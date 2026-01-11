Toda Latinoamérica reunida en Cartagena

El Cartagena Festival de Música se celebrará hasta el 12 de enero de 2026. Foto: Tico Angulo - @TicoAngulo.

Orquesta Sinfónica de Cartagena | Colombia

Desde hace una década, la Orquesta Sinfónica de Cartagena impulsa un proyecto social que ha transformado la vida de jóvenes de la ciudad a través de la música. Nacida en 2016 por iniciativa de la Fundación Salvi y diferentes aliados, ofrece a instrumentistas en formación una experiencia artística rigurosa e inmersiva que fortalece su talento y sus valores. Su labor ha dinamizado la agenda cultural de Cartagena e incluido a jóvenes de diversos barrios en procesos de crecimiento personal y profesional. Hoy es un referente de oportunidad, disciplina y cohesión social para la juventud cartagenera.

Paola Ávila | Directora, Colombia

Directora orquestal y coral apasionada por la educación y transformación social a través de la música. Es docente en teoría de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y en el Departamento de Música de la Universidad de los Andes. Fue ganadora del Fellowship en Dirección Orquestal con Chicago Sinfonietta en la temporada 2018-2019. También obtuvo el Conducting Fellow con la Orquesta Sinfónica de Miami y directora líder en OrchKids, programa educativo de la Orquesta Sinfónica de Baltimore. Obtuvo su maestría en dirección orquestal en Peabody Conservatory-John Hopkins University. Actualmente, se desempeña como directora de la Orquesta Filarmónica de Mujeres y directora titular de las orquestas de la Universidad de los Andes y Sinfónica de Cartagena.

Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá | Orquesta, Colombia

Creada en 2014, la Filarmónica Juvenil brinda un importante espacio artístico y cultural con alto sentido social a jóvenes instrumentistas de todo el país. Está conformada por 40 músicos entre 18 y 27 años que, en su paso por la orquesta, adquieren una vasta y enriquecedora experiencia. Sus integrantes abordan con gran destreza técnica e interpretativa un repertorio clásico universal que los prepara como futuros músicos de importantes orquestas profesionales del país y del mundo. Actualmente, es dirigida por el maestro Carlos Ágreda. Esta agrupación es parte del Sistema de Formación y Red de Orquestas de la Filarmónica de Bogotá.

Paquito D’Rivera Quinteto | Ensamble de jazz latino

Este ensamble reúne al legendario clarinetista y saxofonista cubano Paquito D’Rivera, ganador de múltiples Grammy y figura clave del jazz latino. Su sonido refleja la fusión que ha marcado la carrera del maestro: jazz, música clásica y raíces afrocubanas. El quinteto despliega una complicidad vibrante, construida desde la escucha profunda y la energía compartida. Su sonido celebra una vida dedicada a cruzar fronteras musicales con elegancia y audacia. En conjunto, encarnan la visión artística de D’Rivera: una música viva, abierta y profundamente humana.

Quinteto Giovanni Parra | Colombia

Esta agrupación colombiana cuenta con cinco nominaciones al Latin Grammy en las categorías de mejor álbum folclórico y mejor álbum de tango. Desde 2011 interpreta tango y música andina colombiana, combinando repertorio tradicional y obras originales de Giovanni Parra. El grupo, integrado por músicos bogotanos, se ha presentado en festivales de tango, jazz y música colombiana en nuestro país, Estados Unidos, México y Europa. Ha acompañado a reconocidos cantantes internacionales del género. La agrupación ha recibido importantes estímulos culturales y su director, Giovanni Parra, es referente del tango en Colombia y gestor del Festival de Tango del Teatro Colsubsidio.

Bogotá Piano Trío | Trío con piano, Colombia

Creado hace 10 años, en 2026, el Bogotá Piano Trío está conformado por Juan Carlos Higuita, Iván León y Mauricio Arias-Esguerra, tres destacados músicos de la escena colombiana, profesores de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, respectivamente. Además de interpretar el repertorio clásico para esta conformación, ha incursionado en el repertorio colombiano, tradicional y pop. Desde su fundación ha estrenado mundialmente varias obras. Se ha presentado en diferentes escenarios de Bogotá, del país y de la región.

Mauricio Arias-Esguerra | Piano, Colombia

Pianista, compositor e improvisador. Se ha presentado en el Festival di Spoleto, Carnegie Hall, entre otros. Ganador de los concursos del Piano UIS y Chopin (Colombia). Ha sido compositor comisionado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, University of Florida Symphonic Band, Piano Teachers Congress of New York, entre otros. Como compositor-intérprete ha publicado los discos “La trompetax camaleónica” (2019), “¡Colombia viva!” (2021) y “¡Colombia viva vol. 2!” (2023), estos últimos para el sello Toccata. Es miembro fundador del Bogotá Piano Trío y actualmente se desempeña como profesor de planta en la Universidad de los Andes.

John Quijano | Guitarra, Colombia

Es uno de los guitarristas clásicos colombiano más destacados de su generación, reconocido por su técnica refinada y una sensibilidad interpretativa que, según Nicholas Goluses, lo sitúa “a la vanguardia de los nuevos virtuosos”. Formado en la Pontificia Universidad Javeriana con honores Summa Cum Laude, amplió sus estudios con maestros como Bruce Holzman, Nicholas Goluses y José Luis Rodrigo. Ha sido invitado a importantes festivales en Colombia, México, España y Estados Unidos, y ha actuado como solista con diversas orquestas juveniles. Ganador del Concurso Jóvenes Intérpretes de la Javeriana, combina una activa carrera artística con su labor docente. Actualmente, es profesor de guitarra en el Conservatorio del Tolima.