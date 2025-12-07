“Perdidos en el Amazonas”: la historia de los niños que sobrevivieron 40 días en la selva

El documental fue dirigido por Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin y el colombiano, Juan Camilo Cruz. Foto: National Geographic Documentary Films

“Perdidos en el Amazonas” es un documental que narra la historia de los cuatro niños indígenas que sobrevivieron 40 días en la selva, después de un accidente aéreo. Su estreno en exclusiva para televisión será transmitido por Señal Colombia, este 8 de diciembre a las 8:00 p.m.

La producción estuvo a cargo de National Geographic Documentary Films y contó con los testimonios de los niños involucrados en el accidente.

“La historia de estos valientes niños es simplemente asombrosa y nos enorgullece enormemente poder compartir su inolvidable odisea con el mundo”, dijo Carolyn Bernstein, vicepresidenta ejecutiva de National Geographic Documentary Films.

El filme llegó primero a la plataforma de Disney+ en septiembre de este año. “Perdidos en el Amazonas” reunió, por primera vez, los testimonios de los cuatro niños que atravesaron este fatal incidente.

Además, se incluyeron las voces de los rescatistas que ayudaron a encontrar a los niños, reconstruyendo así esta historia que ha sorprendido al mundo entero desde 2023.

Para esta producción, se contó con la dirección del colombiano Juan Camilo Cruz, ganador de un Emmy (En sus manos: Una alcaldesa en Afganistán) y un BAFTA (El Mundial de Messi: El ascenso de la leyenda). También estuvieron involucrados los directores Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, ganadores del Óscar a mejor documental en 2019 por “Free Solo”.

“Como realizador colombiano, me enorgullece profundamente contar una historia que rinde homenaje a los pueblos indígenas y a la sabiduría arraigada en su tierra. Perdidos en el Amazonas es un tributo al extraordinario coraje de cuatro niños, verdaderos héroes, y un recordatorio del valor extraordinario de la selva colombiana, más allá de sus recursos. Para mí, su travesía es un ejemplo poderoso de lo que Colombia puede ser: cuando dejamos de lado nuestras diferencias y nos unimos, podemos lograr lo imposible”, dijo Cruz.

¿Qué pasó con los cuatro niños que se perdieron en el Amazonas?

De acuerdo con National Geographic, el 1 de mayo de 2023, una avioneta que iba desde Araracuara hasta el municipio de San José del Guaviare se estrelló a la altura del río Apaporis. En el siniestro fallecieron todos los adultos que iban en el avión

Sin embargo, no había rastro de cuatro niños indígenas que iban a bordo: Lesly Jacobo Bonbaire (13 años), Solecni Ranoque Mucutuy (nueve años), Tien Noriel Ronoque Mucutuy (cuatro años) y Cristian Neryman Ranoque Mucutuy (11 meses).

Debido a algunos conocimientos aprendidos en su comunidad, como el identificar frutos comestibles y el orientarse dentro de la selva, los cuatro infantes lograron sobrevivir durante 40 días en el Amazonas.

La guía de la niña mayor, Lesly Jacobo Bonaire, y la compañía de un perro llamado Wilson fueron otros de los hechos que marcaron esta historia de supervivencia.

Los niños fueron encontrados el 1 de junio de ese mismo año en medio de una operación militar llamada “Esperanza”, la cual contó con la colaboración de equipos de las fuerzas especiales y de personas indígenas expertas en el territorio.

Otras producciones referentes a la historia de los cuatro niños

El impacto de este suceso se tradujo en la creación de diversas producciones tanto audiovisuales como literarias. Una de ellas es el libro “Los niños del Amazonas: 40 días perdidos en la selva”, del periodista colombiano, Daniel Coronell, que intenta expandir la investigación de este hecho y analizar la cosmovisión indígena involucrada en la vida de estos niños y en su búsqueda.

Otra de ellas es el documental “Los niños perdidos” producido por Netflix y estrenado en 2024. Este filme fue dirigido por el británico Orlando von Einsiedel, ganador de dos premios Óscar. En esta producción se incluyeron distintos testimonios de los rescatistas, la tía de los niños y las declaraciones que dio Lesly Jacobo Bonaire a las autoridades.