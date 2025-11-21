Emprendimientos, territorio y cultura: regresa la feria gratuita “Colombia son las regiones” a Bogotá

La feria Colombia son las regiones, recibirá en el Parque de la 93, en Bogotá, representantes de diferentes departamentos. Foto: FND

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Del 21 al 23 de noviembre, el parque de la 93 en Bogotá recibirá a los 32 departamentos de Colombia para un encuentro de cultura, gastronomía y emprendimientos. La segunda edición de la Feria “Colombia son las regiones” contará con la participación de más de 140 artesanos y emprendedores. Además, en el escenario principal se presentarán más de 30 agrupaciones artísticas de 29 departamentos del país.

La feria es gestionada por la Federación Nacional de Departamentos (FND). Esta entidad fue fundada en 1994 y surgió como un mecanismo para representar a los distintos departamentos de Colombia frente a las instituciones estatales. A partir de este componente regional y en el marco de la celebración de los 30 años de la Federación surgió la Feria “Colombia son las regiones” en 2024.

El director de la FND, Didier Tavera, en conversación con La FM, dijo lo siguiente sobre la feria: “Vamos a tener más de 300 artistas en escena sobre la tarima, cantando, bailando, haciendo muestras culturales y expresiones folclóricas. Pero, adicional, cada stand de estos tiene una curaduría y recoge tradiciones e historia. Hay algunos stands donde van a encontrar una promoción turística, porque también es una excusa para invitarlos ahora en esta temporada decembrina que antes que piensen estar fuera de Colombia, visiten primero lo nuestro”.

Una de las apuestas de esta edición son las “Marcas territoriales”, que son muestras destacadas de seis departamentos o zonas de Colombia: Atlántico, con su producción con identidad caribeña; Bolívar, con una variedad de técnicas artesanales y locales; Boyacá, por su riqueza cultural, turística y agrícola; Córdoba, resaltando la diversidad de la cultura sinuana; y, por último, La Guajira, presentando las expresiones artísticas y ancestrales del pueblo wayuu.

El evento también contará con un espacio para catar las bebidas alcohólicas más representativas de Colombia. Esta edición tiene un enfoque especial en la producción artesanal, incitando a los colombianos a comprar en negocios locales. Los asistentes encontrarán los emprendimientos distribuidos a lo largo del parque, en distintas vitrinas a cielo abierto.

Los horarios de la feria serán distintos para cada día. El viernes la jornada irá de 10 a.m. a 9 p.m., el sábado de 10 a.m. a 10 p.m. y el domingo de 10:30 a.m. a 6.p.m. El ingreso a todas las zonas de gastronomía, emprendimientos y presentaciones culturales será completamente libre.