Regresa La aventura literaria de Mario Restrepo Botero

El escritor, docente y sacerdote Mario Restrepo Botero, celebra este 26 de abril, el lanzamiento del cuarto tomo de La Aventura Literaria, en cuyas páginas se ofrece un relevante homenaje a los grandes escritores de España, a sus libros como objetos de culto y a la importancia de la lectura de estas obras. En este nuevo recorrido por las letras, “El profe Mario” derrochó toda su pasión y erudición por la literatura hispánica.

Son alrededor de quinientas páginas. Están escritas con entusiasmo y dedicación. Los lectores vamos desplazándonos con los alumnos que siempre lo acompañan de ciudad en ciudad, descubriendo datos claves y temáticas interesantes que en otros libros puede que sean difíciles de abordar, pero que en este, resultan, realmente, placenteras por la sencillez de las palabras y el denuedo de las ideas del autor. Así, con su facilidad narrativa, nos acerca a la forma de vida, el habla y las inquietudes de muchos de los principales escritores de las obras maestras del país Ibérico.

Esta cuarta aventura es todo un tour literario, repleto de paradas, de paisajes, escenarios culturales, conversaciones y encuentros con muchos de los grandes autores españoles. El recorrido inicia en Burgos, sigue su marcha por Toledo, Valladolid, Salamanca, Ávila, Segovia, Sevilla, Granada, Bilbao, Madrid, Alcalá de Henares y Barcelona. Con “las alas de la imaginación” -como dice el autor de esta saga- los lectores también se dejan llevar a emblemáticos lugares que rinden reverencia a quienes han dejado una profunda huella en el arte y la cultura de esa región. Y es que por todos los recodos de las páginas de este nuevo libro se “encuentran las voces y pasos” de autores como Calderón, Lope, Bécquer, Emilia Pardo, Unamuno, Juan Ramón, García Lorca, Miguel Hernández, Cela, Buero Vallejo, Ruiz Zafón, Cercas, María Dueñas J. Marías y muchos otros más.

¿Padre Mario cómo fue el proceso de selección de los autores españoles y sus obras para escribir este libro?

El primero fue la memoria: Hice una lista, por épocas, de los escritores y obras que recordaba de mis épocas de profesor. Eso nunca se olvida. Luego, consulté en algunas historias y antologías de la Literatura española y fui rellenando espacios o suprimiendo, comparando mis criterios con los de los historiadores, pero no ateniéndome completamente a ellos. Por último, completé con la investigación en internet, sobre todo en lo referente a la literatura actual, pues no encontré historias al día. Fue lo más difícil, por la disparidad de opiniones. La lectura de periódicos y revistas me ayudaron también. Al hacer una selección se corre el riesgo de la subjetividad. Yo confío en que la que hice es bastante objetiva. Pudiera haber agregado otros, pero por economía de páginas no lo hice. Esto en cuanto a los autores. En lo de las obras, también busqué un cierto consenso en lo que yo había leído y lo que consultaba; casi siempre coincidíamos.

¿Este tomo está escrito para lectores específicos o quiénes cree usted que serán sus lectores?

Desde los primeros tomos (la poesía, el teatro, la novela y el cuento), he pensado, al escribir, en mis alumnos del Colegio Salesiano de Cartagena, con los que compartí hace muchos años la experiencia de maestro y quisiera que todos ellos repasaran lo que aprendieron. Ellos son mis compañeros de camino en esta aventura y coprotagonistas.

También pienso en mi papel de difusor de la cultura literaria; desearía que toda esta aventura fuera un despertador del interés por las bellas letras. Algunos de mis exalumnos me han comentado que al leer sobre determinado autor en mis libros se han entusiasmado y lo han leído. Pero, viéndolo bien, me parece que son un útil material para los profesores y estudiosos de la literatura, pues veo que es difícil encontrar una síntesis ordenada, con abundantes textos antológicos y comentarios.

¿Cuál es el autor del país Ibérico por el que siente más admiración?

Indudablemente, por Miguel de Unamuno, el más completo, pues escribió hermosos poemas, innovadoras novelas (“nivolas” las llamó él), profundas obras de teatro y serios ensayos filosóficos. Su angustia por la situación de la España del 98 (“nos duele España”), su autenticidad de pensamiento (“Señor, haz que piense con mi propia cabeza y no con la de los otros”), el liderazgo de la generación más profunda de España y su magisterio como Rector de la Universidad de Salamanca, su libertad y originalidad de expresión sin perder el casticismo y perfección del idioma (“escribe como te dé tu real gana…”), la variedad de los temas que trató, lo hacen el más grande, para mí, escritor español.

Pero me daría remordimiento no mencionar siquiera a Cervantes, al Arcipreste de Hita, a Calderón y Lope, a Fray Luis de León, a Bécquer, a Pérez Galdós, a Juan Ramón, a Antonio Machado, a García Lorca, a Miguel Hernández, a Ortega y Gasset, a Carlos Ruiz Z., a Almudena Grandes, a Javier Marías.

Usted ha manifestado que esta saga literaria que se ha propuesto escribir está compuesta por cinco tomos. ¿Ya está trabajando en la siguiente y última aventura?

Efectivamente, ya llevo cuatro capítulos del siguiente tomo sobre la Literatura Latinoamericana: La prehistoria (precolombina), la crónica de la conquista, el surgimiento de la literatura criolla en la Colonia y el Siglo XIX (la Independencia y el Romanticismo). Estoy comenzando el Modernismo, entrando en el siglo XX… Es muy apasionante.

Como es más difícil aún seleccionar entre 21 países lo auténticamente valioso, sin quedarse en el localismo, tratándose de Colombia, he decidido escribir un sexto tomo sobre la literatura colombiana, para rescatar a muchos buenos escritores que, por la vastedad de la obra, no han “clasificado”, por así decirlo, entre los más notables de nuestra gran literatura latinoamericana, pero merecen ser conocidos, por lo menos, por los colombianos.

