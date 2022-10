Sally Green: “Hay algo vital cuando escribes y es el aprendizaje constante”

Sally Green presentando "El lado perdido" en la Feria Internacional del libro en Guadalajara, México. Foto: FIL/EVA BECERRA - Eva Becerra

En los años en que las distopías mandaban la parada en la literatura juvenil a nivel mundial, la escritora británica y corredora aficionada Sally Green logró convertirse en un fenómeno editorial con «El lado oscuro», su primera novela y volumen inicial de la trilogía bestseller «Una vida oculta», una historia de brujos en la Londres moderna.

Su camino por la escritura empezó con la preparación de ensayos políticos en la universidad, en el transcurso de uno de los tantos caminos que trató de atravesar durante su vida profesional. “Tuve muchos problemas en la escuela, estudié diferentes carreras y, cuando me formaba como contadora pública, estaba totalmente convencida de que no tenía creatividad. Seguí estudiando y tuve que empezar a escribir ensayos sobre política y descubrí lo mucho que me gustaba hacerlo. No era la mejor en el tema, pero soy muy dedicada cuando me comprometo con algo. Investigué, planifiqué el trabajo y, cuando esa tarea llegó a su fin, me di cuenta de que no quería parar de escribir”.

Le sugerimos leer: Pedro Claver Téllez, cuando la violencia se hizo crónica

La serie literaria «Una vida oculta» no inició como la vemos hoy en los libros publicados y traducidos a diferentes idiomas, entre ellos el español gracias a Editorial Océano. “La idea que tuve fue la de una niña que no sabía mucho acerca de su pasado ni de quién era, hasta que descubrió por su abuela que en su linaje había algo particular. Eso se transformó en la historia de Nathan, un chico cuya madre es una Bruja Blanca bien reputada y cuyo padre es un Brujo Negro, lo que lleva a que no se le respete entre su grupo y se le controle en demasía para evitar que su naturaleza no fluctúe entre la luz y la oscuridad”.

Dentro de estas novelas, que empezaron a escribirse en 2010 y a publicarse en 2014, encontramos un par de personajes inolvidables y con los que personas queer de diferentes latitudes pudimos sentirnos identificadas en un punto del tiempo en que la conversación sobre la representación no había logrado la relevancia que, afortunadamente, tiene hoy en día. “Una de las cosas que más me impresionó fue que lectores de tantas partes del mundo tuvieran reacciones similares y pudieran sentirse identificados con lo que escribí. Cada uno con su vida, con su contexto y su realidad, estaban experimentando vivencias parecidas y sintiéndose acompañados por estos personajes... Sé que ahora hay muchas historias que representan a quienes nunca se han sentido representados, pero necesitamos que más narrativas así sigan saliendo a la luz, que estas problemáticas sigan siendo expuestas”.

Podría interesarle leer: Víctor Gaviria: “La realidad es una novela con lagunas”

Ahora, esta historia llegará a las pantallas gracias a Netflix con una serie llamada «El hijo bastardo y el mismísimo diablo». “Ya he visto todos los episodios y estoy muy contenta con lo que han hecho… Es importante aclarar que esta producción está basada en «El lado oscuro», más no es una adaptación por completo fiel del primer libro. Los tres personajes principales están allí, así como el mundo de los Brujos Blancos y los Brujos Negros, pero hay ciertas diferencias y no hay nada de malo con ello… Creo que los lectores van a encontrarse con una serie horrible, divertida, llena de acción, palabrotas y un poco de magia. Tengo muchas esperanzas en que las reacciones sean positivas”.

Cuando habla de la escritura, Sally Green tiene claro que hay ciertos elementos que han sido claves durante su proceso y casi una década de carrera. “Uso la escritura como una forma de expresarme, ya sea en un ensayo político o en lo que sea. Llevar las ideas al papel me ayuda sobremanera a la hora de ordenar mis pensamientos y sería genial que muchas personas se dieran la oportunidad de hacerlo… Hay algo vital cuando escribes y es el aprendizaje constante. No importa que tengas la edad que tengas, siempre puedes aprender más, siempre puedes probar cosas nuevas. Y lo mejor de escribir es que puedes hacerlo cuando eres niños, cuando eres joven, cuando eres adulto o cuando eres una persona mayor. Eso me parece emocionante e increíble”.

Podría interesarle leer: Buenos Aires, la ciudad de la furia

Hay una parte que muchas personas obvian cuando ven que alguien es públicamente reconocido y que el producto de su trabajo está llegando a miles y millones de manos, y es la que tiene que ver con los comentarios y juicios que llegan sobre dicho trabajo, más en una época en la que la tecnología ha dado una caja de resonancia a cualquier tipo de mensajes a través de las redes sociales. “Algo difícil en todo esto es el proceso que he tenido que vivir para ganar confianza en mí, porque recibir críticas no es sencillo, pero siempre habrá gente a la que no le guste lo que haces y siento que ahora estoy más preparada que antes para eso. Sin embargo, desearía que todos fuéramos más cuidadosos a la hora de expresar nuestras opiniones”.

Luego de publicar «El lado perdido», tercera y última parte de la trilogía «Una vida oculta», Green se tomó un tiempo para crear un universo en el que los reinos de Brigant, Calidor y Pitoria entran en conflicto a causa del comercio ilegal de humo de demonio, una sustancia con propiedades tan peligrosas como poderosas y que desestabilizará por completo el falso orden imperante en el lugar. Es así como nace «Los ladrones de humo», una trilogía de fantasía que significó todo un reto para ella pues fue un cambio total de registro con respecto a lo que había escrito antes. “Me siento muy orgullosa del resultado, de haber hecho algo tan diferente, más del tipo «Juego de Tronos». Fue un proceso realmente divertido”.

Podría interesarle leer “El caminante, columna de opinión del editor de El Magazín de El Espectador: La vida como medida

Y si con «Una vida oculta» la diversidad jugó un papel importante, con «Los ladrones de humo» tenemos la oportunidad de conversar sobre otro de los cambios esenciales que han venido gestándose en la manera en que entendemos nuestro mundo. “Esta trilogía está narrada desde cinco perspectivas diferentes y quería que una de estas fuera la de una mujer que, aunque educada y privilegiada, se sintiera como una ciudadana de segunda clase. Para mí eso fue vital porque hoy en día también pasan ese tipo de cosas. Veo mujeres que van a la universidad, que obtienen grandes títulos y que son increíbles en muchos aspectos, pero que tienen que seguir luchando contra los prejuicios que la sociedad perpetúa en el mundo entero. Así llegó Catherine, un personaje con el que estoy completamente satisfecha”.

Como escritora, Sally Green sabe que deja mucho de sí en sus novelas y sus personajes, pero también está convencida de que esta es una relación de reciprocidad en la que ella también ha recibido valiosas lecciones. “Creo que lo más importante ha sido aprender a apreciar a las personas que tengo a mi alrededor. Cuando escribes estás solo, pero necesitas el apoyo de tu familia y tus amigos para hacer lo que vas a hacer. Así seas alguien muy individualista, necesitas compañeros y colegas que te apoyen… Divertirse es otra cosa maravillosa que he aprendido. Hay que divertirnos en la vida y es algo que he ido incorporando año tras año. Sé que algunas de mis historias retratan escenarios de violencia, pero siempre incluyo en ellas cosas que entretengan y hagan reír a quienes las lean”.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖