Polémica por libro de Luisgé Martín sobre el asesino Bretón

Licenciado en Filología Hispánica, Luisgé Martín, autor del libro "El odio", se ha destacado en la creación de cuentos y novelas como "Las manos cortadas", "La mujer de sombra" o "La misma ciudad" y ha recibido varios premios literarios en su natal España. Foto: Agencia EFE

La editorial Anagrama defendió su derecho a publicar el libro El odio, del autor Luisgé Martín, en el que José Bretón confesó y dio detalles sobre el asesinato de sus dos hijos. El pronunciamiento ocurrió luego de que decidieran detener su distribución tras la denuncia de Ruth Ortiz, madre de los menores, quien advirtió sobre la ilegalidad de la publicación del libro, cuyo lanzamiento estaba previsto para el 26 de marzo. A raíz de eso, la editorial emitió un comunicado alegando que la publicación estaba amparada como un derecho constitucional; sin embargo, fueron enfáticos en que esperarían las decisiones del juzgado de primera instancia de Barcelona.

“La Constitución reconoce el derecho fundamental a la creación literaria. Por ello, Anagrama considera que tanto el autor como la editorial están en su derecho de publicar esta obra, pero esperaremos a lo que las resoluciones judiciales indiquen”, aclararon en su misiva, que llegó después de que se conociera que la Fiscalía de Menores de Barcelona presentaría una solicitud de medidas cautelares pidiendo la suspensión de la publicación del libro.

Asimismo, la Fiscalía Provincial de Barcelona indicó que podrían emprender acciones legales ante la posible vulneración del derecho al honor, la intimidad y la imagen de los menores. Ante ello, Anagrama manifestó que “el tratamiento literario de El odio se aleja y rechaza cualquier intención que no sea la de presentar al lector la maldad del asesino sin justificar ni exculpar el crimen, sino al contrario, mostrando su horror”.

El sello también reafirmó su compromiso con la responsabilidad editorial y la libertad de expresión, sabiendo que ambas deben convivir. “Entendemos que la literatura puede y debe abordar estos temas sin dejar de lado la complejidad que representan, como hace Luisgé en El odio”, argumentaron.

En el comunicado aprovecharon para citar otros ejemplos y autores que han hecho de sus obras un retrato de momentos complejos y dolorosos. “Desde Emmanuel Carrère o Truman Capote, y tantos otros, los escritores pueden trabajar con materiales difíciles y controvertidos. La obra de Luisgé Martín intenta dilucidar una violencia extrema, las condiciones en las que se produce y las implicaciones filosóficas y éticas de la crueldad como una pulsión en lo humano, explorando cómo la sociedad y la psicología individual convergen en actos que desafían la moral”.

El medio elDiario.es informó que Anagrama no ha contestado sus preguntas sobre si contactaron a la madre de los menores asesinados para informarle sobre la elaboración del libro y su publicación. Por su parte, Ortiz dijo en una entrevista que solo leyó la parte del título en el que hay una entrevista a Bretón y aseguró que fue incómodo y doloroso. “Me llega a mí; no me ha llegado una carta al buzón, pero me llega. Los asesinos no tienen derecho a alterar ni un ápice la memoria de las víctimas”, dijo.

La entrevista a la que hizo referencia la madre de las víctimas fue realizada al condenado en la prisión de máxima seguridad, en donde cumple una pena de 40 años de cárcel, a pesar de que la legislación española establece un máximo de 25 años.