo traslado), en planta -1, y seguidamente trasladadas a planta 1”, relataron desde la fundación. Una vez allí, la entrega se hizo en zona videovigilada. Al finalizar el traslado del montacargas a la sala, con todas las piezas en sala, el responsable de exposiciones, acompañado de los empleados de la empresa de transporte, revisaron lo entregado.

“Al no estar todos los embalajes debidamente numerados, no fue posible hacer un chequeo exhaustivo sin desembalar”, explicó CajaGranada Fundación, que señaló que, acto seguido, se comprobaron las distintas procedencias que se podían contrastar por los tipos de embalajes empleados en cada una de ellas, y se acordó firmar las cartas de porte (pendientes del desembalaje el lunes 6 para poder chequear con exactitud pieza a pieza).

Obra de 1919

El responsable de exposiciones, agregó el comunicado, fue comprobando obras y colección de procedencia en las cartas de porte, sin poder contrastar físicamente con los paquetes. Una vez terminada la operación, los empleados de la empresa de transporte se marcharon de las instalaciones del Centro Cultural CajaGranada a las 11:30 horas.

El lunes 6 de octubre, a partir de las 8:30 horas, se inició el desembalaje de todas las piezas, que permanecieron desde el viernes 3 “videovigiladas en todo momento”. Se comprobó en las grabaciones que no existe ninguna incidencia durante el fin de semana en el mismo espacio, aseguró la fundación.

Una vez finalizada esta labor, realizada por personal de CajaGranada Fundación, se fueron distribuyendo por la sala y, a media mañana, con todo desembalado, la comisaria de la exposición y el responsable de exposiciones de la entidad detectaron la falta de una obra, un pequeño “gouache” enmarcado de Pablo Picasso, titulado “Naturaleza muerta con guitarra”, de 1919.

Además de denunciar su desaparición ante la Policía Nacional, la fundación dice haber puesto todos sus medios a disposición de la investigación y confía en la resolución del caso. De momento, no se han producido detenciones.