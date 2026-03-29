Robaron obras de Renoir, Matisse y Cèzanne en Italia en menos de tres minutos

Las obras "Los peces" (1917), de Auguste Renoir; "Naturaleza muerta y con cerezas" (1885-1887), de Paul Cézanne; y "Odalisca en una terraza" (1922), de Henri Matisse fueron robadas el 22 de marzo. Foto: Wikimedia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tres cuadros de los artistas impresionistas Matisse, Cèzanne y Renoir fueron robados de la colección de la Fundación Magnani Rocca, una de las más importantes de Italia, en la localidad de Mamiano di Traversetolo, en la provincia de Parma (norte).

La banda que realizó el robo, que se produjo durante la noche del 22 al 23 de marzo pero sólo este domingo fue publicada la noticia, se llevó las obras “Los peces” de Renoir, “Odalisca en una terraza” de Matisse y “Naturaleza muerta y con cerezas” de Cézanne

Los Carabineros de Parma están investigando el caso, junto con la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural, y, por el momento, se han obtenido grabaciones de las cámaras de videovigilancia que han podido detectar a varias personas encapuchadas.

Según las primeras reconstrucciones, los ladrones lograron entrar en la villa, que fue residencia del renombrado coleccionista, burlando los sistemas de vigilancia y robando las pinturas de la habitación donde se encontraban. Según las autoridades, forzaron una puerta y entraron por el primer piso, antes de escapar por el jardín del museo.

Los ladrones actuaron “en menos de tres minutos, sin improvisar, de manera estructurada y organizada”, declaró el museo a SkyTG24. De acuerdo con la institución, el objetivo de los ladrones no eran específicamente las tres obras robadas.

No pudieron “completar el robo gracias a la activación de los sistemas de vigilancia y a la rápida intervención del personal de seguridad y los Carabinieri”, añadió.

Aún se están investigando los detalles del robo, pero la precisión de la acción sugiere un plan meticulosamente elaborado, explican los medios italianos.

El cuadro de Renoir es un óleo sobre lienzo, valorado en varios millones , y es una de las pocas obras del artista que forman parte de una colección permanente en Italia.

La Fundación Magnani-Rocca es una de las instituciones artísticas más importantes de Europa y cuenta con obras de Monet, Renoir, Cézanne, Goya, Tiziano, Durero, De Chirico, Rubens, Van Dyck, Filippo Lippi, Carpaccio, Burri, De Pisis, Tiepolo, Canova, entre otros.

La fundación gestiona la colección de Luigi Magnani (1906-1984) que fue un crítico musical y escritor italiano que entabló amistad con el célebre pintor boloñés Giorgio Morandi, de quien adquirió o recibió como regalo numerosas obras.

Aún hoy, la villa de Mamiano alberga la colección de arte que creó y amplió continuamente hasta su muerte, y para la cual impulsó la creación de la Fundación Magnani-Rocca.

El reciente robo recuerda el incidente sucedido en el Museo Louvre en octubre de 2025, en el que un grupo de ladrones sustrajo en siete minutos, a plena luz del día, joyas valiosas de la colección del museo.