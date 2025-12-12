Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor: toda una vida dedicada a la gestión cultural

Ramiro Osorio fue el primer ministro de Cultura de Colombia, entre 1997 y 1998. Foto: Teatro Mayor

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para Ramiro Osorio, el teatro Julio Mario Santo Domingo es una casa. Es una casa generosa para el que imagina y el que crea; para el que acude en busca de refugio detrás de una palabra, un acto, un verso; para el que se siente atrapado y quiere escapar; para el que está perdido y quiere encontrarse. Es la casa de todos.

Ramiro Osorio llegó al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo luego de una larga carrera en el teatro. Estudió bajo la dirección de Humberto Quintero en la Universidad Javeriana de Bogotá y fue maestro de teatro en la Escuela de Artes Gráficas del Sena. También vivió en México, donde trabajó y obtuvo su maestría en letras españolas. Fue asesor de la Dirección de Promoción Nacional del Instituto Nacional de Bellas Artes y Coordinador General de la Muestra Nacional de Teatro. En 1985 fue nombrado Director de Teatro y Danza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, fundó y fue director del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá junto con Fanny Mikey y del Festival Internacional de las Artes de San José, Costa Rica.

En 1991, bajo la administración de César Gaviria, dirigió el Instituto Colombiano de Cultura, para luego ser nombrado embajador de Colombia en México, en 1994. Fue el artífice de la redacción y aprobación de la Ley General de Cultura, convirtiéndose luego en el primer ministro de cultura en el país, durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano, cuando el Instituto Colombiano de Cultura se transformó en el Ministerio de Cultura.

También, trabajó en la organización de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo en París, dirigió el Teatro Nacional y fue el director general del Festival Internacional Cervantino de Guanajuato.

Finalmente, en 2010 aterrizó en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y desde aquella fecha se dedica a ser su director.

Se formó en el teatro, escribió ensayos sobre aquel arte y sobre gestión cultural, promovió políticas, dirigió decenas de obras de teatro, ha sido consultor de la UNESCO y otras organizaciones. Fue profesor, guía, director y funcionario público. Subió y bajo; leyó, escribió y se movió en la piel de otros personajes; enseñó, creció; se transformó, volvió a aprender, siguió un camino hasta llegar detrás del telón que se abre para dejar ver al actor que se jugará la vida con cada diálogo aprendido, cada verso, cada movimiento corporal que se supone que no es de Ramiro Osorio, sino de otra piel que debe hacer suya. Ramiro Osorio hizo del arte una cuestión de vida o muerte.

Como director del Teatro Julio Mario Santo Domingo, ha dirigido una programación artística diversa e incluyente y ha apoyado el crecimiento de artistas y agrupaciones nacionales y locales a través de becas, coproducciones, y concursos. También ha apoyado el programa Cien Mil Niños al Mayor, con el que miles de niños de colegios públicos de Bogotá y municipios cercanos han tenido contacto con lenguajes artísticos, y ha sido testigo de Teatro Digital, la plataforma mediante la cual las personas pueden acceder a espectáculos artísticos. Otros programas que tiene el Teatro son Teatropedia y Maestros al Mayor. El primero busca ser un puente entre la educación y la creación artística de niños, padres y maestros; el segundo busca que maestros de colegios públicos asistan a presentaciones del Teatro Mayor. Adicionalmente, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo cuenta con un programa de sostenibilidad que busca transformar los procesos de la institución, en línea con el cuidado ambiental y los objetivos de desarrollo sostenible.

En suma, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo es, ciertamente, una casa. Es una casa a la que han acudido, ya sea presencial o virtualmente, niños, niñas, adolescentes, maestros, artistas en formación, espectadores, creadores, actores, y todo aquel que quiera perderse. Perderse en las notas que se desenvuelven en el aire del auditorio, en las palabras que se enredan en el oído para quedarse por siempre en la mente de quienes van al Teatro Mayor, en los sentimientos que se arremolinan en las manos ansiosas, en las manos que se toman unas a otras, en las manos que rezan, que piden, que aplauden a quienes están en el escenario transformando la realidad.

Ya han sido 15 años en los que Ramiro Osorio ha dirigido el Teatro Mayor de todos, y aquellos 15 años de trabajo merecían una celebración. Bajo la dirección de Ramiro Osorio, en el 2025 el Teatro desarrolló una programación que también fue un manifiesto de ambición y calidad que pocos escenarios en Latinoamérica pueden igualar. “Hay que celebrar estos 15 años con más excelencia”, dijo Ramiro Osorio, y el teatro respondió.

Hubo una temporada de seis óperas, incluyendo el estreno nacional de títulos como “La coronación de Popea” (Monteverdi), la monumental “Nabucco”, y zarzuelas como “El barberillo de Lavapiés”. El escenario se iluminó con estrellas internacionales como el tenor polaco Piotr Beczała y la visita de una de las orquestas sinfónicas más prestigiosas del mundo, The Philadelphia Orchestra, bajo la batuta del maestro Yannick Nézet-Séguin. Con el apoyo de la Embajada de Francia, se presentó un ciclo de danza y música con agrupaciones clave como el Ballet Preljocaj y la Compagnie Käfig, fortaleciendo los lazos internacionales de la institución.

Al cierre de 2025, el Teatro Mayor se consolida como un eje cultural activo, vibrante y con un impacto social y formativo innegable. La gestión de Ramiro Osorio en este año de aniversario trascendental no solo ha puesto el foco en la institución, sino también en el arte de la gestión cultural con visión de Estado.

Su habilidad para ensamblar un programa de esta envergadura, atraer a las figuras más importantes de la música y la danza mundial, y al mismo tiempo mantener un modelo de operación exitoso, lo convierte en el gestor que no solo celebró el pasado del teatro, sino que reafirmó su futuro y su rol fundamental en el panorama artístico de Colombia.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖