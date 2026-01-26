Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Retiran exposición sobre esclavitud en EE. UU. tras órdenes del presidente Donald Trump

Parte de una exhibición que recordaba a los esclavos de George Washington fue retirada del Parque Histórico Nacional de la Independencia, en Philadelphia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Cultura
26 de enero de 2026 - 04:19 p. m.
Este panel que explicaba cómo funcionaba el tráfico de esclavos fue retirado por el National Parks Service el pasado jueves 22 de enero.
Este panel que explicaba cómo funcionaba el tráfico de esclavos fue retirado por el National Parks Service el pasado jueves 22 de enero.
Foto: Wikicommons
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En concordancia con la cruzada que el gobierno de Donald Trump adelanta contra todo aquello que, bajo su punto de vista, atente contra los valores estadounidenses, el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) retiró recientemente parte de una exposición sobre esclavitud en Philadelphia.

Se trata de “Freedom and Slavery in the Making of a New Nation” (Libertad y esclavitud en la creación de una nueva nación) una muestra que hablaba sobre los nueve esclavos que tuvo George Washington, el primer presidente de EE. UU. A través de ellos, se quería plantear esta paradoja de libertad que rodeó la fundación del país.

Vínculos relacionados

Más de un centenar de novelas colombianas compiten por el Premio Alfaguara 2026
Un recorrido por el legado de la Academia Colombiana de la Lengua
Egipto reabre la batalla por la restitución de sus tesoros arqueológicos expuestos en Europa

Sin embargo, la esclavitud ha sido uno de los puntos álgidos que el presidente Donald Trump ha querido eliminar de la forma en la que se presenta la historia de su país ante ellos mismos y ante el mundo. Para ello, su gobierno ha adelantado acciones en contra de instituciones y centros culturales (siendo el Smithsonian el más relevante de ellos) con el fin de revisar sus contenidos y eliminar la “ideología corrosiva” que considera hay en ellos.

En ese sentido, el pasado jueves 22 de enero, varios funcionarios del NPS retiraron placas de la exposición y dejaron al Parque Histórico Nacional de la Independencia (INHP, por sus siglas en inglés) sin una parte clave de la muestra, que explicaba quiénes eran las personas que allí se recordaban. Esto se hizo en concordancia con la orden ejecutiva “Restoring and sanity to american history”, emitida por el gobierno estadounidense el 27 de marzo de 2025, según confirmó más tarde un vocero del Departamento de Interior, la entidad del Estado encargada de manejar muchos de estos museos y centros culturales incluido el INHP.

En ella, se ordena revisar y modificar las narrativas que hay en estas instituciones para asegurar que “no contengan descripciones, representaciones u otro tipo de contenido que denigre de manera inapropiada el pasado de estadounidenses vivos o pasados (incluidas personas de la época colonial) y, en cambio, se enfoquen en la grandeza de sus logros y el progreso del pueblo estadounidense”.

Inmediatamente varios actores dentro y fuera del sector cultural se pronunciaron ante la noticia, pues consideraban que era un intento por eliminar o modificar la historia.

“Con esta censura, la administración Trump dicta una visión alarmantemente cerrada de la historia y la identidad estadounidense. Tal como lo hacen las escuelas y bibliotecas públicas, los parques aseguran un acceso abierto a la información crítica para una ciudadanía bien informada. Esta administración continúa mostrando sus cartas en este asalto sostenido contra la historia o la celebración de la diversidad”, opinó en un comunicado Kasey Meehan, directora del programa Freedom to Read (libertad para leer) de PEN America.

A este se suman otros intentos de esta administración por revisar y modificar contenido artístico que muestre de primer plano la discriminación, el racismo y la violencia que ha sido parte de la historia de Estados Unidos.

Para más noticias sobre arte y cultura, no olvide visitar El Magazín Cultural, de El Espectador.

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Independence National Historical Park

George Washington

Esclavitud

Exposiciones sobre esclavitud

EE. UU.

Estados Unidos

Donald Trump

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.