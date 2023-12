Patricia Field: “Para mí, la palabra “liderazgo” significa servicio”

Field es economista de la Universidad de los Andes y tiene más de 18 de experiencia en la industria farmacéutica. / Archivo particular Foto: Archivo particular

¿Hace cuánto llegó Novo Nordisk a Colombia y cómo ha aportado al panorama de la salud y al tratamiento de la enfermedad crónica grave en el país?

Muy orgullosamente, este 2023 cumplimos nuestros primeros 100 años, pero llevamos 13 en Colombia cambiando la vida de muchísimos pacientes con diabetes, sobrepeso, obesidad y enfermedades raras de la sangre.

¿Cómo lo han hecho?

Traemos tecnología de punta para afrontar estas enfermedades.

¿Qué campañas o momentos resaltaría de esos 13 años en el país y su aporte a la sociedad colombiana?

Voy a concentrarme en tres que hemos trabajado con los gobiernos locales de Bogotá y Barranquilla. Una de esas se llama “Ciudades cambiando de diabetes”, donde hacemos un trabajo conjunto con la academia, las secretarías de salud y la empresa privada, que en este caso somos nosotros, creando programas que aplanen la curva de diabetes en las dos ciudades que mencioné. El otro es un trabajo que hacemos con Unicef, donde nos enfocamos en entender cuál es el efecto de los medios de comunicación en el sobrepeso infantil.

¿Y qué hacen con lo que investigan o concluyen sobre ese tema?

Le ayudamos al Gobierno y a Unicef a proponer acciones para controlar esta epidemia. Ya podríamos llamarla de este modo en Colombia

Y la tercera…

Un trabajo que hacemos con la Cruz Roja en la frontera con Cúcuta para atender a sus migrantes que vienen desde Venezuela y sospechen que puedan tener diabetes. Se les da un asesoramiento para que puedan, si la tienen, tomar las acciones necesarias.

Dicen ustedes que se necesita más que medicina para combatir enfermedades crónicas graves, ¿cuáles son esos otros elementos?

Se trata de encontrar y entender qué factores influyen en que nosotros suframos, cada vez más, de sobrepeso y diabetes. En una ciudad como Bogotá, que es muy urbana, la gente hace menos ejercicio, tiene menos actividad física y come menos saludable; pero, si entendemos cuáles son los efectos de la diabetes, podemos cambiarlos.

Hablemos de algunos factores que hayan encontrado y sean disparadores de estas enfermedades…

Me gustaría mencionar un ejemplo: entramos a una localidad a preguntar por qué hay consumo de paquetes, pero no de verduras, o no a los mismos niveles. La respuesta fue muy simple: la vía para pasar a la plaza de mercado no tenía luz y era insegura. Con activar este servicio público y poner un policía, la gente comenzó a comprar comida más saludable. A veces son las intervenciones más sencillas las que hacen que cambie un hábito en una localidad.

¿Cómo ve el panorama de la salud en el país? Se lo pregunto desde su campo de experiencia, que son los medicamentos…

En Colombia ha sido muy positivo: hoy el 97 % de los colombianos acceden a la salud, algo extraordinario comparándolo con otros países de Latinoamérica, como México, que solo tiene un acceso del 60 %. Hablando de los medicamentos, Colombia siempre había sido un líder en ofrecer medicamentos de altísima calidad e innovación. Lo que esperamos en el futuro es que se dé a través del Invima, además del Ministerio de Salud.

¿Qué es lo que más le llama la atención del ámbito farmacéutico? ¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo?

Generar un impacto. La posibilidad de saber que trabajo en algo que le cambiará la vida a alguien. No solo a ese paciente, sino a la familia de ese paciente. En el caso de los desórdenes de coagulación, por ejemplo, la diferencia está entre la vida y la muerte. Saber que, así esa persona no me conozca, yo estuve detrás de su mejoría, me llena profundamente.

¿Cuál cree que es el legado de Novo Nordisk después de 13 años en el país?

Cambiarles la vida a los pacientes que hoy sufren de una enfermedad crónica no transmisible. Novo Nordisk patrocina un equipo de ciclismo de alto desempeño y todos son diabéticos, así que hablaría de contribuir a que las personas tengan una vida sin problemas.

Hablemos de los desafíos que enfrenta en su trabajo…

El más lindo es el desarrollo de la gente que trabaja conmigo. Ver a la gente crecer. Ver a las personas desarrollándose profesional y personalmente. A mí, como líder, esto me inspira. Además, siempre pienso en las personas y familias de los más de 200 empleados que tenemos y cómo influyo en el desarrollo de esas personas y de esas familias.

¿Para usted qué es el liderazgo?

Para mí, la palabra “liderazgo” significa servicio. A través de lo que hago creo esos caminos para que las personas puedan hacer mejor su trabajo.

Hablemos de su trayectoria profesional y de las lecciones que le ha dejado para ejercer su cargo…

El gran aprendizaje ha sido dejar de tratar de controlarlo todo. Así es como he logrado ponerme al servicio de los demás. Cuando uno deja de intentar tener el control, permite que las personas aprendan y demuestren su potencial. Para mí hubo un momento muy revelador y ahí me pregunté: cómo quiero hacer esto. Llegué a la conclusión de que sería a través de los demás. Decidí ser un agente de servicio que ofrezca herramientas para que las personas encuentren su camino. Eso se logra abandonando el ego de líder.

Hacia dónde cree que va la industria farmacéutica…

Si seguimos siendo parte de la conversación de todo lo que está pasando ahorita con la reforma a la salud, seguiremos trayendo tratamientos innovadores. Tratamientos que cambien vidas en espacios mucho más cortos. Antes, para traer un desarrollo, pasaban 10 o 12 años. Hoy es mucho más factible traer desarrollos nuevos que cambien vidas, y no solamente en las enfermedades crónicas no transmisibles, sino también en enfermedades como el cáncer.

¿Usted qué cree que debamos cambiar los colombianos para tener más conciencia con respecto a estas enfermedades crónicas?

Excelente pregunta: tiene mucho que ver con nuestros hábitos. La idea no es llegar a los extremos. No se trata de que la gente diga: nunca voy a comer esto. El objetivo es ir generando pequeños hábitos más constantes. Aumentar la actividad física, educar a los niños en lo mismo. Es un asunto, sobre todo, de prevención. De no llegar al punto de tener que necesitar el tratamiento.

Para usted, ¿cómo es una persona saludable?

Balanceada. Una persona consciente de las decisiones que toma. Así es como yo intento manejar mi vida para mi hijo y para mí.

¿Cómo se proyecta hacia el futuro aquí en Colombia?

Nosotros estamos muy comprometidos con Colombia. No sólo en traer la tecnología, sino en crear programas de sostenibilidad en salud para la población colombiana.