Música sacra, teatro, jazz y arte contemporáneo: planes en Bogotá para abrir el mes

Los conciertos con boletería reunirán a algunos de los artistas y agrupaciones más destacados de esta edición, como la Orquesta Sinfónica de Galicia. Foto: Orquesta Sinfónica de Gali

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Concierto de inauguración del XV Festival Internacional de Música Sacra

Fecha: 4 de septiembre.

Lugar: Centro Nacional de las artes - Sala Teatro.

Entrada: desde COP 39.000.

Detalles del evento: concierto con la participación del Coro Nacional de Colombia que construye un programa de rara profundidad espiritual. La primera mitad corresponde a Max Bruch: el Kol Nidrei, plegaria del Yom Kippur en una transcripción para violín, y su Concierto para Violín en sol menor, una de las cumbres del romanticismo concertante.

Homenaje a Ruben Rada

Fecha: 5 de septiembre.

Lugar: plazoleta del Centro Nacional de las Artes.

Entrada: libre.

Detalles del evento: el CNA homenajeará al músico uruguayo Ruben Rada, quien falleció el 26 de agosto, con una celebración de la música afrouruguaya. La agrupación colombiana Candombe La Bogotana interpretará este universo musical con la participación de BALTA, cantautor, compositor y multiinstrumentista uruguayo que compartió escenarios con Rada.

Batuta: 35 años latiendo al ritmo de Colombia

Fecha: 6 de septiembre.

Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Entrada: desde COP 20.000.

Detalles del evento: la Fundación Nacional Batuta conmemora un nuevo legado de su trayectoria musical con una muestra en la que participará el violinista y director Rubén Darío Reina. En esta ocasión, el concierto “Batuta: 35 años latiendo al ritmo de Colombia” reunirá a la Orquesta Batuta Bogotá y al Coro Batuta Bogotá con músicos invitados de amplia trayectoria nacional e internacional, entre ellos integrantes de la Orquesta Sinfónica y el Coro RTVE.

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Don Quijote. Historias andantes

Fecha: 6 de septiembre.

Lugar: Teatro Libre Centro.

Entrada: COP 55.000.

Detalles del evento: entre cacharros de cocina, Aldonza recuerda al Caballero de la Triste Figura, y poco a poco diversos objetos van apareciendo y cobrando vida para representar al propio Miguel de Cervantes y a múltiples personajes de la novela Don Quijote de la Mancha.

Soul Chain

Fecha: 4 y 5 de septiembre.

Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Entrada: desde COP 30.000.

Detalles del evento: Tanzmainz, la compañía de danza contemporánea del Staatstheater de Mainz, ofrece un espectáculo en donde el ballet y la música electrónica se unen para transmitir las emociones más intensas del amor. Aunque la coreógrafa afirma que se trata de una obra sobre las relaciones duraderas, la obra se aleja de una visión romántica para asumir una intensidad pura y animal.

Es fulgor, es rastro, es latencia

Fecha: hasta el 12 de septiembre.

Lugar: espacio Odeón.

Entrada: libre.

Detalles del evento: con esta muestra, Odeón retomó el programa de investigación y creación artística nacional. Esta primera entrega reúne la obra de Lorena Espitia y Fredy Clavijo. La muestra invita al público a recorrer lugares en los que la nostalgia se mezcla con la extrañeza, creando escenas en diferentes espacios del edificio Odeón. Habrá una visita guiada el 4 de septiembre a las 6:00 p. m.

Tortazo Jazz

Fecha: 5 de septiembre.

Lugar: Teatro al Aire Libre La Media Torta.

Entrada: libre.

Detalles del evento: la escena del jazz colombiano tendrá un encuentro especial como antesala de Jazz al Parque. El evento reunirá a diferentes generaciones, trayectorias y propuestas sonoras en una jornada de entrada libre protagonizada por Bituin, Anamaría Oramas, Nowhere Jazz Quartet, BoteroDelgado Dúo y Jaime Andrés Monsalve DJ Set. La programación propone un recorrido por distintas formas de entender y experimentar el jazz, desde la tradición hasta la exploración de nuevos lenguajes musicales.

CalmArte: taller de “Cuerpo Presente”

Fecha: 5 de septiembre.

Lugar: casona de la danza.

Entrada: libre.

Detalles del evento: el taller psicocorporal tiene como objetivo propiciar encuentros vivenciales que integren el movimiento y la danza. A través de una experiencia danzada consciente, la propuesta busca promover la incorporación de nuevos hábitos y fomentar la práctica regular, consciente y gozosa del encuentro colectivo mediante el movimiento expresivo.

Pervivencias: Arte, conflicto y resistencia

Fecha: hasta el 27 de septiembre.

Lugar: sala Colpatria - Centro Cívico Uniandes.

Entrada: libre.

Detalles del evento: “Pervivencias: Arte, conflicto y resistencia” llega a salas como una exposición que propone reflexionar sobre las huellas que el conflicto armado ha dejado en Colombia y sobre el papel que el arte puede desempeñar en la construcción de memoria y la comprensión de sus consecuencias. Bajo la curaduría de María Victoria Mahecha y Juanita Solano Roa, esta exposición reúne 62 obras de arte contemporáneo pertenecientes a la colección Di Terlizz.

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