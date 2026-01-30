Obras de teatro, estrenos de cine y más planes culturales para este fin de semana en Bogotá

Desde 31 de enero, Santiago Rivas presentará su monólogo “Acaba Colombia” en el El Quinto Pulgar, en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nueva temporada de “Acaba Colombia”

Santiago Rivas vuelve con una nueva temporada de “Acaba Colombia”, el monólogo en el que analiza, a partir del humor y la sátira, los problemas de nuestro país. Este espectáculo se actualiza con regularidad para mantenerse al tanto de las últimas noticias de Colombia y el mundo. En esta ocasión, el inicio de un año electoral marca las primeras presentaciones de esta temporada en la que Rivas se pregunta: “¿Qué carajo vamos a hacer en este país? ¿Para qué sirven las encuestas? ¿Qué tan cruciales son estas elecciones? ¿Por qué alguien querría ser presidente de Colombia? O bueno, incluso si hubiera buenas razones, ¿por qué exactamente esas personas que nos acechan desde el tarjetón?"

Fecha: Todos los sábados y domingos desde el 31 de enero hasta el 1 de marzo.

Hora: 7:00 p. m.

Boletas: COP 55.000. Se pueden adquirir a través del WhatsApp (+57) 3183660369

“La pelota de letras” regresa a los escenarios

Un clásico de la comedia colombiana vuelve a presentarse en Bogotá únicamente durante este fin de semana. Andrés López llega nuevamente con “La pelota de letras”, un viaje a través de las particularidades de nuestras generaciones diseñado para reunir a la familia alrededor de lo que caracteriza a cada una de ellas. Este espectáculo se ha presentado ya en 18 países y ha rondado el país durante más de 20 años, consolidándose como una de las obras icónicas de este comediante.

Eso sí, cada noche promete una experiencia distinta en este show que no ha dejado de reinventarse y reescribirse desde su estreno en 2005.

Lugar: Teatro Cafam

Fechas: 31 de enero y 1 de febrero

Boletas: Desde COP 89.600 a través de TuBoleta.

Si quiere saber más sobre esta nueva temporada de “La pelota de letras”, puede leer aquí la entrevista a Andrés López.

“Un tranvía llamado deseo” en Cine Colombia

Comienza una nueva temporada del National Theatre Live de Cineco Alternativo con “Un tranvía llamado deseo”, la icónica obra de Tennessee Williams, esta vez dirigida por Benedict Andrews y protagonizada por Gillian Anderson, Vanessa Kirby y Ben Foster.

Sinopsis: Blanche, heredera de una familia sureña de Estado Unidos, es una mujer madura que se aferra con desesperación a un pasado de elegancia y esplendor. Circunstancias adversas la llevan a Nueva Orleans, donde se instala con su hermana Stella y su cuñado Stanley, un hombre impulsivo, dominante y violento.

Tras su fachada refinada, Blanche esconde un oscuro pasado que la ha llevado al borde del colapso emocional. Su fragilidad y comportamiento errático desencadenan tensiones que amenazan con fracturar la vida de la joven pareja.

Boletas: Desde COP 42.000 por la página de Cine Colombia.

Hora: 12:00 p. m.

Lugar: En Bogotá, la obra se presentará en los cines del C. C. Andino, Unicentro, Centro Chía, Avenida Chile y Lúmina. Pero también estará en otras salas seleccionadas de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Manizales y Medellín.

Para conocer más sobre “Un tranvía llamado deseo”, puede ver el artículo completo al respecto haciendo click aquí.

Estreno de “Si tuviera piernas, te patearía”

Sinopsis: Con su vida derrumbándose a su alrededor, Linda, una terapeuta y madre de Long Island, se abre camino a través de un campo de minas emocional.

Directora: Mary Bronstein

Género: Drama, comedia

Dónde ver: Cine Colombia, Cinemark, Cinépolis, Cinemas Procinal y otras salas del país.

Café filosófico con Roberto Palacio

El filósofo y escritor Roberto Palacio tendrá este fin de semana una nueva edición de su “Café filosófico”, un espacio en el que se discuten

Tema: La pregunta sobre cómo valoramos las cosas, las relaciones, las personas es una de las más poderosas para entender las diferentes formas de habitar el mundo. Desde hace dos siglos, las ideas alrededor del valor económico se han vuelto dominantes. Pero estas ideas, que surgieron en paralelo con el desarrollo del capitalismo, ahora deben ser repensadas a la luz del ascenso de sectores reaccionarios, apoyados por gigantes tecnológicos. En esta conversación, el antropólogo Pablo Jaramillo, autor de “La Cultura del Homo Economicus”, prospecta las preguntas que las nuevas condiciones planetarias nos plantean sobre cómo valorar y proteger el mundo que nos rodea.

Lugar: Librería Lerner 93 (Cra. 11 #93a-43)

Fecha y hora: Sábado 31 de enero a las 11:00 a. m.

Entrada: COP 50.000

Si quiere conocer más sobre este autor, puede leer su serie Sobrepensadores en El Magazín Cultural.

La Orquesta Filarmónica de Bogotá en la UNAL

La OFB arranca su temporada de conciertos con “Festivo con seriedad”, su primer concierto en la Universidad Nacional de Colombia. Allí, interpretarán la ‘Sinfonía No. 1 en Re Mayor’, también conocida como ‘Titán’, que bajo la dirección de su titular Joachim Gustafsson.

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá ubicada en la carrera 45 #26-85.

Hora: 4:00 p. m.

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026.

Entrada gratis hasta completar aforo.