(Video) Activistas atacaron joyas de la Corona Británica con comida

Durante la tarde del pasado sábado 6 de diciembre, un grupo de activistas lanzaron comida contra la vitrina que protege la Corona imperial del Estado, una de las joyas más importantes y emblemáticas de la monarquía británica. Durante el acto, las manifestantes desplegaron camisetas de una organización denominada Take Back Power (Toma el poder de vuelta).

Según los primeros reportes de la policía, cuatro personas fueron arrestadas después del hecho. “Se informó que cuatro manifestantes arrojaron comida a la vitrina antes de que dos de ellos abandonaran el lugar. Los agentes trabajaron en estrecha colaboración con la policía de Londres y los guardias de seguridad, y cuatro personas fueron arrestadas bajo sospecha de daños”.

Mientras avanzaba la investigación, la exhibición de las joyas fue cerrada parcialmente. Sin embargo, en la tarde del domingo se abrió nuevamente después de que Historic Royal Palaces confirmara que las joyas no habían sido afectadas por el ataque.

¿Por qué se estaban manifestando?

En un video publicado en las redes sociales del colectivo que reclamó la autoría del hecho se puede ver cómo los activistas arrojan un crumble de manzana contra la corona antes de clamar que la democracia se había “desmoronado” (crumbled, en inglés).

Una de las activistas era una estudiante de 19 años identificada como Zahra Ali. Después de lanzar la comida y enseñar la camiseta con el logo de su organización afirmó: “Nuestro país se desmorona frente a nuestros ojos. Tenemos habitantes de calle muriendo en las mismas calles en las que el rey Carlos pasó de camino a su coronación, mientras hay más casas vacías que personas sin hogar en este país. Es tiempo de que los ‘ultraricos’ paguen una porción justa”.

Además, la organización agregó que este acto de protesta busca que el gobierno establezca nuevos impuestos para los más ricos de ese país.

