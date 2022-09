Ruth Adams: “Las redes sociales pueden ser muy positivas o aterradoras”

Para Ruth Adams, el arte tiene el poder de transmitir mensajes políticos de formas más eficientes. Este, además, puede ser difundido por redes sociales. Foto: Archivo particular

¿Las redes sociales influyen en la creación de identidad?

Hay una división generacional. Son las personas jóvenes las que más usan las redes sociales. Por medio de estas hay nuevas formas de construir identidades, especialmente para minorías. Es mucho más fácil, incluso si vives en algún lugar donde no hay nadie que se parezca a ti, encontrar personas en internet que sí. Hoy es mucho más simple construir identidades positivas en internet de lo que fue, por ejemplo, para alguien de mi generación, donde tenías que buscar revistas o fanzines y al final encontrabas a tres personas con gustos similares.

Pero también hay grupos de odio en redes sociales…

Es una de las otras cosas que desafortunadamente pueden suceder. Una identidad negativa se basa en la división, la aversión o incluso el odio a otros grupos y particularmente a las minorías. Con cosas como el brexit vimos que esa división estaba realmente polarizada. Grupos racistas, misóginos, homofóbicos, pueden encontrar personas como ellos y obtener refuerzo al saber que hay otros que piensan igual. Las redes pueden ser muy positivas, pero también pueden ser aterradoras.

¿Qué tanto impacto pueden tener estos activismos que surgen en lo digital?

Es muy bueno que se hable de estos temas, porque pasan de las redes sociales a ser, incluso, temas de debate público nacional. Por ejemplo, frente a los derechos de las personas trans, un solo tuit de JK Rowling, la autora de Harry Potter, generó mucha polémica. Los derechos de las personas transgénero han sido un tema de muy alto perfil en esta contienda por el liderazgo del partido Conservador en el Reino Unido. A pesar de ser una minoría, es un tema del que se habla en todo el país. Eso no hubiera sido posible sin las redes sociales.

También se abre espacio a hablar de temas difíciles como la esclavitud, religión, sexualidad…

Son cosas de las que no se habló durante mucho tiempo. La forma en que se enseña sobre el Imperio Británico en las escuelas, por ejemplo, lo presenta como algo maravilloso, benigno. Pero hay un lado de la historia que no fue contado. La razón por la que el pueblo británico ha sido capaz de ignorar la esclavitud es porque tuvimos todo un comercio de esclavos por todo el mundo, pero no estaban aquí. Mucha gente se está cuestionando esa identidad del gran imperio británico. Más que querer cambiar la historia es reconocer que esto sucedió, pero están difuminando los límites entre ese tipo de crítica histórica, crítica política y el terrorismo.

¿Y qué pasa con esta discusión desde América Latina?

La historia colonial es realmente complicada. Tengo una estudiante de doctorado que es de Chile y está buscando la representación de artistas indígenas en museos de arte en Santiago. Existe la idea de que los poderes coloniales fueron derrocados en Chile, pero en realidad fueron hispanos blancos los que quedaban a cargo. Los pueblos indígenas han sido ignorados por esa historia. Es muy importante que los grupos de personas cuyas historias han sido más ignoradas, tengan oportunidades adicionales para hablar sobre su experiencia y su historia.

Algunos piensan que el mundo ha sido y sigue siendo eurocentrista para crear y validar las identidades, ¿usted qué opina?

Definitivamente el mundo está visto desde la visión europea y norteamericana. Seguimos siendo dirigidos por personas blancas, hombres blancos en realidad. El norte del continente tiende a ser más rico, también producto de una historia más larga de opresión colonial.

¿Cuál es el papel del arte en este proceso de mostrar otras culturas, identidades o de denunciar este tipo de situaciones?

Ser accesible para las personas. Puedes llegar con un mensaje político a través de un rap, una canción punk o incluso un baile. Sabes que no podrías llegar necesariamente a través de un noticiero, un periódico o una revista académica. Entonces, creo que la accesibilidad para transmitir esos mensajes es su potencial. Es una comunicación entre pares. No es como si los de arriba hablaran hacia abajo para clasificarse como las partes más bajas de la sociedad.