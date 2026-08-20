El hermano de la princesa Diana cuenta su historia por primera vez en un libro

Estudió en casa hasta los 9 años, pero luego del divorcio de sus padres, la Princesa Diana asistió a una escuela en Norfolk, lugar donde residía. A sus 12 años fue enviada al internado West Heath School. Foto: Instagram - Instagram

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Casi tres décadas después de la muerte de Diana de Gales —también conocida como Lady Di—, el mundo podrá conocer su historia desde la perspectiva de su hermano Charles Spencer, conde de Spencer, escritor, historiador y periodista. El próximo 22 de septiembre Penguin Random House publicará a nivel mundial El canto del cisne. Diana, mi hermana, un libro en el que Spencer reconstruye la vida que compartió con su hermana y la semana de su muerte.

Se trata de la primera vez que el conde habla de forma abierta y extensa sobre la princesa Diana. En septiembre de 1997, fue el encargado de pronunciar el panegírico durante el funeral de su hermana en la abadía de Westminster, un discurso considerado uno de los grandes del siglo XX.

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“El propósito de este libro es contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de un hermano, igual que intenté hacerlo cuando hablé en su funeral. Como ocurrió con mi panegírico, quiero hablar en nombre de Diana y hacerlo de un modo abiertamente positivo”, afirmó Spencer.

La decisión llega, además, porque con la proximidad del trigésimo aniversario de su muerte —que se cumple el 31 de agosto del próximo año—, se han intensificado las solicitudes de entrevistas a Spencer. Según señaló, prefirió plasmar sus recuerdos antes de volver a leer opiniones de su hermana que, a su juicio, se han construido “basadas en falsedades que, con el paso del tiempo, han acabado aceptándose como ciertas”.

El conde espera que su relato permita acercarse a Diana más allá de esa imagen pública que construyó durante la vida. “Espero que este libro interese a todos los que aún guaran con cariño el recuerdo de Diana en vida y me encantaría que, después de leerlo, quienes eran demasiado jóvenes para recordarla en sus mejores años sientan que por fin comprenden quién fue realmente: una persona única y llena de vitalidad, amor, carisma e inseguridades que vivió la vida con una intensidad extraordinaria y dejó el mundo mucho mejor de como lo encontró”, señaló.

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Según informó la editorial, el libro será publicado de manera simultánea en Reino Unido y en otro países como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India e Irlanda, Estados Unidos y Canadá.

Penguin Random House también señaló que se han vendido derechos de autor en 12 idiomas y se publicará en Brasil, Cataluña, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España y Latinoamérica, Suecia y Quebec.

“Este es un libro de importancia histórica, porque narra la vida de una de las figuras más icónicas y culturalmente significativas del siglo XX, pero también es una obra absolutamente única por estar escrita por el conde Spencer desde la perspectiva privilegiada de una intimidad incomparable”, escribió Daniel Bunyard, su editor.

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