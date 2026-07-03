Planes culturales con y sin fútbol para este fin de semana en Bogotá

La Feria VASSAR se realizará hasta el próximo 5 de julio, en el Parque El Country. Foto: Cortesía VASSAR

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A pesar de que por estas fechas todo parece girar alrededor de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Bogotá la agenda cultural no se detiene. Este fin de semana usted podrá encontrar conciertos en algunos de los escenarios insignia de la capital, festivales gastronómicos y de emprendimiento, conversatorios y estrenos de cine, entre muchos más eventos.

Feria de emprendimientos VASSAR

Fecha: del 1 al 5 de julio.

Lugar: Parque el Country.

Entrada: desde COP 13.000 disponibles en Ticketmaster.

Detalles del evento: Una de las ferias de emprendimiento más grandes de Bogotá celebra durante este fin de semana una nueva edición. Los asistentes podrán conocer más de 300 marcas colombianas de todo tipo, al igual que disfrutar de una amplia oferta gastronómica y de música en vivo. Y para quienes no se quieren perder el Mundial, el evento también contará con pantallas gigantes en las que se podrán ver los partidos.

Concierto de Eileen Khatchadourian

Fecha: 4 de julio, 8:00 p. m.

Lugar: Planetario de Bogotá.

Entrada: COP 40.750 disponibles en TuBoleta.

Detalles del evento: La cantante y compositora armenia Eileen Khatchadourian trae “To Bloom is to Remember”, un concierto en el que estará presentando su nuevo trabajo discográfico, “Yarumo”. Su propuesta combina música electrónica con estilos tradicionales de su país y una cuidadosa propuesta visual. Además, estará acompañada del violonchelista Sandro Mussida y el artista interdisciplinario Francesco Fabris.

Concierto del cantautor Maréh

Fecha: 3 de julio, 6:30 p. m.

Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Entrada: COP 53.300 disponibles en TuBoleta.

Detalles del evento: Este viernes, la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán recibirá al cantautor caleño Maréh, que estará presentando “La marejada tour”. El artista protagonizará un espacio íntimo en el que hará un recorrido acústico por sus dos trabajos discográficos “Amuleto” (2018) y “Cuerpo” (2025), en los que el público podrá reconocer en su guitarra la influencia de algunos ritmos y estilos tradicionales de Colombia.

La OSN presenta “Resurrecciones” de Gustav Mahler

Fecha: 5 de julio, 5:00 p. m.

Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Entrada: desde COP 30.000

Detalles del evento: La Sinfonía no. 2 de Mahler, conocida como “Resurrección”, será interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el Coro Nacional de Colombia y la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, dirigidos por Bar Avni. También participarán en el evento la soprano Ana María Ruge y la mezzosoprano Yeraldin León.

Festival “Perú en cada bocado”

Fecha: 4 y 5 de julio.

Lugar: Parque de los Novios.

Entrada: libre.

Detalles del evento: Este fin de semana, 40 emprendimientos gastronómicos se reunirán en el Parque de los Novios para presentar sus propuestas de comida peruana. Los comensales podrán disfrutar allí de los platos típicos de este país como el cebiche, el ají de gallina, los sánguches, el lomo saltado y mucho más. El evento hace parte del programa “Hecho en Bogotá” de la Alcaldía Mayor.

Café filosófico sobre los límites de la tolerancia

Fecha: 4 de julio, 11:00 a. m.

Lugar: Librería Lerner 93.

Entrada: COP 55.000

Detalles del evento: En esta nueva edición del “Café filosófico”, Roberto Palacio se pregunta por la tolerancia. A través de la revisión de textos como la “Carta sobre la tolerancia”, de Locke, y el “Tratado de tolerancia”, de Voltaire, se plantea una reflexión sobre los límites de esta postura y su papel en el desarrollo del debate democrático.

Charla sobre fútbol, periodismo y cultura

Fecha: 4 de julio, 10:00 a. m.

Lugar: sala digital Maloka (Cra. 68D # 24A - 51).

Entrada: libre con inscripción previa.

Detalles del evento: Julio César Guzmán estará celebrando el primer aniversario de su espacio periodístico “Cuatro de Julio” con este conversatorio en el que hablará con Nicolás Samper, escritor y periodista deportivo. Será un espacio de anécdotas y reflexiones sobre el fútbol, el periodismo y la cultura. Los interesados podrán inscribirse en maloka.org.

Estreno de “Franz”

Género: biografía.

Directora: Agnieszka Holland

Dónde ver: salas de cine a nivel nacional.

Sinopsis: Un retrato íntimo y fragmentado de Franz Kafka, siguiendo su vida desde la juventud en la Praga de principios del siglo XX hasta su muerte prematura. Entre amores intensos, amistades decisivas y una creciente sensación de extrañeza frente al mundo, la película revela al hombre detrás del mito: un espíritu sensible, inquieto y profundamente moderno cuya obra transformó la manera de entender la condición humana.

Le sugerimos: “Franz”: entre el tormento y la genialidad de Kafka

Estreno de “Moscas”

Género: comedia, drama.

Director: Fernando Eimbcke.

Dónde ver: salas de cine a nivel nacional y MUBI

Sinopsis: Olga vive una vida estrictamente regulada, sin amigos ni relaciones, en un enorme edificio de apartamentos. Cuando, por necesidad económica, se ve obligada a alquilar una habitación, un hombre se muda y, además, mete a escondidas a su hijo de nueve años. Para su propia sorpresa, Olga comienza a forjar un vínculo inesperado con el niño y su mundo, cuidadosamente controlado, comienza a cambiar.

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