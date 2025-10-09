László Krasznahorkai: las obras del Nobel de Literatura 2025 que pueden leerse en español

László Krasznahorkai recibió el Nobel de Literatura 2025 por una obra que explora el caos, la melancolía y el poder del arte en medio del terror apocalíptico. Foto: EFE - Janos Marjai

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El anuncio del Premio Nobel de Literatura 2025, otorgado a László Krasznahorkai, nos invita a repasar su trayectoria literaria. Para quienes se acercan por primera vez a su universo, varios de sus libros están disponibles en español gracias a la editorial Acantilado, que ha publicado gran parte de su catálogo traducido.

Desde Tango satánico (1985), que marcó su debut internacional, hasta El barón Wenckheim vuelve a casa (2024), Krasznahorkai combina tramas apocalípticas y conflictos humanos caracterizados por sus escritura con frases largas y una necesaria pausa para interpretarlas. Sus libros permiten recorrer desde la melancolía de los pueblos húngaros hasta viajes imaginarios por Japón, Italia y otros escenarios históricos y culturales.

Tango satánico

La novela se sitúa en una región rural de Hungría donde los miembros de una cooperativa fallida llevan una vida rutinaria y gris mientras esperan que un milagro les devuelva el futuro. La aparición del carismático Irimiás, desaparecido años atrás y dado por muerto, infunde esperanzas en la comunidad y desencadena acontecimientos desconcertantes que revelan secretos y tensiones entre los vecinos. La obra explora la esperanza, el valor de las promesas y la fragilidad humana. Su adaptación cinematográfica por Béla Tarr, titulada Werckmeister Harmonies, convirtió la historia en un referente del cine de culto.

Melancolía de la resistencia

La novela transcurre en una pequeña ciudad húngara bajo un sistema opresivo. La fuerza y la violencia dominan la vida de sus habitantes, que intentan encontrar un orden, pero fracasan frente al caos y la indiferencia del entorno. La historia muestra cómo la rutina y la imposibilidad de cambiar la realidad mantienen a la comunidad atrapada en la desesperanza y la confusión.

Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río

La novela sigue al nieto del príncipe de Genji en un monasterio cercano a Kioto, donde busca un jardín considerado el más hermoso del mundo. Krasznahorkai describe con detalle la naturaleza, la arquitectura y los espacios del monasterio, observando plantas, viento, pájaros, pagodas y patios.

Guerra y guerra

La novela sigue a Korin, un hombre que descubre un antiguo manuscrito en los archivos de una pequeña ciudad húngara. El manuscrito narra la historia de dos camaradas que intentan regresar a casa tras la guerra. Korin, desesperado y en ocasiones al borde del colapso, decide llevar el manuscrito a Nueva York para preservarlo en la web antes de intentar suicidarse. La obra recorre las calles de Nueva York y muestra los distintos tipos humanos que habitan un mundo marcado por el vicio y la belleza.

Ha llegado Isaías

«György Korin detuvo el coche ante la entrada del bar Non stop de la estación de autobuses, paró como pudo el motor, se apeó y—como quien está convencido de encontrar allí realmente, con esas cuatro palabras en la cabeza, aquello que buscaba después de pasar tres días sumido en un estado etílico—empujó la puerta sin titubear, se dirigió tambaleándose a un hombre solitario, la única persona que se hallaba ante la barra, y, en vez de derrumbarse en el acto, tal y como habría correspondido a su estado de embriaguez, le dijo, silabeando con enorme esfuerzo: “Querido ángel, llevo mucho tiempo buscándote”».

Y Seiobo Descendió a la Tierra

La novela sigue a Seiobo, una deidad japonesa que posee un melocotonero que florece cada trescientos años y cuyo fruto otorga la inmortalidad. Decide regresar a la Tierra en busca de momentos de perfección, observando cómo la belleza, aunque efímera, revela lo sagrado. Durante su viaje, Seiobo contempla la pintura en la Rusia medieval y la Italia del Renacimiento, escucha música barroca y sobrevuela sitios como la Acrópolis de Grecia, la Alhambra de Granada o la Pedrera de Barcelona.

El barón Wenckheim vuelve a casa

La novela sigue al barón Béla Wenckheim, quien tras pasar gran parte de su vida exiliado en Argentina decide regresar a Hungría buscando reencontrarse con su amor de adolescencia. Su retorno genera confusión en el pueblo, cuyos habitantes lo reciben como un posible benefactor, aunque él ha perdido su fortuna en los casinos de Buenos Aires. La historia retrata cómo los rumores y malentendidos se expanden, involucrando a políticos y periodistas locales. Krasznahorkai narra las múltiples voces de la comunidad en una obra coral que combina elementos apocalípticos.

Relaciones misericordiosas

El volumen reúne ocho relatos en los que Krasznahorkai explora la venganza, el exilio y la persecución, mostrando la interacción entre los individuos y las fuerzas que los controlan. Las historias incluyen a un cazador que busca vengarse de sus vecinos, ciudadanos condenados a esperar embarcar bajo vigilancia armada y un personaje que intenta evadir a sus perseguidores.

Los libros de László Krasznahorkai están disponibles en español principalmente a través de la editorial Acantilado. También pueden adquirirse en librerías y plataformas como, por ejemplo, BuscaLibre. Además, varias de sus obras están disponibles en inglés a través de editoriales internacionales.