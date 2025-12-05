Planes culturales en Bogotá este fin de semana: conciertos, obras y más

Cultura en Bogotá. Foto: El Espectador - José Vargas

Estos son algunos de los planes para disfrutar en la ciudad este fin de semana.

La filosofía como antídoto de la vida cotidiana

Fecha y hora: viernes 5 de diciembre

Lugar: Biblioteca Gimnasio Moderno (Carrera 9 # 74 - 99)

Entrada: Libre

Detalles del evento: La filosofía ha sido condenada por muchos a quedarse en las bibliotecas y los salones de clase, pero otros han querido mostrar que puede vivirse, pensarse y practicarse en el día a día. Esta charla reúne a tres personas que conversarán sobre las múltiples maneras en las que el pensamiento filosófico puede ayudarnos a entendernos mejor, a relacionarnos de forma más consciente y a enfrentar los desafíos cotidianos con mayor lucidez.

Roberto Palacio, filósofo, ensayista y divulgador colombiano.

Matilde Orlando, divulgadora de filosofía

Lu Beccassino, escritora y creadora de contenido

Modera: Santiago Gómez Cubillos, periodista de El Magazín Cultural

Teusaquillo Master Art

Fecha y hora: Hasta el 20 de diciembre

Lugar: Carrera 15a bis # 45 - 08

Entrada: Libre

Detalles del evento: El Teusaquillo Master Art nace de la intención de construir un nodo vivo, abierto y colaborativo en el corazón de Bogotá. Busca que la música, el cuerpo, la imagen y la palabra se conviertan en poderosas herramientas para el diálogo, la reflexión y la transformación social. Por primera vez, el festival busca vincular espacios de la economía alternativa de la localidad, incluyendo tiendas de barrio, librerías y casas de cultura, con el objetivo de provocar encuentros reales y crear un robusto tejido cultural donde artistas, vecinos, familias y emprendedores puedan reconocerse y colaborar. El evento ofrecerá una programación diversa de música, teatro, danza y cine.

Los Rolling Ruanas Encienden La Navidad

Fechas y horas: sábado 6 de diciembre, 6:00 p.m.

Lugar: Teatro Libre de Chapinero - Cl. 62 #9A-65

Entrada: con boletería

Detalles del evento: La banda bogotana presentará su nueva música en este concierto.

Concierto de velitas por la Filarmónica

Fechas y horas: 7 de diciembre, 7:00 p.m.

Lugar: Parque Metropolitano El Tunal

Entrada: entrada libre

Detalles del evento: La Filarmónica de Bogotá, dirigida por Rubián Zuluaga, junto a las voces de los Coros Filarmónicos, presenta un concierto especial con las piezas más reconocidas del repertorio navideño. Esta celebración musical invita a encender la luz de la temporada y a disfrutar en comunidad del espíritu festivo de diciembre.

Concierto “Armonía de las esferas”

Fechas y horas: Sábado 6 de diciembre, 4:00 p.m. y 8:00 p.m. (8:00 p.m. para mayores de 18 años)

Lugar: domo del Planetario de Bogotá

Entrada: con boletería

Detalles del evento: Armonía de las Esferas es un concierto inmersivo que fusiona sintetizadores, dispositivos electrónicos y visuales astronómicas diseñadas para la cúpula del Planetario. Esta interacción crea una experiencia multisensorial que invita al público a escuchar, sentir y contemplar sus vínculos con el planeta y el cosmos.

Los músicos Tato Lopera y Felipe Valencia C., reconocidos por su trayectoria en proyectos de música electrónica y arte sonoro, lideran esta sesión que integra experimentación, poética visual y una mirada profunda hacia la relación entre naturaleza, sonido y espacio.

Mario Ruiz en concierto: Los Beatles, su música hoy y siempre

Fechas y horas: 6 de diciembre, 5:00 p. m. – 6:30 p. m.

Lugar: Sala Digital – Maloka

Entrada: gratuita con inscripción previa.

Detalles del evento: A través de una mirada didáctica y accesible, Mario Ruiz nos guía por los hitos que marcaron la historia de la banda: sus inicios en Liverpool, la revolución del rock británico, las transformaciones de su lenguaje musical y la profunda influencia que ejercieron sobre movimientos culturales de todo el mundo. Este viaje sonoro y narrativo permitirá comprender por qué The Beatles continúan siendo un referente de innovación, creatividad y experimentación artística.

Electrovelitas 2025

Fechas y horas: Domigo 7 de diciembre, 4:00 p.m.

Lugar: Parque de los Hippies (Calle 60 con Avenida Carrera 7a, Chapinero)

Entrada: libre

Detalles del evento: Electro Velitas propone un viaje sensorial donde el sonido, el movimiento y la luz confluyen. Los ritmos electrónicos se entrelazan con instrumentos tradicionales para crear una fusión entre lo ancestral y lo contemporáneo, mientras que las visuales proyectadas en el espacio construirán una atmósfera envolvente ideal para iniciar la temporada decembrina. Este evento no se limita a un estilo ni a una generación. Es una plataforma para productores consagrados, músicos emergentes, colectivos creativos y un público diverso que busca experimentar nuevas formas de encuentro. Electro Velitas celebra la mezcla cultural, la exploración sonora y la ocupación artística del espacio público.

Celebración del Día del Candombe

Fechas y horas: sábado 6 de diciembre (4:00 p.m) y domingo 7 de diciembre (2:00 p.m.)

Lugar:Centro Felicidad Chapinero – Calle 82 # 10-69

Sábado: Terraza, piso 11

Domingo: Teatro Urbano

Entrada: libre hasta completar aforo

Detalles del evento: Estas dos jornadas buscan visibilizar la riqueza de la cultura afrouruguaya, su legado de resistencia, identidad y creatividad, así como su aporte fundamental a las músicas populares del continente. A través de la voz de Isabel Lenoir y la experiencia cinematográfica, el público podrá explorar una de las tradiciones más emblemáticas del Uruguay y reconocer la profundidad histórica de sus ritmos y narrativas. El Centro Felicidad Chapinero y la Embajada de la República Oriental del Uruguay en Colombia celebran el Día Nacional del Candombe, la cultura afrouruguaya y la equidad racial con dos jornadas especiales dedicadas a la música, el cine y la memoria. La programación contará con presentaciones en vivo y una proyección audiovisual que acercarán al público a esta expresión patrimonial del Río de la Plata.