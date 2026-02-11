Logo El Espectador
Regresa el cine a $8.000 en Colombia: conozca las fechas, películas y salas participantes

Durante dos días, múltiples cadenas como Procinal, Cine Colombia y Cinemark, ofrecerán boletas a $8.000 pesos. Conozca los detalles.

Redacción Cultura
11 de febrero de 2026 - 09:24 p. m.
Regresa el cine a $8.000 en Colombia: conozca las fechas, películas y salas participantes
Entre el 19 y 20 de febrero, la Fiesta del Cine regresará a las salas colombianas. Durante estos dos días, cadenas como Cine Colombia, Procinal y Cinemark, ofrecerán entradas desde $8.000 en salas de cine de todo el país.

Esta iniciativa, que busca acercar al público al cine, reunirá esfuerzos de cadenas como Cine Colombia, Cinépolis, Royal Films, Cinemark, Procinal, Cineprox y Cineland.

Las tarifas especiales aplicarán para formatos 2D, además de IMAX, 4D, XD, Premier, Bistro, Screen X, Dolby Atmos, VIP y Junior. Sin embargo, la tarifa y formato varía dependiendo de la cadena.

La preventa para esta iniciativa comenzará el próximo 17 de febrero, desde las 3:00 p.m. en canales digitales y taquillas físicas; películas en cartelera, como “Avatar”, “Zootopia 2″, “Una batalla tras otra”, “Cumbres borrascosas”, entre otras podrán verse como parte de la oferta.

“Además de la programación cinematográfica, los asistentes podrán acceder, de manera opcional, a una confitería VIP, disponible para cualquier tipo de entrada. Esta oferta incluye opciones gastronómicas diferentes a las tradicionales del cine, como sushi y postres especiales”, detalla Viziona Cines en un comunicado.

Por Redacción Cultura

