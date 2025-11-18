Vaticano devuelve 62 objetos indígenas a Canadá tras petición de comunidades hecha en 2022

El Vaticano anunció la repatriación de 62 piezas de comunidades indígenas canadienses a su territorio de origen. Foto: AFP - HANDOUT

El embajador de Canadá ante el Vaticano afirmó que actualmente los objetos se encuentran en almacenamiento en Roma y que se espera que lleguen a Canadá el 6 de diciembre.

Los misioneros católicos enviaron originalmente los 62 objetos desde Canadá a Roma hace un siglo. En 1925, misioneros enviaron las piezas de diferentes comunidades a la Santa Sede para que fueran parte de una exhibición con más de 100,000 objetos, curada por el papa Pío XI y que buscaba mostrar las misiones católicas y las culturas con las que se encontraron.

Los artículos, que se conservaban en las colecciones etnológicas de los Museos Vaticanos, fueron entregados al presidente de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos (CCCB) en una audiencia en el Palacio Apostólico, según la Santa Sede.

“Su Santidad, el papa León XIV, desea que este regalo sea un signo concreto de diálogo, respeto y fraternidad”, indicó el Vaticano. Además, en el comunicado aseguraron que los objetos “dan testimonio de la historia del encuentro entre la fe y las culturas de los pueblos indígenas”.

Durante una “peregrinación penitencial” por Canadá en 2022, el papa Francisco ofreció una disculpa histórica a las comunidades indígenas por los abusos cometidos durante décadas contra los niños en las escuelas católicas, que comparó más tarde con un “genocidio”.

Durante ese viaje, las comunidades pidieron al Vaticano que les devolvieran los objetos de gran valor cultural.

De acuerdo con la BBC, entre los objetos que regresarán a Canadá se encuentran: un kayak inuit que históricamente se había utilizado para cazar ballenas en el extremo norte de Canadá, y un conjunto de guantes bordados procedentes de la Nación Cree.

Según la CCCB, los objetos serán transferidos a las Organizaciones Indígenas Nacionales de Canadá, las cuales “se asegurarán de que los artefactos sean devueltos a sus comunidades de origen”.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, celebró la repatriación de estos objetos y aseguró que es “un paso importante que honra la diversa herencia cultural de los pueblos indígenas y apoya los esfuerzos continuos hacia la verdad, la justicia y la reconciliación”.

La BBC reportó que los objetos hacían parte de la colección etnográfica del Museo Vaticano, conocida como el Museo Anima Mundi. Por su parte, la iglesia había clasificado estas piezas como “regalos” que habían sido entregados por líderes indígenas. Sin embargo, esta versión ha sido criticada, “dada la desigualdad de poder existente en el momento de su traslado”, según reportó el medio inglés.

“Los objetos fueron llevados a Europa en una época en que tanto la legislación canadiense como los decretos católicos prohibían las prácticas espirituales indígenas, lo que conllevó la prohibición de ciertos objetos utilizados en ceremonias”, aseguró la BBC.