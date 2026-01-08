“La orden de los guardianes de la espada de Bolívar”, la vieja leyenda que Petro revivió

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostiene la espada del Libertador Simón Bolívar este jueves, durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en Bogotá (1 de mayo de 2025). Foto: EFE - Carlos Ortega

Después de una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, el presidente Gustavo Petro salió a dar un discurso en la Plaza de Bolívar en el que se refirió a la situación de tensión diplomática entre los dos países.

La captura de Nicolás Maduro tras la invasión de EE. UU. a Venezuela y las amenazas del presidente Donald Trump de hacer lo mismo en Colombia habían caldeado bastante los ánimos. Sin embargo, ambos parecen haber quedado en mejores términos después de esa reunión telefónica, según afirmó Petro en su discurso y reiteró Trump a través de una publicación en su plataforma Truth Social.

Ahora, para el presidente colombiano atacó a la prensa como una de las responsables de esta situación y, cuando lo hizo, afirmó lo siguiente:

“Por seguir la agenda políticoelectoral, los dueños de los medios de comunicación al lado de la extrema derecha en Colombia han confundido completamente la situación. Parece que quisieran que llegaran los helicópteros aquí, como en Caracas, y nos tiraran unos ‘misilazos’, olvidando que en ese palacio está la espada de Bolívar y que yo tengo que cuidarla como miembro de la Orden de los guardianes de la espada de Bolívar, que Otty (Patiño) dice que se configuró con poetas latinoamericanos”.

La frase despertó una antigua leyenda de los días en los que el M-19 aún operaba en Colombia.

¿Qué es la Orden de los guardianes de la espada de Bolívar?

En 1986, un año después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, el M-19 estaba buscando una manera de limpiar su nombre ante la comunidad internacional e instaurarse como una fuerza revolucionaria en América Latina. Para eso, decidieron crear una distinción que homenajeara a quienes, según ellos, habían sido defensores en la libertad en el continente. La llamaron la Orden de los guardianes de la espada de Bolívar.

“Crean la Orden de los guardianes de la espada, que son unas espaditas chiquitas (yo vi alguna vez una y eran una especie de pisacorbatas) que se le entregaron a personajes importantísimos”, relató Arjaid Artunduaga, abogado y exmilitante del M-19 a la escritora María del Mar Ramón en el pódcast “Guardianes de la espada”. Según contó, algunos miembros de este grupo guerrillero se dedicaron a entregarla a estos personajes como parte de una estrategia de propaganda política.

Everth Bustamante, exmilitante del M-19 y excongresista por el Centro Democrático, también participó en este espacio y confirmó cuáles habían sido las personas que habían recibido esta distinción. Según su relato, a los homenajeados se les entregaba, además de la versión miniatura de la espada, un diploma personalizado que explicaba por qué habían sido escogidos como parte de la orden.

José Figueres, expresidente de Costa Rica (1970-1974), fue uno de los escogidos y Bustamante compartió para ese pódcast el pergamino que se le entregó en ese momento. Decía:

“Don Pepe Figueres:

Como auténtico heredero bolivariano y jefe de la revolución del 48, una vez aseguró la libertad de su pueblo, envainó la espada y, al abolir al ejército, le ahorró muchos sufrimientos a los costarricenses. Venció la oscuridad y creó la luz de la libertad para su pueblo, exactamente lo que el libertador soñaba para toda la América. Recibe usted, don Pepe Figueres, esta réplica de la espada del libertador como un homenaje a su lucha y a su obra que constituye un verdadero ejemplo bolivariano para todos los latinoamericanos.

Respetuosamente, firman

Carlos Pizarro, comandante general M-19

Antonio Navarro Wolf, por el mando central

Everth Bustamante, secretario de relaciones internacionales”.

El mismo Bustamante afirmó que la distinción la recibieron otros distinguidos personajes de la izquierda latinoamericana de la época como el general Omar Torrijos (de manera póstuma), dictador panameño; Tomás Borge, entonces primer ministro nicaraguense; Sergio Méndez, arzobispo de Cuernavaca, Manuel Piñeiro, revolucionario cubano y, por supuesto, a Fidel Castro, líder de ese movimiento. Aunque, cabe aclarar, a estos últimos no se les entregó la réplica de la espada debido a que ellos habían estado en posesión del objeto real durante un breve periodo.

Del mundo intelectual, Bustamante mencionó a dos más: los uruguayos Eduardo Galeano y Mario Benedetti.

En el relato de los excombatientes no se mencionó si, por defecto, todos los miembros del M-19 hacían parte de la Orden. Tampoco se especificó si Petro, en ese entonces también militante de esta organización guerrillera, lo recibió.

Guardianes de la espada en el siglo XXI

Más de 50 años más tarde, específicamente el 22 de diciembre de 2023, el nombre de la Orden volvió a sonar en los medios de que el presidente Petro emitiera el decreto 2237, “por el cual se crea la Distinción Orden de los Guardianes de la Espada del Libertador Simón Bolívar”.

En esta ocasión, a diferencia del original, la réplica de la espada estaría inscrita en una medalla que le sería otorgada, según dice el decreto, “a personas e instituciones nacionales y extranjeras que se hayan distinguido por custodiar la espada del Libertador Simón Bolívar, a quienes se han destacado por sus aportes a la paz, contribuido en la reconciliación sobre la base de la justicia, de la verdad y de la lucha por la soberanía nacional”.

Los encargados de postular a los candidatos serían el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y el Consejero Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República (lo que explicaría la mención de Patiño en el discurso). El presidente sería el encargado de escogerlo y de entregar la distinción.

No obstante, dos años después de su creación, no se ha documentado la entrega de esta medalla a ninguna persona, por lo que no es claro a qué “poetas latinoamericanos” se refirió el presidente en su discurso.