No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Reseña de “Obligación impuesta”, un relato de Stefan Zweig

“Los señores de la guerra no sangran: mandan a sangrar a otros”. Esta frase es de Leila Guerriero, pero se relaciona casi que directamente con Obligación impuesta, un relato del autor austriaco Stefan Zweig. Reseña.

David Sáenz
16 de agosto de 2025 - 02:03 p. m.
"Biografías", "La desintoxicación moral de Europa y otros escritos políticos", "Tres poetas de sus vidas" fueron algunas de las obras escritas por Stefan Zweig, quien se suicidó el 22 de febrero de 1942.
"Biografías", "La desintoxicación moral de Europa y otros escritos políticos", "Tres poetas de sus vidas" fueron algunas de las obras escritas por Stefan Zweig, quien se suicidó el 22 de febrero de 1942.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En el cuento hay un personaje que se llama Ferdinand, un pintor que vive en un pueblo suizo. Seguramente la historia transcurre durante la Primera Guerra Mundial. Ferdinand encuentra, tal vez en Suiza, la posibilidad de estar alejado del conflicto, de seguir pintando y de continuar la vida en una casa de campo que habita con su esposa Paula y su perro.

Sin embargo, un día llega una carta que cambia ese deseo de mantenerse viviendo en el sosiego. En la misiva se le informa que debe presentarse al consulado para ir a la guerra. Esto le genera una profunda confusión de sentimientos ya que, hasta el momento, ha vivido de acuerdo con su propia ley: no obedecer la trampa de la guerra, no obedecer la orden de matar a otro.

Vínculos relacionados

Sobre la creación de la bomba atómica: la mejor ciencia al servicio de la guerra
Autoridades incautan más de 5.000 libros piratas en Bogotá
Hermana de Miguel Uribe: “La mejor forma de honrar a quienes amamos es continuar su legado”

En alguna parte del relato, Ferdinand dice:

“Solo conozco un deber, que se llama ser un hombre y trabajar. No tengo más patria que la humanidad. Ni me enorgullece matar personas.”

No obstante, la carta lo debilita en sus convicciones. Siente que hay una fuerza muy poderosa: la potencia de la obediencia, el arma de los poderosos. Una máquina capaz de hacerlo partir hacia la guerra.

Ferdinand entra en una gran confusión porque no sabe qué hacer. Tal vez lo que busca el relato de Zweig es explorar en el ser humano esa posibilidad profunda de resistirse a matar a otro ser humano. Mostrar que la única patria verdadera, como lo dice su personaje, es la humanidad.

Hoy el mundo arde y los horrores de la guerra se reflejan en niños que son asesinados por soldados que, posiblemente, han olvidado que lo verdaderamente humano es cuidar del otro, sin importa quién sea.

Hoy, ante las guerras y los conflictos que amenazan a la humanidad, también se hace urgente que nos hagamos preguntas fundamentales: ¿Qué es la patria? ¿Qué es la vida? ¿Quién es el otro a quien la dinámica bélica y nacionalista nos hace querer aniquilar?

En este relato, y de una manera menos directa, Zweig dialoga con 1984, de Orwell: si los seres humanos nos diéramos cuenta de que solo obedecemos a unos pocos, a una autoridad concreta, seríamos capaces de rebelarnos como un caballo que se encabrita para sacudirse una mosca. Esa mosca es la representación de todos esos poderosos. Bien dice Leila Guerriero: “Los señores de la guerra no sangran: mandan a sangrar a otros”.

Por David Sáenz

Conoce más

Temas recomendados:

Obligación impuesta

La mujer y el paisaje

Stefan Zweig

Literatura

Cuentos

Reseñas literarias

¿Por qué es importante Stefan Zweig?

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar