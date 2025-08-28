Rosa Montero ganó un premio en España a la “autora hispanoamericana más destacada”

Rosa Montero ha recibido otros reconocimientos como el Premio Nacional de las Letras Españolas, el Premio José Luis Sampedro, el Premio Mandarache, el Premio Grinzane Cavour y el Premio Internacional Columnistas del Mundo, entre muchos otros. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La escritora y periodista Rosa Montero (Madrid, 1951) ha sido galardonada con el Premio Liber 2025 a la autora hispanoamericana más destacada, otorgado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), en reconocimiento a “su extraordinaria trayectoria literaria y su firme compromiso con la cultura”.

La entrega del premio tendrá lugar el próximo 8 de octubre en Madrid, durante el acto central de la Feria Internacional del Libro LIBER 2025, que se celebrará del 7 al 9 de octubre, según ha señalado la federación en un comunicado.

Desde la publicación de su primera novela, ‘Crónica del desamor’ (1979), Rosa Montero ha desarrollado una extensa producción literaria, que explora grandes temas universales como el amor, la muerte, la locura, el tiempo, la identidad, el poder y la creación.

“Su narrativa, que a menudo mezcla géneros, entre el ensayo, la autobiografía, la ciencia ficción o la novela histórica, posee una mirada siempre empática hacia lo humano”, destacaron los editores.

Entre sus obras se encuentran ‘Te trataré como a una reina’ (1983), ‘La hija del caníbal’ (1997, Premio Primavera de Novela), ‘La loca de la casa’ (2003, Premio Qué Leer y Grinzane Cavour), ‘La ridícula idea de no volver a verte’ (2013), ‘El peso del corazón’ (2015), ‘Los tiempos del odio’ (2018) y ‘El peligro de estar cuerda’ (2022), donde indaga en la relación entre la creatividad y la salud mental.

Su última novela publicada es ‘Animales difíciles’ (2025), donde plantea dilemas éticos sobre el desarrollo de la tecnología y la posibilidad de que se convierta en un arma descontrolada.

En su papel de escritora Montero ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de las Letras Españolas, el Premio José Luis Sampedro, el Premio Mandarache, el Premio Grinzane Cavour y el Premio Internacional Columnistas del Mundo, entre muchos otros.

Como periodista, ha recibido el premio Manuel del Arco, el Premio Nacional de Periodismo o el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid.

En el mismo evento se otorgará también el premio Liber a la mejor adaptación audiovisual de una obra literaria, que este año ha recaído en la película ‘Pedro Páramo’, basada en la reconocida obra del autor mexicano Juan Rulfo.