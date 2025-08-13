No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural

Paul McCartney, de “Los Beatles”, expone sus fotos inéditas de los años 60

La muestra se inaugura el 28 de agosto en la galería Gagosian de Londres y reúne imágenes inéditas captadas por el músico británico entre 1963 y 1964.

EFE
13 de agosto de 2025 - 11:01 a. m.
Fotografía tomada por el cantante Paul McCartney de sus compañeros de banda George Harrison, Ringo Starr, y John Lennon en los camerinos antes de un concierto de Los Beatles en 1963.
Fotografía tomada por el cantante Paul McCartney de sus compañeros de banda George Harrison, Ringo Starr, y John Lennon en los camerinos antes de un concierto de Los Beatles en 1963.
Foto: EFE - 'Cortesía de Gagosian
Una exposición de fotografías tomadas por el cantante británico Paul McCartney durante los años 60, en sus inicios en la banda “The Beatles”, se inaugura el 28 de agosto en Londres.

La muestra “Espejo Retrovisor: Liverpool-Londres-París”, disponible hasta el 4 de octubre en la galería Gagosian de la capital británica, narra la historia de McCartney y ofrece “un relato íntimo” de los primeros pasos de la banda entre 1963 y principios de febrero de 1964.

Cada una de las fotografías —una mezcla de fotogramas individuales y obras de múltiples imágenes— fue tomada con la cámara Pentax de 35 milímetros del cantante de Liverpool, y representa una “contribución singular” al registro visual de la década de 1960, indicó Gagosian en un comunicado.

La selección de imágenes muestra los “momentos intermedios vinculados a eventos claves” de la trayectoria de “The Beatles”, como su primera gira por el Reino Unido como cabezas de cartel en 1963 o su residencia de tres semanas en el Teatro Olympia de París, antes de su debut en los Estados Unidos.

El propio McCartney es el fotógrafo, aunque en algunas imágenes también aparece como protagonista junto al resto de sus compañeros de “The Beatles” (George Harrison, John Lennon y Ringo Starr), o con los seguidores de la banda, que, a través del objetivo del cantante británico, hacen patente la denominada “Beatlemanía” que despertaron los de Liverpool.

Un autorretrato muestra a McCartney reflejado en el espejo de un ático —donde soñó la melodía de “Yesterday”— en la casa familiar londinense de su entonces novia, Jane Asher, mientras que la camaradería y la serenidad del grupo se reflejan en escenas entre bastidores en distintas salas de concierto de la capital británica.

Según explica Gagosian, las fotografías han sido “remasterizadas a partir de negativos y copias por contacto originales que se creyeron perdidas durante más de medio siglo”, y cada una de ellas ha sido firmada por McCartney.

“Espejo Retrovisor: Liverpool-Londres-París” coincidirá con la exposición itinerante “Fotografías de Paul McCartney 1963-64: Ojos de Tormenta”, que se inauguró en 2023 en la National Portrait Gallery de Londres y se exhibe actualmente en el Museo de Bellas Artes de Young, en San Francisco (EE.UU.), hasta el 5 de octubre.

Por EFE

EDUARDO BENAVIDES LEGARDA(72582)Hace 9 minutos
Los Beatles por siempre.
Melibea(45338)Hace 29 minutos
Que envidia poder estar en esa galería.Tuve la oprtunidad de conocer en Liverpool,el lugar donde empezaron los Beatles sus presentaciones ,cuando aún eran aninimos
