Rap es lo que hay

Mc-Tian ha realizado más de 140 conciertos en todo el país./ Archivo particular

¿Cuando empezaste en el rap?

Hace más de 18 años, cuando llegaron los primeros cassettes de rap a Pereira. Empecé a escribir mis primeras rimas. No tenía productor ni nada. Cogí un casete de La Etnnia, el álbum se llama Criminología, y una canción al final tenía 30 segundos en donde no rapeaban sino que iba el instrumental derecho. Yo cogí esos 30 segundos y los grabé y regrabé en otro casete para crear mi primer instrumental con el cual cantar mis primeras letras. Eran muy hardcore, con una voz gutural muy gruesa, muy fuerte. Esos fueron mis inicios hasta convertirme en MC-Tian, MC es el acrónimo de maestro de ceremonias, quien lleva la batuta, quien tiene el micrófono para darle un mensaje al pueblo. Después de mucho trasegar, muchas tarimas, mucho freestyle, en 2015 ya tenía unas siete canciones. En 2016 me encerré nueve meses en una finca, trabajé con mi productor Liocse MC para sacar el primer álbum: Mundo en emergencia. En 2017 Urban feat horda violenta y en 2018 Calle arriba, calle abajo, dos álbumes más. En 2019 gané la convocatoria para la Fiesta de la Música de la Alianza Francesa. Ya no me considero solo un rapero, ahora hago fusión con cumbia, instrumentos, guitarra y una cantidad de artistas que me han seguido en este trasegar.

¿Ha evolucionado esa escena de música urbana en la ciudad?

El hip-hop es de barrio, sigue igual que hace 20 años. Para muchos artistas yo ya no soy rapero, porque incursioné en la fusión, el dancehall, el trap y otros géneros. Ha existido una evolución en las redes sociales.

¿Qué inquietudes has tenido en tus letras?

El mensaje siempre es el mismo: de resiliencia. En muchas de mis canciones el mensaje es el mismo: se cuenta una problemática, una historia, pero con una reflexión, una solución. Tengo un tema que se llama Alicia en el país de las porquerías, que cuenta la historia de una niña que fue raptada acá en un departamento y fue llevada al Bronx en Bogotá. Para esa canción hice un videoclip animado, me tiré dos meses y medio en el estudio. Finalmente yo no hago una letra solo por hacer una letra para que la gente brinque.

¿Cómo fue la participación de ustedes en el paro nacional, que fue tan fuerte en Pereira?

Muy activos. Estuvimos en marchas, en colectivos, por todo lado. Recuerdo que el 12 de mayo de 2021 habíamos hecho una convocatoria inmensa para tocar en la Plaza Ciudad Victoria, con niños, con adultos mayores, yo estaba a punto de subir a la tarima cuando el ESMAD nos atacó con gases. Estuvimos y seguimos muy activos.

¿Cómo ha sido la recepción de la gente a tu trabajo?

Excelente. Yo sé que falta mucha visibilidad y estamos como artistas emergentes fluyendo, tratando de salir adelante. Pero la recepción en la ciudad ha sido grandiosa, cuando estaba con discos físicos logré vender una gran cantidad de copias; a nivel nacional, cuando lancé Mundo en emergencia se me abrieron las puertas en Bogotá, allá he hecho más de 40 conciertos.

¿En qué consiste tu “show” actual?

Son hasta 15 personas en escena, también soy solista, aunque la base con la que canto son tres artistas con DJ y una segunda voz que la hace Liocse MC, mi productor. También llevamos intérprete en lengua de señas a los conciertos. Todos mis álbumes fueron realizados en la ciudad bajo diferentes productores regionales, aunque la casa musical con la que hemos grabado es VL Récord.