Participe en el Premio de Poesía Ciro Mendía: el ganador recibirá cinco millones

La Casa Municipal de la Cultura de Caldas abrió la convocatoria para la versión XXVIII del Premio Iberoamericano de Poesía Ciro Mendía, un certamen reconocido internacionalmente que busca dinamizar las creaciones poéticas de escritores iberoamericanos y mantener viva la memoria del poeta y dramaturgo caldeño Ciro Mendía (Carlos Edmundo Mejía Ángel).

El premio está abierto a todos los escritores iberoamericanos, siempre que no tengan vínculo familiar o contractual con los organizadores del concurso. La fecha límite para enviar propuestas es el 5 de septiembre de 2025, y las obras deben enviarse en formato PDF, firmadas con seudónimo. Cada participante debe presentar un poemario inédito en español, con 40 poemas, en verso o en prosa, numerados, con letra Arial 12 puntos e interlineado 1.5.

Además, junto con el poemario, los concursantes deben diligenciar un formulario con los siguientes datos: título del poemario, seudónimo, nombres completos, lugar de residencia, teléfono y correo electrónico, breve reseña bio-bibliográfica, comentario sobre cómo conocieron el concurso y copia legible del documento de identidad al 150%.

El premio único asciende a 5.000.000 de pesos colombianos. La entrega del reconocimiento se realizará una vez concluyan las XXXVII Fiestas del Aguacero del Municipio de Caldas.

Sobre el Premio de Poesía

El certamen nació en 1992, año del centenario de Ciro Mendía, con carácter local para rendir homenaje a su obra. Desde 1994 se amplió a la región del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y en 1997 se estableció la convocatoria a nivel nacional. En 2011, con su XV versión, el concurso incorporó participantes internacionales de países como Venezuela, Ecuador, México, Estados Unidos y España, consolidándose como un espacio de intercambio cultural en el ámbito latinoamericano.

Con cada versión, el certamen ha crecido en alcance e importancia. En la XX versión, se abrió la convocatoria a toda América Latina, recibiendo 144 obras de distintos rincones de la región. En 2024, la XXVII edición sextuplicó la participación y la cantidad de países involucrados, con 310 postulaciones de 21 naciones, y resultó ganadora la escritora argentina Raquel Jaduszliwer.