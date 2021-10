“Pensamiento crítico”: el debut directoral de John Leguizamo

El largometraje, que se estrena este 24 de octubre para Latinoamérica, cuenta la historia real de un grupo de jóvenes latinos y afrolatinos del Miami Jackson Senior High y su camino para convertirse en cinco veces campeones nacionales de ajedrez con el apoyo de su profesor, el Sr. Martínez. John Leguizamo fue el encargado de dirigir este filme y a la vez protagonizarlo en el personaje de Martínez.

“Especialmente siendo un latino en los estados Unidos y cómo nos maltratan en este país. Se trata de una historia real en la que muchachos latinos y afrolatinos, en un barrio muy pobre de Miami, pudieron ser campeones nacionales de los Estados Unidos en ajedrez. Esta película me inspira y ojalá inspire a audiencia y directores colombianos a hacer sus propias películas”, afirma Leguizamo.

Esta es la primera vez que Leguizamo dirige una película, bajo su nombre tiene varios guiones de obras teatrales y créditos como actor en otros proyectos. Lo que lo llevó a aventurarse en el mundo de la dirección fue “un sentimiento de responsabilidad para ayudar a la próxima generación de artistas, directores, actores y escritores y ayudar a hacerlos visibles. Una de las mejores maneras es desde la dirección, para poder poblar las películas de latinos talentosos en todos los departamentos”, dice Leguizamo.

Carla Berkowitz, productora de la película, se acercó a Leguizamo con este proyecto en el que ella estuvo trabajando desde que en 1998 leyó un artículo que relataba esta historia. Berkowitz afirma haber contactado al entrenador y empezado a desarrollar lo que se convertiría en ‘Pensamiento Crítico’ 20 años después.

Lo que primero atrajo a Leguizamo a este proyecto fue el hecho de que “la historia que demuestra que los latinos y los afroamericanos podemos ganar cualquier desafío intelectual que se nos presente. Solo necesitamos tener la oportunidad y esta historia real lo demuestra”.

Para este proyecto Leguizamo y el resto del elenco practicaron extensivamente el juego de ajedrez y durante la producción también participaron los integrantes reales del equipo de ajedrez, al igual que su entrenador. El rodaje comenzó en noviembre de 2018 y se terminó en diciembre de ese mismo año. Berkowitz se enfocó en las historias de cinco de los integrantes del equipo para presentar en la pantalla grande y afirma que hasta 2016 fue que este proyecto comenzó a tomar forma.

Sin embargo, durante la producción de ‘Pensamiento crítico’ se enfrentaron a diferentes desafíos. Entre ellos el dinero, “es el fantasma omnipresente; nunca suficiente tiempo, nunca suficiente equipo. Esto es especialmente cierto cuando se trata de grandes escenarios de una escuela secundaria y campeonatos con cientos de extras y pequeñas piezas de ajedrez. Los dos son fuerzas opuestas. ¿Cómo consigo grandes sets y multitudes y obtengo los movimientos reales y la belleza de la estrategia que es el ajedrez?”, asevera Leguizamo.

A pesar de todo, la película se estrenó en Estados Unidos en 2020 y lo que su director espera que las audiencias se lleven al ver la película es “que esto era posible. Que se puede hacer. Esto es posible por el empuje de los niños y la brillantez de su maestro Martínez. Su amor por estos niños era algo excepcional e hizo que los niños creyeran en sí mismos y aceptaran el desafío de alcanzar el objetivo más alto de los campeones nacionales”.

John Leguizamo se esfuerza constantemente por contar historias latinas y su experiencia como latino en Estados Unidos. Debido a que la representación tanto de historias como de personajes de la región tiene números tan bajos, Leguizamo se ha dedicado a trabajar temas como el que se aborda en ‘Pensamiento Crítico’. Para el actor la representación “está cambiando mucho en Estados Unidos, especialmente con el COVID y el movimiento Black Lives Matter. Porque nosotros en EE.UU. somos el grupo étnico más grande después de los blancos y por fin han visto que somos casi el 20% de la población del país y que nuestra representación alcanza un 3% o 4% frente a la cámara y menos del 1% de los ejecutivos y las historias. Los latinos somos el 25%, un cuarto, del box office en EE.UU., nuestra contribución es mucha, pero la representación poca. Pero eso está cambiando y los ejecutivos, estudios y streamers ven la importancia de utilizar talento latino”.

La razón por la que Leguizamo se dedica a estas historias es porque “es lo que me importa y apasiona. Tenemos muchos temas, no simplemente de inmigración o de pobreza, somos inventores, deportistas, abogados, doctores, hay mucho por contar y yo quiero ser uno de los impulsores de nuevos talentos latinos”. En el futuro Leguizamo espera seguir produciendo este tipo de contenidos y contando historias latinas “y estar representando a mi gente y mi país” a través de sus futuros proyectos en los que espera plasmar la realidad y que la audiencia no vea nada falso en sus películas.