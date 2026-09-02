Rusia destruyó 1,3 millones de libros escolares ucranianos a días del año lectivo

Rusia también ha atacado mercados de libros en Ucrania. Foto: EFE - SERGEY DOLZHENKO

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Rusia atacó Kiev y otras ciudades de la región por quinto día consecutivo el pasado lunes. Entre las estructuras que más sufrieron por impactos de misiles se encuentran bodegas e imprentas de libros desde las que se estaba preparando la distribución de libros escolares.

En las afueras de Kiev la planta que estaba imprimiendo el 10% de los libros que recibirían los estudiantes, a días del comienzo de un nuevo año lectivo, fue destruida.

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Estos ataques se suman a otros que han afectado librerías y editoriales. Se estima que, en total, 12 millones de libros han sido destruidos con estas ofensivas. Además, Rusia ha atacado infraestructura cultural e histórica ucraniana.

Adicionalmente, las autoridades estiman que este año un tercio de los libros impresos en Ucrania han sido destruidos. Según reportó la BBC, aunque algunos libros y páginas sobrevivieron a las llamas, no lograron ser salvados debido al agua utilizada para apagar los incendios.

“Creo que es una acción deliberada por parte de la Federación Rusa. En los últimos dos meses, algunas de las editoriales más grandes han perdido sus almacenes logísticos, donde guardaban grandes cantidades de libros. Los rusos también están destruyendo imprentas en un intento por borrar a Ucrania como nación. Pero, francamente, no lo conseguirán”, afirmó Haidai, director comercial de la editorial Konvi.

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El medio inglés registró que 35 imprentas y editoriales se han visto afectadas en las últimas semanas. Además de estas estructuras, el mercado de libros de segunda mano Pochaina, en Kiev, también fue una de las víctimas del ataque.

Más allá de los libros, museos, iglesias, galerías de arte y sitios de patrimonio cultural reconocidos por la Unesco también han sido impactados por la guerra.

“Esta es una guerra existencial, por eso Rusia quiere destruirnos como nación, borrarnos como nación, como si los ucranianos no existiéramos ni hubiéramos existido jamás. Por eso Rusia ataca nuestro patrimonio cultural, los símbolos de nuestra larga presencia aquí. Entienden que es muy importante para nosotros porque protegemos nuestra identidad, protegemos nuestra cultura, y Rusia quiere destruir todo aquello que no pueda apropiarse”, aseguró la ministra de Cultura ucraniana, Tetyana Berezhna a la BBC.

Por su parte, la embajada rusa en el Reino Unido dijo a la BBC que “culpan al propio gobierno de Ucrania por los daños a su patrimonio cultural, afirmando que se habían desmantelado monumentos y se habían cambiado los nombres de las calles. También alegó que se habían utilizado sitios culturales para ocultar instalaciones militares”, según reportó el medio inglés.

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