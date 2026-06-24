Una adaptación teatral de “El túnel”, de Ernesto Sabato, llega al Teatro Petra

Esta adaptación teatral de "El túnel", de Ernesto Sabato, es dirigida por Guillermo Ale y protagonizada Horacio Rafart. Foto: Cortesía

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Un 24 de junio, pero hace 115 años, nació Ernesto Sabato, una de las figuras fundamentales de la literatura latinoamericana. Su obra siempre se ha puesto entre las más destacadas que dejó el continente durante el último siglo, junto con la de otros argentinos ilustres como Borges y Cortázar. En el terreno de la ficción no tuvo una producción muy extensa, pero le bastaron tres novelas para consolidarse entre los clásicos y, desde hoy y hasta el próximo 18 de julio en Bogotá, llega uno de ellos a las tablas del Teatro Petra.

La compañía La Cuarta Pared (Argentina) estrena este miércoles “El túnel”, una obra basada en la novela homónima de Sabato que se adentra en la mente de un paranoico pintor que cometió un crimen terrible. Juan Pablo Castel creía haber encontrado en María Iribarne a la mujer que llevaba buscando toda su vida, a la única que había logrado comprenderlo, pero lo que empieza como un amor se convierte rápidamente en una obsesión enfermiza que lo lleva a asesinarla.

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Pero, más que una historia de crimen, “El túnel” explora temas como la locura, la soledad, el amor, el deseo y los celos. Es una reconstrucción del camino que va desde la cordura hacia las zonas más oscuras del alma humana. Por esta profundidad psicológica es que la novela sigue atrayendo lectores casi un siglo después de su publicación y esta adaptación tuvo el reto de lograr ese mismo efecto en el escenario.

Para lograrlo, La Cuarta Pared tuvo la fortuna de conversar con Sabato antes de su muerte en 2011, por lo que pudieron adentrarse en el proceso de creación de esta novela. A través de varios encuentros, la compañía comenzó a detectar temas y a identificar patrones que más tarde utilizarían para esta historia a escena. Este sin duda fue uno de los insumos que logró una adaptación fiel a este clásico de la literatura latinoamericana, que incluso contó con la aprobación del autor.

No obstante, los creadores de esta obra no se limitaron a hacer un extenso estudio de la novela, también tuvieron que entrar en una compleja investigación que incluyó el estudio de grabaciones de confesiones de asesinatos y visitas a cárceles de máxima seguridad en Argentina, donde conversaron con algunos reclusos para lograr reconstruir el patrón de pensamiento que los llevó a cometer sus crímenes. “Se trata de humanizar al personaje para que el espectador llegue a comprender las vicisitudes y contradicciones de una mente que se convierte en su propio enemigo”, señaló Guillermo Ale, director de la obra.

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El resultado es un monólogo concentrado en explorar la locura ya no solo desde las palabras, sino desde el cuerpo y la atmósfera. En “El túnel” de La Cuarta Pared “el escenario se convierte en una extensión de la mente de Castel: un espacio de encierro, memoria y vigilancia, donde cada gesto parece revelar una grieta”, según explicó la compañía.

Ahora, pasar la novela a un lenguaje teatral implicaba sacrificios, por lo que no se puede decir que se trata de una reproducción literal de lo que Sabato escribió en 1948, pero sí de una interpretación cercana y a la vez perturbadora del conflicto interno que atraviesa Juan Pablo Castel. Incluso la obra va un poco más allá y conecta este drama con angustias contemporáneas como la ansiedad tecnológica y la incesante frecuencia de feminicidios en América Latina.

Con esta adaptación de “El túnel”, La Cuarta Pared invita al público a adentrarse en una de las obras más destacadas de la literatura argentina, al igual que lo confronta con las complejidades de la experiencia humana. Habrá funciones de miércoles a viernes a las 8:00 p. m. y los sábados a las 6:00 p. m. desde hoy hasta el próximo 18 de julio en el Teatro Petra, en Bogotá (Cra. 15 Bis #39 - 39).

Las boletas tienen un valor de COP 55.000, aunque los miércoles y jueves los estudiantes podrán adquirirlas por un valor de COP 40.000.

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