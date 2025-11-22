El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo anunció su programación para este 2026: Alemania será el invitado de honor

La compañía de danza alemana tanzmainz participará en la producción de la obra "El lago de los cisnes", que hará parte de la programación del Teatro Mayor en 2026. Foto: Cortesía del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo recientemente anunció su programación para el 2026. Los asistentes podrán disfrutar de más de 116 espectáculos y 178 funciones. Entre la oferta se podrán encontrar orquestas, ópera, conciertos, presentaciones teatrales y festivales que completará una agenda cultural variada para todos los públicos. Además, el invitado internacional de honor de este año será Alemania.

“En la medida en que tengamos más público, tendremos mejores espectáculos para ofrecer”, aseguró Ramiro Osorio, director del teatro, durante el evento de presentación.

La participación alemana constará de seis eventos de música y danza a lo largo del año. Uno de los más destacados serán los dos conciertos que dará la Orquesta Filarmónica de Berlín durante octubre. La Orquesta, fundada en 1882, ha sido galardonada con cinco premios Grammy y con el Premio Ernst von Siemens. Bajo la dirección de Kirill Petrenko, esta será la primera vez que la Orquesta toque en el país.

En cuanto a producciones colombianas, una de las principales apuestas será la obra ‘Destinitos fatales’, basada en los textos de Andrés Caicedo, que lleva el mismo nombre. El escritor e intelectual caleño, con libros reconocidos como “¡Que viva la música!”, falleció en 1977 y esta obra será una antesala a la conmemoración de los 50 años de su fallecimiento, que se cumplirán en 2027.

Además, el Teatro Mayor participará en el Festival Internacional de Artes Vivas – FIAV Bogotá y también será el escenario de apertura para emblemáticos encuentros regionales como lo son el Festival de la Leyenda Vallenata, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y el Festival de Música Andina “Mono Núñez”.

La temporada lírica, enfocada en obras de ópera y zarzuela, tendrá el apoyo de diversas casas y entidades culturales como el Teatro de la Zarzuela de Madrid, la Fundación Juan March, la Compañía Estable, la Orquesta Sinfónica y el Coro Nacional de Colombia, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Festival Internacional de Música Sacra. Durante esta temporada se encontrarán producciones como el ‘El holandés errante’, en febrero, y ‘La bohème’, en julio, además de obras corales de clásicos como la ‘Novena Sinfonía’ de Beethoven o la ‘Pasión según San Mateo’ de Johann Sebastian Bach.

El Teatro Mayor también contará con varias franjas de circo, danza y teatro. Entre los eventos más destacados estará la obra de ‘El lago de los cisnes’, organizada a través de la alianza entre la compañía alemana tanzmainz, la Sidney Dance Company, el Ballet Español de la Comunidad de Madrid, el Ballet Folclórico de Guadalajara y el Ballet Municipal de Santiago. Asimismo, el teatro español hará presencia con obras como ‘El Monstre’ de Josep María Miró y ‘En mitad de tanto fuego’ de Alberto Conejero.

Por último, el Teatro Mayor colaborará con entidades de carácter social como el Teatro Verde, proyecto enfocado en el cuidado ambiental; el Teatro Digital, que garantiza el acceso a ciertas producciones del teatro por medios digitales; y Teatropedia, un proyecto multimedia para niños de América Latina. También se continuará con el programa “Cien Mil Niños al Mayor”, a partir del cual 306.550 niños, niñas y jóvenes han logrado disfrutar de manera gratuita la oferta del teatro.

Hasta el 31 de diciembre de 2025 habrá descuentos de preventa para algunos eventos de la programación del 2026.