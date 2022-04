Prográmese con la agenda cultural del Fondo de Cultura Económica

Consulte los eventos que estas librerías programaron para el mes del abril: charlas, ciclos de cine, clubes de lectura, etc. Foto: Pixabay

Las librerías se suman a estos tiempos de celebración con programaciones especiales que anteceden y acompañan la de la Filbo, que tiene su centro de eventos en Corferias.

El Centro Cultural Gabriel García Márquez, la Librería México y la Librería Fernando del Paso también prepararon una serie de actividades para este mes:

Miércoles 7 al sábado 30 de abril / todo el día

Exposición 1+1=11: encuentro entre la artesanía wayuu y las tradiciones artesanales contemporáneas de la Europa Occidental

Invitan: Fondo de Cultura Económica, Ministry of Foreign Affairs of Denmark, Danish Arts Foundation, OXFAM IBIS, Dynamo, Universidad del Magdalena y Universidad Nacional de Colombia. Sala Débora Arango, Centro Cultural Gabriel García Márquez

Viernes 8 de abril / 11:00 a.m. - 6:00 p.m.

Festival La palabra en el espacio. Escrituras experimentales y expandidas

Organiza: Fondo de Cultura Económica, Universidad Central, Biblioteca Nacional e Idartes. Programación todo el día. Auditorio Rogelio Salmona, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Miércoles 20 de abril del 2022 / 6:00 p.m.

Presentación: ¿Por qué dependemos de la biodiversidad? La oportunidad que no podemos dejar pasar, de Juan Armando Sánchez y Percepción: Un viaje a través de los sentidos de Felipe Reinoso-Carvalho

Invita: Intermedio Editores. Esta será una presentación disruptiva y fuera de lo cotidiano, ya que los autores traerán regalos secretos para el público, los cuales deberán ser utilizados durante el evento para vivir experiencias únicas Auditorio Porfirio Barba Jacob, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Miércoles 20 de abril del 2022 / 5:00 p.m.

Presentación del libro Galápagos Invita: Laguna Libros Fátima Vélez conversará sobre su obra. Librería México, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Jueves 21 de abril de 2022 / 5:00 p.m.

Charla alrededor de la obra de Selma Ancira La traductora Selma Ancira conversará con Jerónimo Pizarro alrededor de su trayectoria en la traducción literaria Librería México, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Lunes 25 de abril de 2022 / 6:00 p.m

Mujeres creadoras de mundos

Daína Chaviano, escritora de ciencia ficción y fantasía, conversa con Angélica Caballero, editora y especialista en los mismos géneros, sobre las mujeres creadoras de mundos. Además de presentar un panorama de las mujeres escritoras en español de los últimos años, se habla sobre los asuntos de interés de ellas y de sus propuestas estilísticas y temáticas. Librería México, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Miércoles 27 de abril de 2022 / 6:00 p.m

Presentación del libro Y si me gustara morir de Rui Cardoso

Invita: Taller de Edición Rocca Librería México, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Jueves 28 de abril de 2022

/ 5:00 p.m. Presentación del libro Poéticas de Guayasamin.

Texto transgenérico- El escritor Raúl Vallejo presenta su más reciente libro. Alianza con el FCE Ecuador Librería México, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Jueves 28 de abril de 2022 / 8:00 a.m

Lanzamiento del libro sobre Luz Amorocho En el marco del lanzamiento del libro sobre Luz Amorocho, la primera mujer arquitecta en Colombia, quien cumpliría 100 años el 22 de abril de 2022, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural propone una conversación intergeneracional en torno al papel de la mujer en la arquitectura.

Auditorio Rogelio Salmona, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Jueves 28 de abril de 2022 / 6:00 p.m

-Presentación del libro Animales colombianos

Invita: Taller de Edición Rocca Librería México, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

-Firma de libros del escritor español Fernando Trujillo.

Invita: Editorial Panamericana Librería México, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Viernes 29 de abril de 2022 / 5:00 p.m

Presentación libro Asimetría de Fuerzas La autora Jenny Toro Salas conversa con Juliana Gómez Nieto

Librería México, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Lunes 2 de mayo de 2022 / 5:00 p.m

Las diversas formas del reencuentro en la poesía Miguel Gane, autor referente de una nueva generación de poetas, recitará algunos poemas, propios y ajenos, que giran en torno a la noción de reencuentro, especialmente aquellos surgidos durante y después de la pandemia

Librería México, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Martes 5 de abril de 2022 / 5:00 p.m.

-Proyección documental El Estallido

Invitan: Organización Artemisas y FESCOL Panel en el que participarán Andrés Páramo, Alejandra Trujillo y Luciano Sanín. Proyección del documental, seguido de una experiencia sensorial. Auditorio Rogelio Salmona y Pasaje Macondo, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

-Ciclo de mesas redondas

El museo que queremos: negacionismo y políticas de la amnesia en Colombia.

Evento organizado en alianza con la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia, la Alianza Colombiana de Museos y la Red Colombiana de Lugares de Memoria.

Jueves 7 de abril de 2022 / 5:30 p.m.

Sesión 3.

Jueves 21 de abril de 2022 / 5:30 p.m.

Sesión 4, Auditorio Porfirio Barba Jacob, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Ciclo de cine Coreano:

Corea es el país invitado a la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2022

Viernes 22 de abril

3:00 p.m. Proyección cortometraje Big Brother

5:00 p.m. Proyección película Gyeong-ju

Sábado 23 de abril

5:00 p.m. / Proyección película A Midsummer´s Fantasía

Domingo 24 de abril

1:00 p.m. / Proyección cortometraje Tomorrow’s Lovers

3:00 p.m. / Proyección película A Taxi Driver

Lunes 25 de abril

3:00 p.m. / Proyección cortometraje Free Falling

5:00 p.m. / Proyección película The Taste of Money Martes

26 de abril

3:00 p.m. / Proyección cortometraje Georyu: Life and Death

5:00 p.m. / Proyección película Kundo, Age of the rampant

Jueves 28 de abril

5:00 p.m. / Proyección documental Corea: veteranos de una guerra sin canciones.

Auditorio Porfirio Barba Jacob, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Ciclo de cine colombiano:

Miércoles 27 de abril

5:00 p.m./ Proyección documental La Tinta de la vida, una historia sobre Gardeazabal “El diferente”

6:30 p.m./ Proyección documental Cóndores no entierran todos los días

Ciclo de cine canadiense

Día de Canadá en la Feria Internacional del Libro

Viernes 29 de abril

4:00 p.m./ Proyección documental Margaret Atwood: A Word after a Word after a Word is Power

6:00 p.m./ Proyección documental A Promise To The Dead: the exile journey of Ariel Dorfman.

Todos los sábados y domingos de abril

/ 3:00 p.m Lectura en familia

Encuentro semanal de lectura para todos alrededor de las publicaciones de Libro al Viento Alebrije, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Todos los domingos

/ 1:00 p.m Cuentacuentos

Los libreros Nini y Edilson leerán títulos clásicos y novedades de la colección FCE infantil que van acompañados de distintas actividades para toda la familia Librería México, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Sábado 2 de abril de 2022

/ 10:00 a.m. Promotor de lectura en Alebrije Visita de un promotor de lectura de Libro al Viento a Alebrije, actividad para toda la familia Alebrije, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Viernes 29 de abril

/ 4:00 p.m. Libros libres Trueque de libros Alebrije, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Sábado 2 de abril

/ 11:00 a.m. Presentación del libro Clic Evento organizado en alianza con el FCE Ecuador. El autor Roger Ycaza conversa con Juana Neira Transmisión en vivo por Facebook Live @FCEColombia

Miércoles 6 de abril

/ 5:30 p.m. Presentación del libro Manual de negocios, productos gastronómicos y turísticos: Competitividad, Gestión, Servicio e Indicadores Antonio Montecinos Torres presenta su libro Auditorio Porfirio Barba Jacob, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Jueves 7 de abril

/ 4:00 p.m. Presentación del libro Las elecciones que pueden cambiar la historia de Colombia Katherin Miranda, Angela Maria Robledo, Carolina Corcho y Cecilia Montaño conversan con Claudia Baez Auditorio Rogelio Salmona, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Sábado 9 de abril

/ 5:30 p.m. Presentación de El álbum púrpura

Alejandro Cortés González presenta su libro. También habrá una interpretación musical Librería México, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Miércoles 13 de abril

/ 4:00 p.m. Club de Lectura de Literatura Latinoamericana

En alianza con la Biblioteca Pública Piloto Espacio para la práctica lectora entre adultos interesados en la literatura latinoamericana.

Orientado por: Valeria García, librera de la Fernando del Paso y Elizabeth Matallana, funcionaria de la BPP Sala de escritores, Biblioteca Pública Piloto, Cra. 64 # 50 – 52, Medellín.

Martes 19 de abril del 2022

/ 5:30 p.m. Encuentro entre libros: conmemoración del Día del Bibliotecólogo Recorrido por la librería Fernando del Paso, lecturas en voz alta y descuento especial en nuestro sello FCE para los invitados Librería Fernando del Paso.

Jueves 21 de abril de 2022

/ 5:30 p.m. Ciclo de conferencias: Alfonso Reyes: un mexicano universal

Sesión 2: Una carta de navegación para leer las Obras completas de Alfonso Reyes Hall principal, Biblioteca Pública Piloto, Cra. 64 # 50 – 52, Medellín.

Jueves 28 de abril de 2022

/ 6:00 p.m. Presentación del libro: Un día de guerra en Ayacucho Fermín Goñi presenta su obra junto con Margarita Restrepo Avendaño, coordinadora del Departamento de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana Hall principal, Biblioteca Pública Piloto, Cra. 64 # 50 – 52, Medellín.