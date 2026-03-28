Perú ha recuperado más de 1.700 bienes culturales desde Europa, Latinoamérica y Asia

Fotografía de piezas de cerámica de distintas culturas prehispánicas peruanas repatriadas en 2025. Foto: EFE - Paolo Aguilar

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Perú ha logrado repatriar 1.753 bienes de su patrimonio cultural desde 2023, como parte de su lucha contra el tráfico ilícito de estos bienes y gracias al trabajo articulado de la Cancillería nacional con las embajadas y consulados en el extranjero, informaron fuentes oficiales.

La Cancillería entregó este viernes al Ministerio de Cultura un nuevo lote de 169 piezas patrimoniales que fueron repatriadas “en estrecha colaboración” con las autoridades de Argentina, Luxemburgo, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Portugal, Suiza y Turquía, según señaló.

Los bienes fueron entregados en una ceremonia oficial por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, a la ministra de Cultura, Fátima Altabás.

En ese sentido, la ministra destacó que desde 2023 Perú ha repatriado 1.753 bienes culturales y que más de 1.000 de esas piezas retornaron al país tan solo en 2025.

“Estos resultados reflejan el esfuerzo intersectorial constante. Al recuperar estos bienes reafirmamos el vínculo que nos une como país y el valor de una herencia que compartimos”, resaltó Altabás.

De Zela agregó que Perú tiene “uno de los marcos más sólidos de la región para la protección y repatriación” de bienes culturales y detalló que el 74 % del lote entregado este viernes correspondió a devoluciones voluntarias.

Consideró que esto demuestra “el impacto de la labor de sensibilización de la Cancillería para promover (en el extranjero) una comprensión más profunda del daño que provoca la sustracción de estas piezas”.

La Cancillería detalló que en esta entrega hubo “piezas restituidas por las autoridades de Argentina, Brasil, Chile, Luxemburgo e Italia, así como entregas voluntarias de ciudadanos comprometidos con la preservación histórica”.

Entre los bienes recuperados sobresalió un collar de estilo prehispánico Moche, recuperado en Turquía con piedras semipreciosas y metal dorado.

El lote también incluyó piezas prehispánicas, como cántaros, textiles y orfebrería, de los estilos Nazca, Vicús, Tiahuanaco, Wari, Chancay, Lambayeque, Chimú e Inca.

Además, se recuperó un prontuario de ordenanza militar de 1869, vinculado a Enrique Bolognesi, héroe de la defensa de Lima e hijo del coronel Francisco Bolognesi, el héroe máximo del Ejército peruano.

La Cancillería aseguró que esta repatriación “reafirma la política del Estado peruano en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales” y refuerza su compromiso con la recuperación del patrimonio cultural a su lugar de origen.