Agenda Cultural: “Rent” el musical, Kraken Sinfónico, cine de ciencia ficción y más

Centro Felicidad Chapinero Foto: Cortesía Secretaría de Cultura de Bogotá

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Kraken Sinfónico

Fecha: 8 de agosto

Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Entrada: desde COP 99.000.

Detalles del evento: Lo que hoy se levanta sobre el escenario no es solo un homenaje, sino el renacer de una fuerza histórica que marcó el pulso del rock colombiano. En una puesta en escena monumental, el legado de Kraken alcanza una nueva dimensión y se transforma en una experiencia sinfónica arrolladora, concebida para exaltar su grandeza, su memoria y el poder inmortal de su música.

Posesión creativa

Fecha: 7 de agosto.

Lugar: Casa Tinta.

Entrada: actividades gratuitas.

Detalles del evento: entre debates, conciertos, un club de dibujo y un micrófono abierto, Casa Tinta ofrecerá un espacio para enfocarse en la creación.

Festival de Verano 2026

Fecha: 8 y 9 de agosto.

Lugar: Parque Simón Bolívar, Parque de los Novios, Complejo Acuático Simón Bolívar, Centro Histórico, entre otros.

Entrada: libre.

Detalles del evento: En su edición 29, el Festival tendrá a México como país invitado de honor con experiencias inspiradas en su música, sus colores, sus tradiciones y sus juegos populares. Entre festivales gastronómicos, partidos de diferentes deportes, caminatas, entre otras actividades, el Festival de Verano se extenderá hasta el 31 de agosto. Consulte la programación completa aquí.

‘El final de Oak Street’ en Maloka

Fecha: 8 de agosto.

Lugar: Maloka Bogotá.

Entrada: gratuita.

Detalles del evento: Además de la proyección, la jornada contará con sorpresas para los asistentes, ofreciendo una experiencia que complementa el disfrute de la película y fortalece el encuentro entre ciencia, entretenimiento y cultura. La trama sigue a la familia Platt, cuya vida cambia por completo cuando un enigmático fenómeno cósmico arranca la calle Oak y traslada a todo su vecindario a un lugar desconocido. A partir de ese momento, deberán permanecer unidos para enfrentar un entorno hostil, descubrir los secretos de su nueva realidad y encontrar la forma de sobrevivir.

Los sonidos del tambor

Fecha: 9 de agosto.

Lugar: Teatro Estudio – Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Entrada: desde COP 20.000.

Detalles del evento: La Banda Filarmónica Juvenil, bajo la dirección de Andrés Francisco Cristancho Cáceres, ofrecerá un concierto que celebra el diálogo entre las manifestaciones musicales del Caribe, África y América, resaltando la diversidad cultural que ha dado forma a las identidades sonoras del continente. El repertorio propone un recorrido por ritmos, melodías y tradiciones que evidencian los encuentros e intercambios culturales que han enriquecido la música latinoamericana a lo largo de la historia.

Festival Estéreo Botánico

Fecha: 7 al 9 de agosto.

Lugar: Jardín Botánico José Celestino Mutis.

Entrada: COP 16.000.

Detalles del evento: el festival que nació en 2025 para celebrar los 70 años del Jardín Botánico regresa con actividades como yoga, sesiones de respiración, karaoke, entre otras. Esta edición contempla eventos de música en vivo, experiencias sensoriales, espacios de bienestar, yoga y meditación, gastronomía, actividades de naturaleza y biodiversidad, arte, cultura y emprendimientos locales para toda la familia.

Karen Sauer en concierto

Fecha: 8 de agosto.

Lugar: CEFE Chapinero.

Entrada: gratuito.

Detalles del evento: el concierto acústico de la cantautora Karen Sauer con una apuesta por la cercanía entre artistas y público, inspirado en reconocidos formatos como Tiny Desk y Unplugged, ofrecerá una apreciación del indie pop y el rock. Acompañada por una banda en vivo, la artista ofrecerá una presentación de aproximadamente 55 minutos en la que la intimidad del formato permitirá apreciar cada detalle de las interpretaciones y la conexión que se genera con la audiencia.

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Galas de danza urbana

Fecha: 8 y 9 de agosto

Lugar: Teatro la Media Torta.

Entrada: gratuita.

Detalles del evento: dos encuentros de danza urbana se llevarán a cabo este fin de semana. El primero será la Gala del Premio Distrital Breaking 2026, que se llevará a cabo el sábado 8 de agosto desde las 10:30 a. m.; mientras que el segundo, la Gala del Premio Danza Urbana Estilos Libres y BIVA 2026, tendrá lugar el domingo 9 de agosto desde las 9:30 a. m.

“Rent”, el musical

Fecha: 7 al 9 de agosto.

Lugar: Gimnasio Moderno.

Entrada: desde COP 74.000.

Detalles del evento: RENT, el musical ganador del Premio Pulitzer y cuatro Premios Tony, llega por primera vez a Bogotá en una temporada especial en el Centro Cultural Gimnasio Moderno.En el Nueva York de los años noventa, un grupo de jóvenes artistas, músicos y soñadores lucha por encontrar su lugar en el mundo mientras enfrenta el amor, la amistad, la enfermedad y la pérdida. A través de una poderosa historia y una inolvidable banda sonora de rock, RENT celebra la vida, la comunidad y la importancia de vivir cada momento al máximo.