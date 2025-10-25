Qué hacer este fin de semana en Bogotá: conciertos, obras de teatro y más planes

Presentación de este espectáculo en la Plaza de Bolívar, evento para navidad. Foto: Óscar Pérez

Estos son algunos de los planes para disfrutar en la ciudad este fin de semana.

Obra de teatro “La matapasiones”

Fecha y hora: Sábado 25 de octubre, 6:00 p.m. y 8:00 p.m

Lugar: Teatro Charlot, Calle 70A #9-51

Entrada: Con costo

Detalles del evento: El Teatro Charlot presenta La matapasiones, una obra escrita por Adriana Romero y dirigida por Rafael Sánchez, que llega a Bogotá con una propuesta fresca, divertida y profundamente humana. La historia sigue a Elisa, una diseñadora que ha hecho de evitar matrimonios su propósito de vida. Sin embargo, el día de la boda de su mejor amiga, termina envuelta en una conspiración tan absurda como reveladora, donde el amor, la amistad y la ironía se entrelazan en un torbellino de confesiones inesperadas.

“Focaris” obra de danza contemporánea

Fecha y hora: Sábado 25 de octubre, 8:00 p.m

Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo (Av. Calle 170 No. 67–51, San José de Bavaria)

Entrada: Con boletería en Tuboleta

Detalles del evento: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta Focaris, una obra de danza contemporánea inclusiva y accesible que explora el fuego como símbolo de transformación, encuentro y fuerza interior. Inspirada en la etimología de la palabra hogar del latín focus, fuego, esta creación escénica propone un diálogo entre lo colectivo y lo individual, donde cada intérprete expresa su propio “fuego” interno.

Festival Raíces Bogotá Andina

Fechas y horas: Sábado 25 y domingo 26 de octubre, desde las 3:00 p.m.

Lugar: Centro Cultural Gabriel García Márquez | La media torta

Entrada: gratis hasta completar aforo

Detalles del evento: durante los dos días de cierre del festival, se presentarán diferentes artistas en concierto como Luis Carlos Portilla y Moque el sábado, y Kapary, Pedro Bombo y Gabriela Ojeda el domingo.

Taller de empapelado de fotografías y retablos

Lugar: Parque Central Barrio La Cita – Cl. 171A Cra. 6C

Fecha y hora: Sábado 25 de octubre | 2:00 p. m. – 4:00 p. m.

Detalles del evento: Instalaciones gráficas de gran formato y textos poéticos transformarán el barrio La Cita en un espacio de arte público y memoria colectiva, activando el diálogo entre los habitantes y su territorio.

Colección de arte Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Fecha y hora: sábado 25 de octubre, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Lugar: Lobby Auditorio FUGA, Calle 10 #3-16, Bogotá

Entrada: Libre hasta completar aforo

Detalles del evento: La Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA abre las puertas de su Colección de Arte al público en una exposición inédita que reúne 44 obras representativas de su acervo patrimonial. Esta colección, integrada por más de 360 piezas, abarca más de 50 años de historia del arte moderno y contemporáneo en Colombia, con la participación de reconocidos autores nacionales e internacionales.

Obra de teatro “El exorcista”

Fecha y hora: Sábado 25 de octubre, 8:00 p.m.

Lugar: Teatro Libre de Chapinero

Entrada: Con costo

Detalles del evento: La Corporación Teatral La Tropa, liderada por el reconocido actor y director Róbinson Díaz, presenta El Exorcista, una impactante puesta en escena inspirada en la historia de Regan, la niña poseída por un demonio que estremeció al mundo en la célebre película de 1973. La obra, con más de 200 funciones y 60.000 espectadores, se ha convertido en uno de los mayores fenómenos teatrales de Bogotá.

Los 486 años de Usaquén

Fecha y hora: sábado 25 y domingo 26 de octubre, desde las 10:00 a.m.

Lugar: Plaza fundacional de Usaquén

Detalles del evento: Bajo el lema ‘Usaquén cumple, cumplimos todos y todas’, el IDRD realizará actividades deportivas y de bienestar para la comunidad, que se unirán a diferentes celebraciones como presentaciones de jazz, flamenco, música llanera y más, además de una zona de emprendimientos locales y una carrera de observación por el Distrito Creativo.

“Jardín encantado” en el Jardín Botánico

Fecha y hora: domingo 26 de octubre, desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Lugar: Jardín Botánico de Bogotá - calle 63 #68-95

Entrada: con costo

Dirigido a: Todo público

Detalles del evento: Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación que combina arte, ciencia, juego y conciencia ambiental. Habrá espacios como la Isla de pintucaritas, actividades de yoga para niños, y el taller Las pociones de la huerta, donde los pequeños explorarán el mundo de las plantas y sus poderes naturales. Uno de los momentos más esperados será el concurso de disfraces ecológicos, que invita a los niños y niñas donde lucirán sus atuendos elaborados con materiales reciclados.