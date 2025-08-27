“Un poeta”, la película colombiana premiada en Cannes, llega a las salas de cine

Además, la película será estrenada en salas de cine el 28 de agosto. Foto: Still de "Un poeta" - TocTalk Comunicaciones

A partir de este jueves 28 de agosto estará disponible en las salas de cine del país Un poeta, la ópera prima del director colombiano Simón Mesa que recibió un galardón durante el Festival de Cannes 2025 en la categoría “Una cierta mirada”, la segunda de mayor importancia en el festival.

“Un poeta” será distribuida por Cine Colombia, con el respaldo de Caracol Televisión y Dago García Producciones. La película está rodada en Super 16 mm, presentada en 4K DCP y tiene una duración de 120 minutos.

Por medio de su cuenta de X, Munir Falah, presidente de Cine Colombia, anunció que la película estará disponible en todas los cinemas del país luego de varios esfuerzos por hacer realidad esto. “ Me alegra informar que la película colombiana distribuida por Cine Colombia, “Un poeta”, tendrá una programación excepcional en los Multiplex de Cine Colombia. “Un Poeta” estará programada prácticamente en el 100% de los Multiplex de Cine Colombia, en todas las ciudades donde tenemos operación", escribió el CEO.

Hace muy poco terminamos la compleja logística de programación de películas de todos los Multiplex de Cine Colombia, para el próximo jueves 28 de Agosto, labor que el equipo de Exhibición y Programación realiza semanalmente.



Me alegra informar que la película colombiana… pic.twitter.com/tybVNlhS1t — Munir Falah (@MunirFalah) August 26, 2025

¿Dónde ver “Un poeta”?

La película podrá verse en las salas de Procinal y en varios Multiplex de Cinecolombia. En Medellín estará en Molinos, Oviedo, Santa Fe, Vizcaya y Viva Envigado; en Barranquilla en Buenavista; en Cali en Chipichape, Cosmocentro, Palmetto y Unicali; y en Bucaramanga en Cacique.

En Bogotá y sus alrededores, la programación incluye los Multiplex Centro Chía, Centro Mayor, Embajador, Galerías, Gran Estación, Lumina, Mercurio, Metrópolis, Nuestro Bogotá, Portoalegre, Santa Fe, Titan Plaza y Unicentro.

Además, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) proyectará la cinta en cuatro funciones: jueves 28 de agosto a las 3:40 p. m., viernes 29 a las 9:30 p. m., sábado 30 a las 6:50 p. m. y domingo 31 a las 2:25 p. m.

Sobre la película

La historia sigue a Óscar Restrepo, un poeta envejecido y errático cuya pasión por la poesía no le ha traído reconocimiento. Su encuentro con Yurlady, una adolescente con talento, le abre una nueva perspectiva, aunque involucrarla en el mundo de los poetas genere ciertas complicaciones.

En la ficha técnica destacan la dirección de fotografía de Juan Sarmiento G., la dirección de arte de Camila Agudelo, el sonido de Eloisa Arcila y Ted Krotkiewski, la edición de Ricardo Saravia y la música de Trio Ramberget y Matti Bye.

La producción estuvo a cargo de Manuel Ruiz Montealegre, Juan Sarmiento G. y Simón Mesa Soto. También contó Ocúltimo y Medio de Contención Producciones, con coproducción de Majade Fiction (Alemania), Momento Film (Suecia) y colaboraciones de ZDF Das kleine Fernsehspiel con ARTE (Alemania) y Film I Väst (Suecia).