Paola Holguín llega al Ministerio de Cultura: perfil, trayectoria y controversias

Fotografía de archivo del 24 de abril de 2026 que muestra a la exsenadora del Centro Democrático Paola Holguín durante un debate de control político en la Comisión II del Senado en Bogotá (Colombia). El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó este viernes a Holguín como ministra de Cultura del Gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto, con la misión de liderar lo que denominó una "batalla cultural por la Nación". EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/ ARCHIVO Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Paola Holguín será la nueva ministra de Cultura y encabezará un viraje en una dirección completamente opuesta a la que venía siguiendo el actual gobierno. Será la encargada de liderar un proyecto que busca convertir a los integrantes del sector en “sujetos de prosperidad”, una visión que recuerda la promovida durante el gobierno del expresidente Iván Duque con la economía naranja, el modelo económico con el que se esperaba fortalecer las industrias culturales. Es aquí donde el debate parece devolverse cuatro años.

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La pregunta es si una mirada centrada en la industria resulta beneficiosa para la cultura. La respuesta parecería obvia: por supuesto que la dimensión económica es importante en un sector donde la formalización laboral sigue siendo una deuda pendiente y donde quienes trabajan en la cultura continúan sin garantías plenas para ejercer sus derechos. Sin embargo, el problema no radica en el objetivo, sino en el cómo y en el enfoque. Los tiempos, los procesos, la formación y las distintas disciplinas culturales no son homogéneos ni pueden supeditarse a las lógicas del mercado o a las tendencias políticas. Para que la cultura y sus manifestaciones cumplan su función, es indispensable garantizar la libertad de pensamiento y de creación, una idea que difícilmente parece armonizar con los ritmos de la producción masiva o con la burocracia estatal.

Juan David Correa, exministro de las Culturas del gobierno Petro, habló de una “promesa cumplida”.

Para él, se concreta el deseo de las clases altas y medias que votaron por Abelardo De La Espriella. Se apuesta por poner en el centro a la “cultura centralizada, elitista, vertical, patriarcal, arribista, misógina y aporofóbica, que promueve imaginarios machistas e ilusiones de riqueza material, poniendo al entretenimiento y a las industrias culturales neoliberales de los centros urbanos andinos como horizonte de exclusividad y exclusión de la mayoría de la diversidad colombiana”.

Correa considera que el ministerio quedará en manos de una “repotenciada economía naranja”: esta vez con la decisión de que el norte sea la estética y la ética de la hispanidad de ultraderecha cuya capital es Miami Vice.

Correa asegura que el avance durante estos cuatro años con un gobierno de izquierda es innegable, pero no está sorprendido ante la decisión. La considera una declaración de principios.

“Es pensando en nosotros, nuestros artistas, sabedores, cultores y artesanos y en nuestra bioculturalidad que daremos respuesta a la imposición de la nueva narrativa que se impondrá en medios empresariales y sectores de la sociedad que pensarán que todo ha vuelto a su curso. Pero el país cambió. Así ellos y ellas pretendan no darse cuenta”, concluyó el periodista y escritor.

Ahora fijémonos en la formación de Holguín, un aspecto al que también se refirió el ingeniero y exministro de Minas y Energía Andrés Camacho:

Holguín es comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, con maestrías en Estudios Políticos y en Seguridad y Defensa, además de formación especializada en estrategia y políticas de seguridad en Estados Unidos.

Su trayectoria en el sector público supera las dos décadas e incluye cargos como asesora de la Presidencia de la República, responsable de asuntos políticos en la Embajada de Colombia en México, asesora de la Presidencia de ese país y consultora en temas de seguridad, justicia y políticas públicas para organismos nacionales e internacionales.

En el ámbito político fue senadora de la República durante tres periodos consecutivos (2014-2026), consolidándose como una de las principales figuras del Centro Democrático antes de su reciente salida de esa colectividad.

También ha ejercido la docencia universitaria y ha desarrollado una faceta como autora, con publicaciones entre las que se encuentran una biografía del expresidente Álvaro Uribe Vélez y una compilación de textos sobre su paso por la Presidencia.

Es decir, el presidente electo Abelardo de la Espriella designó como ministra de Cultura a una funcionaria con una amplia experiencia en la administración pública, pero sin una trayectoria profesional ligada al sector cultural.

Pero sigamos con la “economía naranja”, aunque no se ha hablado propiamente del término en el gobierno de De la espriella: las críticas hacia las dinámicas que podría traer este enfoque “industrial” no son nuevas. Durante el gobierno de Iván Duque, una parte del sector cultural advirtió que privilegiar una lógica de mercado podía terminar subordinando los procesos creativos a criterios de productividad y rentabilidad. A ello se sumaban las crecientes exigencias administrativas para los artistas —que aún carecen de garantías básicas para ejercer su oficio, como el acceso efectivo a la salud o a una pensión, independientemente de su disciplina— y el temor de que las expresiones artísticas más críticas frente al Estado, cualquiera que fuera el gobierno de turno, perdieran espacio o incentivos. Esos fueron algunos de los principales puntos de desacuerdo entre los entonces ministros Carmen Inés Vásquez y Felipe Buitrago y una parte importante del sector cultural.

Este comentario de Gaviria tiene que ver con una controversia que ha rodeado a Paola Holguín desde hace varios años. En distintos momentos, opositores políticos han relacionado a su padre, Frank Holguín, con Pablo Escobar y el narcotráfico. Sin embargo, en mayo de 2023, el representante Santiago Osorio se retractó de esos señalamientos en el marco de una conciliación avalada por la Corte Suprema de Justicia y reconoció públicamente que no tenía cómo acreditar la veracidad de lo que había dicho. Además, aunque Frank Holguín enfrentó un proceso de extinción de dominio sobre algunos bienes en los años noventa, no fue procesado ni condenado por delitos de narcotráfico o testaferrato.

También hubo felicitaciones por la decisión de tener a Holguín como cabeza de la cartera que se encarga de administrar los recursos públicos para la cultura: María Fernanda Cabal habló de “altura y lugar para la cultura de nuestro país” con la excongresista paisa a la cabeza:

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