Video: Pedro Almodóvar pidió al Gobierno español romper relaciones con Israel

Pedro Almodóvar volvió a levantar la voz, esta vez para exigir al Gobierno español que rompa todo vínculo con Israel en repulsa a la guerra en Gaza.

El cineasta Pedro Almodóvar se ha sumado a la campaña en redes sociales del colectivo Artistas con Palestina pidiendo al Gobierno español que rompa relaciones “diplomáticas, comerciales y de todo tipo” con Israel.

A través de un vídeo en la cuenta de la productora El Deseo en Instagram, Almodóvar, ganador de dos premios Oscar y uno de los directores de cine españoles más internacionales, pidió al Gobierno esa ruptura. “Pido a nuestro gobierno que rompa relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el Estado de Israel en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo gazatí a los ojos del mundo entero”, declaró el cineasta.

También le pide al presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, que “trate de convencer a los aliados europeos para hacer lo mismo y que se unan a esta repulsa”.

Otros artistas como los actores Luis Tosar y Juan Diego Botto o el cantante Miguel Ríos se han movilizado contra el genocidio en Gaza a través de esta campaña que comenzó el pasado viernes y que invita a todos los ciudadanos a plantear sus preguntas al Gobierno en relación con este conflicto.

El objetivo final es llevar esas preguntas al Congreso de los Diputados en una segunda fase. A través de esta campaña, piden medidas contundentes ante las violaciones, torturas, asesinatos y hambruna infantil perpetradas en Gaza.

Protestas en el Festival de Venecia por la Guerra en Gaza

El 82 Festival de Venecia, uno de los más importantes del mundo, se ha visto irrumpido por las protestas contra la guerra en Gaza con una serie de iniciativas impulsadas por un colectivo, Venice for Palestine (V4P), conformado por trabajadores del cine italiano.

La semana pasada promovieron una carta abierta para pedir a la dirección del certamen espacios de denuncia de lo que tachan de “genocidio palestino”, firmada por más de 1.500 personas, y han convocado una manifestación en el Lido veneciano para el sábado.

Además, el colectivo ha exigido al Festival que retire la invitación a los artistas que “respalden” al Gobierno de Israel, citando a la actriz israelí Gal Gadot y a Gerard Butler, ambos en el reparto de la película In the hand of Dante, fuera de concurso.

Por su parte, el director del Festival de Venecia, Alberto Barbera, rechazó este las peticiones de retirar la invitación a artistas que apoyen a Israel por la guerra en Gaza y aceptó las protestas que irrumpan durante el certamen.

“La Bienal es la principal institución cultural italiana, un lugar de apertura y debate que no ejerce censura alguna sobre nadie. Por eso devolvemos al solicitante la petición de retirar la invitación a artistas”, declaró en la rueda de prensa de apertura de la Mostra.