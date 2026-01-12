Rabat será la Capital Mundial del Libro de la Unesco en 2026

Rabat también fue nombrada como Capital Africana de la Cultura y Capital Cultural del Mundo Islámico en 2022. Foto: EFE - JALAL MORCHIDI

Rabat ha sido nombrada como la Capital Mundial del Libro por la Unesco para este 2026, convirtiéndose en la sucesora de Río de Janeiro, la cual recibió este reconocimiento en 2025. La ciudad marroquí fue considerada para este designio por sus contribuciones en el desarrollo de la literatura del continente, así como la inclusión de poblaciones vulnerables en los procesos de promoción de lectura y escritura

“Rabat es una importante encrucijada cultural donde los libros contribuyen a la transmisión del conocimiento y las artes en toda su diversidad. El auge de la industria local del libro desempeña asimismo un papel crucial en la mejora de la educación”, manifestó Audrey Azoulay, directora General de la Unesco.

Por otra parte, Ernesto Ottone, subdirector general de Cultura de la Unesco, mencionó en una entrevista para RTVE, que para este nombramiento, se postulan entre 15 y 20 ciudades anualmente y que, en el caso particular de Rabat, su candidatura destacó por políticas culturales proyectadas para el periodo 2022 -2027, la cuales tienen como ejes centrales al enfoque de género, la inclusión de la juventud y la lucha contra el analfabetismo.

De la misma manera, la capital marroquí ha expandido su ecosistema del libro, con nuevos espacios como bibliotecas, librerías y 54 editoriales que diversifican a esta industria cultural en el país. Además, la ciudad cuenta con una de las ferias del libro más reconocidas de la región.

Este reconocimiento del aporte cultural de Rabat se suma a otros nombramientos de gran relevancia, entre ellos el de como Capital Africana de la Cultura y Capital Cultural del Mundo Islámico realizado por la Organización del Mundo Islámico para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ISESCO), ambos otorgados en 2022.

A partir de esta designación, Rabat llevará a cabo un plan de acción que comprenderá el acceso facilitado a libros y el desarrollo de programas de alfabetización. La celebración de la ciudad marroquí como capital mundial del libro empezará el 23 de abril, conocido por ser el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

Rabat es la vigésima sexta ciudad en ser nombrada bajo este título, el cual empezó a ser otorgado desde 2001 y cuyo proceso de selección ha estado a cargo del Comité Consultivo de la Capital Mundial del Libro de la Unesco.

Las ciudades colombianas no se han quedado atrás en cuanto a este reconocimiento. En 2007, Bogotá fue designada bajo este prestigioso título y, durante la Fiesta del Libro y la Cultura de 2025, Medellín oficializó su candidatura para ser considerada como capital mundial del libro para 2027. La Unesco todavía no ha anunciado el territorio que ostentará este título para el próximo año.