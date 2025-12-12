Logo El Espectador
Director de Hollywood fue declarado culpable por estafa millonaria a Netflix

El cineasta Carl Erik Rinsch recibió 11 millones de dólares de la plataforma de streaming para realizar una serie que nunca se estrenó.

Agencia EFE
12 de diciembre de 2025 - 12:46 p. m.
Carl Erik Rinsch es el director de 47 Ronin: la leyenda del samurái.
Foto: Getty Images
El director y guionista Carl Erik Rinsch fue hallado culpable de estafar a Netflix con 11 millones de dólares por un programa de ciencia ficción que nunca se emitió.

Tras un breve juicio de una semana celebrado en un tribunal federal de Manhattan, este 11 de diciembre, un jurado popular llegó a la conclusión de que el cineasta solicitó una gran inversión a la plataforma para financiar una serie y luego gastó ese dinero en inversiones personales.

Rinsch se enfrenta a una pena máxima de 90 años de prisión al haber sido declarado culpable de todos los cargos que enfrentaba, relacionados con fraude electrónico, lavado de dinero y transacciones monetarias ilegales.

Su sentencia está prevista para el 17 de abril, según informa Variety. El director de 48 años, detenido en California el pasado marzo, ha negado las acusaciones vertidas contra él y ayer aseguró ante el tribunal que todo se trata de un “malentendido”, de acuerdo con la revista.

Así, afirmó que completó el rodaje de la primera temporada de la serie, titulada ‘White Horse’, pero que necesitaba el dinero para la preproducción de la segunda temporada. Sin embargo, Netflix asegura que nunca encargó a Rinsch una segunda temporada y que la primera estaba “lejos” de terminarse.

Netflix había pagado inicialmente cerca de 44 millones de dólares para comprar la serie, aun sin terminar, y entre finales de 2019 y principios de 2020 el director exigió más dinero a la empresa, que finalmente accedió a pagar otros 11 millones de dólares.

Rinsch transfirió el dinero a diversas cuentas bancarias antes de consolidarlo en una cuenta personal, y posteriormente hizo una serie de compras personales y especulativas de valores, según la fiscalía.

A partir de entonces, gastó alrededor de diez millones de dólares en el pago de abogados para su divorcio, la compra de un Ferrari y cinco Rolls-Royce o una estancia en el hotel Four Seasons, entre otras cosas, de acuerdo con las autoridades.

A lo largo de esta semana han acudido a declarar antiguos ejecutivos de Netflix como la ahora directora de ‘streaming’ de Paramount, Cindy Holland, o Peter Friedlander, que actualmente se desempeña como director de televisión global de Amazon MGM Studios.

Ambos adquirieron los derechos de ‘White Horse’, según The Hollywood Reporter.

Por Agencia EFE

