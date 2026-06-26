Agenda Cultural: estreno nacional cinematográfico, adaptaciones literarias y más...

Esta adaptación de "El túnel", que se presentará en el Teatro Petra, ya ha pasado por 12 países dentro y fuera de Latinoamérica. Foto: Cortesía

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Música colombiana para clarinete y cuarteto de cuerda

Fecha: 28 de junio, a las 11 a. m.

Lugar: Mambo.

Entrada: gratuita.

Detalles del evento: el Museo de Arte Moderno de Bogotá será el escenario para una nueva edición de “Mambo Filarmónico con Música Colombiana Contemporánea para Clarinete y Cuarteto de Cuerdas”, un concierto interpretado por integrantes de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Bicicine bajo las estrellas

Fecha: 26 de junio, a las 6 p. m.

Lugar: Plazoleta calle 85 con carrera 15.

Entrada: COP 10.000.

Detalles del evento: para este encuentro se anuncia el punto de partida, pero se planea una velada audiovisual en una locación secreta, donde se proyectará una película elegida por los organizadores. Las personas que asistan con sus bicicletas y se sumen al recorrido también disfrutarán de más actividades intermedias.

“La luz por primera vez”, en la Cinemateca

Fecha: 27 de junio, a la 1 p. m.

Lugar: Sala 3 de la Cinemateca.

Entrada: COP 7.000.

Detalles del evento: una fotógrafa y activista viaja para descubrir la obra de Amalia Ramírez, una mujer olvidada que a comienzos del siglo XX capturó una de las imágenes más impactantes de la historia colombiana: la pirámide de calaveras de Palonegro, símbolo brutal de la Guerra de los Mil Días. Más de un siglo después esta fotografía resurge y posiciona a Amalia como la primera fotógrafa del país.

Café filosófico sobre el rey Platón

Fecha: 27 de junio, a las 11 a. m.

Lugar: Librería Lerner calle 93.

Entrada: COP 55.000.

Detalles del evento: una hora de encuentro con las ideas centrales de la filosofía, esta vez enfocados en la doctrina platónica, según la cual el más sabio es quien debe gobernar. Los antiguos conocían bien esa dinámica, en la que cae la política al convertirse en recinto de negación al que solo acceden los políticos y que nada tiene que ver ni con el bien público ni con la reflexión filosófica.

Vacaciones Crea 2026

Fecha: del 20 de junio al 4 de julio.

Lugar: 19 centros de formación artística Crea de Bogotá.

Entrada: gratuita.

Detalles del evento: la programación de talleres (disponible en www.crea.gov.co.) está dirigida a personas que busquen convertir la temporada vacacional en un espacio para la creación, el juego y la exploración artística a través de experiencias interdisciplinarias.

“El color de la memoria”

Fecha: desde el 25 de junio.

Lugar: calle 69 # 9-48 (galería Paradigma).

Entrada: gratuita.

Detalles del evento: la galería Paradigma inauguró la exposición “El color de la memoria”, del maestro Germán Tessarolo. Una muestra que reúne obras de sus últimos 40 años de trabajo artístico.La pintura de Tessarolo abarca una infinidad de temas, técnicas y colores, manteniendo siempre una coherencia en estilo y pinceladas. Sus pinturas reflejan las emociones del artista: alegría, amor, erotismo, viajes, nostalgia, dolor, misterio, transformación y belleza.

“El túnel”, de Ernesto Sabato, llega al teatro Petra

Fecha: de miércoles a sábado hasta el 18 de julio.

Lugar: teatro Petra.

Entrada: COP 55.000.

Detalles del evento: la compañía La Cuarta Pared (Argentina) estrenará “El túnel”, una obra basada en la novela homónima de Sabato que se adentra en la mente de un paranoico pintor que cometió un crimen terrible. Juan Pablo Castel creía haber encontrado en María Iribarne a la mujer que llevaba buscando toda su vida, a la única que había logrado comprenderlo, pero lo que empieza como un amor se convierte rápidamente en una obsesión enfermiza que lo lleva a asesinarla.

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Festival de la Lechona 2026 en Bogotá

Fecha: del sábado 27 al lunes 29 de junio.

Lugar: avenida Caracas, entre las calles 27 sur y 29 sur.

Entrada: gratuita.

Detalles del evento: durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo, el sur de Bogotá volverá a oler a cerdo, arroz, arveja y cuero tostado. La tradicional Zona L, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, recibirá la quinta edición del Festival de la Lechona, una celebración que reunirá a vecinos, familias, visitantes y amantes de la buena comida en medio del ambiente mundialista de 2026.

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“En mitad de tanto fuego”, de Alberto Conejero, España

Fecha: 26 y 27 de junio.

Lugar: Teatro Estudio Julio Mario Santo Domingo.

Entrada: desde COP 40.000.

Detalles del evento: Alberto Conejero comparte con el público la belleza, el misterio y la oscuridad de un poema épico que combina voces del pasado y del presente a partir del personaje de Patroclo, compañero de armas de Aquiles. “En mitad de tanto fuego” es la historia de dos hombres que se aman. Parte de la “Ilíada”, de Homero, y de otros textos, se convierte en un monólogo sobre la violencia en el campo de batalla y la violencia del deseo. Es una canción de guerra y un oratorio por las víctimas: seguimos hablando de la guerra de Troya porque todavía sigue ardiendo.Este espectáculo es parte de la programación del Mes del Orgullo y la Igualdad del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.