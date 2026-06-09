Pedro Almodóvar regresa al mundo literario con el lanzamiento de su primera novela

El director español Pedro Almodóvar ya había incursionado en la literatura con un libro de cuentos. Foto: EFE - SEBASTIEN NOGIER

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El director de cine Pedro Almodóvar regresará al mundo literario a finales de este año con la que será su primera novela publicada: “El hombre que solo escribía en los aviones”. Así lo anunció la editorial Reservoir Books a través de sus redes sociales, donde además confirmó que el libro llegará a las librerías el próximo 29 de noviembre.

El español ya había incursionado en la literatura con “El último sueño”, un libro de relatos que publicó en el 2023, al igual que otro par de títulos que publicó a finales del siglo pasado. En esta ocasión, llega con una novela que narra la historia de Flavio Guijarro, un hombre que ha vivido de muchas pasiones, pero que descubre una que le cambia la vida para siempre: la escritura.

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Con un nuevo norte en su vida, comienza a trabajar para hacer crecer esta pasión, y evitar los bloqueos creativos en el camino. En ese proceso, Flavio termina como coach de actores, un puesto al que llega en su búsqueda de inspiración. El autor promete una historia llena de giros inesperados y un amor cargado con la presión de la fama.

Como director de cine, Pedro Almodóvar se ha consolidado como uno de los creadores más influyentes de los últimos tiempos y ha cultivado un amplio palmarés que incluye dos Óscars, dos Globos de Oro, dos Leones de Oro, dos premios del Festival de Cannes, cuatro Baftas, tres César, seis Goyas, tres premios Feroz y el Premio Donostia del Festival de San Sebastián.

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Entre su filmografía, destacan “Mujeres al borde de un ataque de nervios” (1988), “¿Qué he hecho y para merecer esto?” (1984), “Todo sobre mi madre” (1999), “La piel que habito” (2011) y “Volver” (2006). Además, Almodóvar también es autor de “Fuego en las entrañas” (1981), la colección de crónicas “Patthy Diphusa” (1991) y “El último sueño” (2023).

Pedro Almodóvar comienza así un nuevo camino en la literatura, sin dejar de lado el que lo ha convertido en una figura reconocida y aclamada a nivel mundial.

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