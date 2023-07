Rey Naranjo anuncia la publicación de “La costa nostra”

La periodista Laura Ardila se alió con la editorial independiente Rey Naranjo, para realizar la publicación de su libro "La costa nostra". Foto: Twitter: @reynaranjo/Cortesía

La editorial bogotana Rey Naranjo anunció en su cuenta de Twitter este miércoles 26 de julio que publicará el libro “La costa nostra”, de la periodista cartagenera Laura Ardila. El texto, una investigación sobre la familia Char de Barranquilla y sus tentáculos en el mundo de la política, las finanzas, los negocios e incluso los deportes, fue objeto de una candente polémica la semana antepasada por una columna de la autora publicada en El Espectador, en la que denunciaba a la editorial Planeta de haberla censurado, luego de dos años de investigaciones y trabajo. Las reacciones a su columna fueron inmediatas, y llevaron a que incluso el director editorial de Planeta en Colombia, Juan David Correa, renunciara a su cargo.

Ante el escándalo y los señalamientos de distintos columnistas y periodistas en el país, la directora de Planeta dio su versión. En un escueto comunicado, dijo: “Tomamos la decisión de no publicar el libro después de tres dictámenes jurídicos que nos ratifican que es un texto con importantes riesgos que, como empresa, decidimos no asumir”, afirmó, aclarando que la copia del manuscrito entregado por Laura Ardila vía correo ya le fue devuelto”.

Ardila escribió en su columna del pasado domingo que “la Costa Nostra va a ver la luz antes de las elecciones regionales. El pasado jueves firmé un contrato con la editorial independiente Rey Naranjo. La publicación cuenta con el abrazo de la Cámara colombiana de la edición independiente (que reúne 76 editoriales independientes del país, entre ellas Rey Naranjo), y el apoyo de la Liga contra el Silencio (una alianza de 16 medios de varias regiones), de las fundaciones para la Libertad de Prensa (FLIP) y El Veinte, y de La Silla Vacía, que lo ha impulsado desde el principio. Vamos juntos, seguimos en coro”.

Debido a la polémica que desato la presunta censura de la investigación con Editorial Planeta, la periodista y escritora Ana Cristina Restrepo, anunció el pasado 11 de julio que tomó la decisión de no publicar su próximo libro con la compañía. “Siento que no puedo publicar con una casa que no respeta la libertad de expresión, pues más que una decisión editorial es un acto político que lesiona a la democracia misma”.

A la par de Restrepo, colegas y escritores locales y de otros países, solicitaron por medio de una carta dirigida al director general de Planeta, Bayardo Henao, “reconsiderar la decisión de no publicar el libro”.

La directora editorial Mariana Marczuk comentó el pasado 12 de julio, por medio de un comunicado oficial, que: “Como ustedes saben, el acervo editorial que hemos construido es la suma del esfuerzo, compromiso y trabajo de un amplio grupo de profesionales, entre nos que se encontraba Juan David Correa, quien decidió renunciar”.