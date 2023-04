Preocupación por el Ministerio de Cultura

Actualmente, Jorge Zorro es el encargado del Ministerio de Cultura, pero no se le ha ratificado en el cargo. / Óscar Pérez. Foto: Óscar Pérez

Juan Carlos Losada, representante del Partido Liberal, habló este martes sobre la carta que firmaron casi 700 artistas, entidades y gestores culturales, solicitando una reunión urgente con el presidente Gustavo Petro para hablar de la situación del Ministerio de Cultura.

En la carta, que firmaron más de 683 personas, se le pide al presidente Petro responder por la falta del nombramiento del nuevo ministro de Cultura, luego de que el pasado 27 de febrero fuese despedida Patricia Ariza del cargo. La persona designada frente al ministerio provisionalmente es Jorge Ignacio Zorro, director de orquesta y profesor.

Ante la incertidumbre sobre el destino de esta cartera, Lucía González, quien fue comisionada de la Paz, directora del Teatro Pablo Tobón Uribe, la Orquesta Filarmónica y el Museo de Antioquia, es una de las principales impulsadoras para que se realice el encuentro.

Le sugerimos leer: Escribir y pintar: libros ilustrados

“Esto no fue una idea mía, pero ante un hecho coyuntural hay que tomar una decisión. Alguien tiene que reunir lo que muchas personas están diciendo y así tomo el papel de promotora de la carta, pero no es más que un oficio que hago recogiendo muchas inquietudes y asumiendo la responsabilidad de lo que significa lo que estamos pidiendo”, puntualizó González, quien añadió que lo principal era acordar una reunión para hablar “del deber ser del ministerio” y que “se cumpla lo que se había prometido”.

Sobre las promesas hechas durante la campaña electoral, la carta dice: “Fuimos muchos quienes nos llenamos de ilusión con su llegada al gobierno, porque en sus palabras y promesas entendimos que la cultura tendría el lugar que se merece como fundamento de los valores, principios, relaciones y modos de ser y estar en comunidad”.

El plan de gobierno promovido en campaña enfatizó que la cultura sería parte fundamental de otros proyectos que irían de la mano con el turismo y la economía, apoyando nuevos emprendimientos ligados a las artes. Además de puntualizar la participación de más de 3.000 personas de todo el país en la construcción de esta propuesta, haciendo uniones, diálogos vinculantes y decenas de foros que terminaron en el Estallido Cultural por la Paz y la Vida.

Podría interesarle leer: El “boom” de la literatura juvenil y sus legados

Marcela Valencia, actriz, cofundadora del Teatro Petra, y también una de las firmantes de esta solicitud, comenta que la situación con el ministro actual es estar como “en un barco a la deriva”, pues no son claros los planes para ejecutar en las áreas culturales y artísticas. No tiene mucho conocimiento sobre quién es el ministro Jorge Zorro, y eso, de cierta manera, preocupaba un poco al sector por no saber cuáles serían sus pasos a seguir.

Por eso, el ministro Zorro habló para El Espectador con el fin de aclarar algunas de las dudas que han surgido en los últimos meses, y busca dar un parte de tranquilidad al medio, asegurando que van a seguir ejecutando algunos de los lineamientos que dejó la exministra Patricia Ariza antes de ser destituida del cargo.

“Seguiremos trabajando en la cultura de paz, que es fundamental, porque vamos a tratar de convertir este país que ha sufrido quiebres de dolor y angustia de esta guerra terrible que hemos tenido de 50 años, y vamos a transformarla en una paz total. Es un reto muy difícil, pero lo vamos a lograr”. También señala que la importancia de la paz en la cultura de cambio es importante para transformar la sociedad “en un imaginario de convivencia, cooperación y lucha por la superación permanente”. También destacó otros lineamientos en los que seguirán trabajando en este período de gobierno, como Colombia en el Planeta, que busca convertir al país en uno de los grandes referentes en cuanto a cultura universal; y Memoria Viva, una propuesta que se centra en conocer e identificar los “valores y saberes ancestrales que hay que recuperar para el país”, enfocándose en “la pluriculturalidad, lo multiétnico y multilingual con diferentes manifestaciones en cada sitio de la cultura”.

Le sugerimos leer: Filbo 2023: México, un libro abierto para los colombianos

Para esto se ha referido a lugares como el instituto educativo Caro y Cuervo, que trabajará en importantes procesos lingüísticos que “van a traducir todo lo que significa ser colombiano y a reconocer los saberes ancestrales populares y saberes que son de otro orden, como los académicos”.

La interinidad de algunos cargos también fue uno de los puntos que artistas y gestores culturales señalaron con preocupación, pues consideran urgentes los nombramientos oficiales en el Ministerio de Cultura, el Viceministerio de la Economía Naranja y el Viceministerio de Patrimonio. “Creemos que la cultura tiene un papel muy importante en este momento en la transformación del país y en la construcción de la paz”, agrega González.

Ante esto, el ministro Zorro comunica que estos puestos no están en el aire y asegura que “existe liderazgo”, que es “respaldado por presidencia”.

Zorro, quien también ha sido conocido por su trayectoria como director en la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Orquesta Sinfónica del Valle del Cauca, ha esclarecido algunos rumores acerca de una supuesta crisis por conflictos en la cartera y asegura que el ministerio no está en caos: “Al contrario, lo encuentro organizándose en una visión nueva”, y afirma que “los conflictos son muy comunes y necesarios para tener democracia”.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖