Retiran piezas del Museo Nacional de Colombia sobre paz, diversidad y memoria histórica

El Museo Nacional vuelve a estar en el ojo del huracán. Tras las declaraciones dadas por el presidente Abelardo de la Espriella sobre el futuro del Ministerio de las Culturas, algunos usuarios reportaron en redes sociales que de las salas "Hacer sociedad" y "De memoria" desaparecieron algunas piezas que hablaban sobre la comunidad LGBTIQ+, el magnicidio de Bernardo Ossa, el Acuerdo de Paz de 2016 y la gráfica política.

"En el museo nacional quitaron de la sala Hacer Sociedad todo lo LGBTI, lo relativo al magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa y el Acuerdo de Paz firmado en 2016. El verdadero borrado", denunció la activista Márcela Sánchez, quien trabaja en la organización Colombia Diversa.

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En el museo nacional quitaron de la sala Hacer Sociedad todo lo LGBTI, lo relativo al magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa y el Acuerdo de Paz firmado en 2016. El

Verdadero borrado. @estoescambio @AnaBejaranoRG pic.twitter.com/WEbx3oOBS3 — Marcela Sánchez B. 🌈 💚💚 (@marcela_s_b) October 15, 2026

Según se ve en las imágenes publicadas por Sánchez, en los muros grises de la sala del museo se ve la huella de las obras que fueron retiradas y los vacíos que quedaron en las paredes. En una de las fotografías se puede ver cómo habían estado dispuestas las piezas, según la museografía.

El excandidato a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, se pronunció al respecto con un publicación desde su cuenta de X. "La historia de las personas LGBTIQ+ es historia de Colombia. Ante esta denuncia, el Museo Nacional debe explicar qué retiró, por qué y cómo garantizará que estas memorias sigan representadas. El pluralismo se defiende también en las decisiones del Estado", escribió.

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La historia de las personas #LGBTIQ+ es historia de #Colombia. Ante esta denuncia, el @museonacionalco debe explicar qué retiró, por qué y cómo garantizará que estas memorias sigan representadas. El pluralismo se defiende también en las decisiones del Estado. https://t.co/6pB4bqseuE — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) October 15, 2026

En días pasados, el concejal Andrés Barrios publicó en su cuenta de X una serie de trinos en los que llamó la atención sobre la presencia de afiches alusivos a la campaña de Carlos Pizarro y a la comunidad LBTIQ+, tras haber visitado el recito con sus hijas, según contó. El concejal instó a la ministra Paola Holguín a revisar las exposiciones: "la batalla cultural también se libra en los museos. Revisen de inmediato este tipo de exposiciones en el Museo Nacional. Este museo debe contar la historia completa de Colombia, no adoctrinar a nuestros hijos con el libreto del progresismo destructivo que tanto daño le ha hecho al país", escribió.

Según informó La Silla Vacía, el secretario general del Ministerio de Cultura, Julián Sterling, fue el encargado de ejecutar la orden.

Las fuentes coinciden que hablaron para el medio citado afirmaron que Sterling llegó esta mañana al Museo, ubicado en el centro de la capital, acompañado de la directora (e) del Museo, Constanza Toquica. A puerta cerrada habrían elegido a dedo las obras que serían retiradas. Dos personas que trabajan en el Museo le dijeron a La Silla que esa decisión debía pasar por los varios comités curatoriales del Museo, las instancias que definen las museografía de las exhibiciones.

De momento, el Museo Nacional no ha confirmado el número exacto de obras retiradas ni las razones por las cuales fueron removidas las fotografías, afiches y objetos.

(1/4) Hoy traje a mis hijas al Museo Nacional para enseñarles la historia de Colombia y me encontré con una sala llena de afiches de campaña de Carlos Pizarro, de relatos donde se atribuye el crecimiento de las guerrillas del ELN, las FARC y el M-19 a los "gobiernos represivos".… pic.twitter.com/y6k7hlf3wR — Andrés Barrios Bernal (@ABarriosBernal) October 14, 2026

Esta noticia se conoció luego de que el presidente anunciara que cambiaría el nombre de la cartera cultural de Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes a Ministerio de Cultura y Patrimonio. Adicionalmente, el primer mandatario afirmó que había ordenado a la ministra Paola Holguín que retirara de los espacios públicos "toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas".

El concejal celebró la decisión del presidente y afirmó que "la decisión presidencial demuestra que las denuncias ciudadanas y de los representantes públicos pueden generar acciones concretas para proteger la memoria histórica y garantizar que las instituciones culturales presenten los hechos con rigor", según un comunicado de prensa.

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