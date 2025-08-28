No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Rosa Montero ganó un premio en España a la “autora hispanoamericana más destacada”

La escritora y periodista recibirá este galardón durante la Feria Internacional del Libro LIBER 2025, que se realizará entre el 7 y el 9 de octubre en Madrid.

EFE
28 de agosto de 2025 - 12:30 p. m.
Rosa Montero ha recibido otros reconocimientos como el Premio Nacional de las Letras Españolas, el Premio José Luis Sampedro, el Premio Mandarache, el Premio Grinzane Cavour y el Premio Internacional Columnistas del Mundo, entre muchos otros.
Rosa Montero ha recibido otros reconocimientos como el Premio Nacional de las Letras Españolas, el Premio José Luis Sampedro, el Premio Mandarache, el Premio Grinzane Cavour y el Premio Internacional Columnistas del Mundo, entre muchos otros.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La escritora y periodista Rosa Montero (Madrid, 1951) ha sido galardonada con el Premio Liber 2025 a la autora hispanoamericana más destacada, otorgado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), en reconocimiento a “su extraordinaria trayectoria literaria y su firme compromiso con la cultura”.

La entrega del premio tendrá lugar el próximo 8 de octubre en Madrid, durante el acto central de la Feria Internacional del Libro LIBER 2025, que se celebrará del 7 al 9 de octubre, según ha señalado la federación en un comunicado.

Vínculos relacionados

“Un poeta”, la película colombiana premiada en Cannes, llega a las salas de cine
Museo Van Gogh podría cerrar por falta de fondos estatales
La banalidad del mal, un estudio sobre la perversidad humana

Desde la publicación de su primera novela, ‘Crónica del desamor’ (1979), Rosa Montero ha desarrollado una extensa producción literaria, que explora grandes temas universales como el amor, la muerte, la locura, el tiempo, la identidad, el poder y la creación.

“Su narrativa, que a menudo mezcla géneros, entre el ensayo, la autobiografía, la ciencia ficción o la novela histórica, posee una mirada siempre empática hacia lo humano”, destacaron los editores.

Entre sus obras se encuentran ‘Te trataré como a una reina’ (1983), ‘La hija del caníbal’ (1997, Premio Primavera de Novela), ‘La loca de la casa’ (2003, Premio Qué Leer y Grinzane Cavour), ‘La ridícula idea de no volver a verte’ (2013), ‘El peso del corazón’ (2015), ‘Los tiempos del odio’ (2018) y ‘El peligro de estar cuerda’ (2022), donde indaga en la relación entre la creatividad y la salud mental.

Su última novela publicada es ‘Animales difíciles’ (2025), donde plantea dilemas éticos sobre el desarrollo de la tecnología y la posibilidad de que se convierta en un arma descontrolada.

En su papel de escritora Montero ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de las Letras Españolas, el Premio José Luis Sampedro, el Premio Mandarache, el Premio Grinzane Cavour y el Premio Internacional Columnistas del Mundo, entre muchos otros.

Como periodista, ha recibido el premio Manuel del Arco, el Premio Nacional de Periodismo o el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid.

En el mismo evento se otorgará también el premio Liber a la mejor adaptación audiovisual de una obra literaria, que este año ha recaído en la película ‘Pedro Páramo’, basada en la reconocida obra del autor mexicano Juan Rulfo.

Por EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Rosa Montero

Premio Liber

Feria Internacional del Libro

LIBER 2025

Federación de Gremios de Editores de España

España

Literatura hispanoamericana

Noticias culturales

Noticias hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar