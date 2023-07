Paula Arenas: “Es un álbum para entender que todos somos humanos”

La artista ha obtenido nueve nominaciones al Latin Grammy y una al Grammy anglo en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino. / Nicolás Corredor Foto: Nicolás Corredor

¿Cuál fue la inspiración del título “A ciegas”, su tercer álbum de estudio?

El último álbum está inspirado en el sentimiento de vivir, de llevar una vida a ciegas. A lo que me refiero con eso es que siempre me guío más por el corazón que por los ojos. Por eso hago la música que hago, por eso sigo escribiendo canciones de amor en épocas en las que de pronto no son tan románticas. También ese sentimiento de “a ciegas” me ha traído tanto cosas muy positivas como otras no tanto. Parte del disco es la exploración de perdonarme a mí misma, entrar a curar un montón de heridas a través de las canciones.

¿Qué nos puede contar sobre las diferentes formas de amar y ser amado que explora en este álbum?

Este álbum en general habla del amor, desde el amor propio hasta el amor que le tengo a mi familia, el amor a mi hijo, el amor a la música. Siento que el amor es el motor de mi vida, así que acá exploro las diferentes formas de amar, incluso desprendiéndose, que también es una forma de amar.

En este álbum colaboró con artistas destacados como Manuel Medrano y Jesús Navarro, vocalista de Reik. ¿Cómo fue trabajar con ellos y cómo enriquecieron su música?

Para mí, una experiencia maravillosa, porque siempre he sido una gran admiradora de las voces únicas y considero que tanto Manuel Medrano como Jesús Navarro tienen voces únicas. Es un sueño adorado cantar con ellos y lo hago realidad en este álbum, con dos canciones totalmente distintas: “Puro sentimiento”, con Manuel Medrano, que es una canción mucho más inspirada en la época de los Bee Gees y los años 70, y “Déjame llorarte”, con Jesús Navarro, una canción muy sentimental, de la importancia de llorar, que para mí es una forma real de desahogo.

¿Cuál es el mensaje central que espera transmitir a sus seguidores con este nuevo trabajo discográfico?

Yo creo que el mensaje central del álbum A ciegas es no sentirse juzgado. Todos pasamos por momentos difíciles, lo importante es tratar de no enfocarse en lo malo ni en lo negativo, sino salir de esos momentos. Yo creo que en general el álbum es muy positivo, habla de ponerse de primeras, habla de vivir un día de la vez, de desahogarse, de amar, así como del amor a la familia, el amor propio. Es un álbum para entender que todos somos humanos, pasamos por momentos difíciles y momentos buenos, y todos hacen parte de la vida.

¿Cómo cree que este álbum representa una evolución en su carrera artística?

En mi caso, vengo de un álbum que es Mis amores, que fue hecho durante la pandemia. Durante un embarazo. Lo grabé básicamente en el clóset de mi casa. Es un álbum acústico completamente, guitarra y voz o piano y voz, fue algo muy minimalista. Ahora vengo con otro tipo de canciones, donde también vuelvo a mis baladas, mejor dicho a mis clásicas que me enloquecen, pero también tengo mis bachatas. He estado viendo otros ritmos, por el lado de los Bee Gees de los 70; también la época ochentera, que me encanta. He estado dándome la oportunidad de trabajar con distintos productores, escribir con más gente, buscando una evolución, y parte de buscar una evolución es juntarse con otras personas. Entender que uno va cambiando y le interesan otro tipo de letras; hace parte del camino y si hay un camino, hay una evolución definitivamente.

¿Hay alguna historia o experiencia personal que quiera compartir sobre la creación de este álbum?

La historia más bonita de este álbum es en el momento que Jesús Navarro me dijo que sí quería grabar la canción. Yo estaba muy nerviosa, porque, aunque por muy buenos amigos que seamos, lo respeto muchísimo como artista y siempre a uno le da angustia que el artista vaya a decir no. Yo me esperé el tiempo necesario para mandarle una canción que creyera que era perfecta para él y cuando ya la tuve se la mandé. Él se emocionó muchísimo. Me dijo que le gustaba mucho y que definitivamente la íbamos a hacer. Me acuerdo perfectamente de que grabando el video yo no pude evitar, así como la canción misma lo dice, “Déjame llorarte”, no puedo evitar llorar. Yo estaba tan emocionada que no pude contener mis lágrimas. Me acuerdo de que llamé a mi esposo y le dije, por favor, no me dejes olvidar de este momento. Independientemente de cómo le vaya a la canción, es un sueño que cumplí. Lo bonito de todo es que Jesús me llama y me dice: “Oye, en mi familia están amando la canción, les fascina. Sienten que es una forma muy linda de conectar con esa música romántica”.

