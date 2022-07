MUBI: redescubriendo el cine

Según Sandra Gómez, directiva de MUBI Latinoamérica, la plataforma cuenta con curadores regionales que realizan una selección cercana al público de cada país.

¿Qué es MUBI?

Es un servicio global de streaming, así como productora y distribuidora de películas. Cada día llega a MUBI una nueva película seleccionada a mano. Cine de todo el mundo. Desde directores icónicos hasta autores emergentes. Todo cuidadosamente seleccionado por los curadores de la compañía.

¿De dónde es MUBI y hace cuánto está en Colombia?

Es una plataforma global, que desde 2007 está disponible en 190 países, nuestras oficinas principales están en Londres y tenemos compañeros de trabajo en más de 20 naciones. Contamos con oficinas en México, Brasil y Argentina, y desde hace pocos meses tenemos un equipo local en Colombia, lo que nos permite hablarle a la audiencia del país de forma más cercana, curar una programación específicamente pensada para el territorio, tener actividades presenciales y ser parte de la comunidad local.

Hacen un énfasis en que seleccionan el cine “a mano” y destacan su curaduría, pero, ¿en qué consiste? ¿Cómo se seleccionan las películas?

Buscamos películas en festivales, mercados y con righholders de todo el mundo. El catálogo está agrupado en distintas curadurías desde estrenos, redescubrimientos, ciclos temáticos, focos en festivales, cortometrajes, entre otras, para incentivar un diálogo entre las distintas épocas y perspectivas del cine y su historia. Damos seguimiento a realizadores o creadores específicos, incluso con retrospectivas dedicadas a filmografías clásicas y contemporáneas. Para el cine clásico en particular colaboramos con distintas instituciones dedicadas a la restauración, como The World Cinema Project, de Martin Scorsese, que tiene el objetivo de preservar las joyas olvidadas del cine internacional.

¿Quiénes conforman el equipo curador de MUBI?

Tenemos un equipo global compuesto por curadores regionales que realizan una selección cercana al público de cada país en donde tenemos presencia.

¿Qué ha producido MUBI?

Las coproducciones de MUBI incluyen One Fine Morning, de Mia Hansen-Løve; Farewell Amor, de Ewa Msangi, ganadora del premio Sundance; Port Authority, de Danielle Lessovitz, y Our Men, de Rachel Lang.

¿Qué es “Notebook” y “MUBI go”?

Notebook es la publicación diaria de MUBI, que explora todas las facetas de la cultura cinematográfica. Nuestra misión es guiar a los amantes del cine en su búsqueda por el mar de contenidos disponibles online. Ofrecemos textos, imágenes, sonidos y videos como mapas críticos, y distintas rutas y aproximaciones a los mundos del cine contemporáneo y clásico. Y Mubi go, es otra de las formas que tenemos de incentivar la experiencia cinematográfica en salas de cine. Por medio de una aplicación que se ofrece con la suscripción a la plataforma, los miembros de determinados países pueden obtener una entrada al cine, seleccionada a mano cada semana, para ver las mejores nuevas películas en la cartelera. De esta manera continuamos con el modelo curatorial e impulsamos la asistencia a las salas de cine.

¿Podría compararse MUBI con plataformas como Netflix, HBO Max o alguna de estas? ¿En qué se diferencian?

MUBI es un refugio en el panorama del VOD mundial que tiene varios diferenciadores. Seleccionamos películas específicamente, no otros contenidos. No nos apoyamos en un algoritmo y cada película es vista por un equipo humano que selecciona a mano cada título. Las películas se presentan en la plataforma y en nuestros distintos canales de comunicación con nuestra propia mirada y explicación de por qué verla, de tal manera que los usuarios pasan menos tiempo buscando qué ver y más tiempo viéndolas. Tenemos la voluntad de ser una comunidad, por lo que cada filme puede reseñarse, calificarse y cada usuario puede armar sus propias listas de favoritas. Damos gran importancia a la calidad de las estrategias de comunicación que apuntan a celebrar el poder cultural del cine. El público en MUBI siempre va a encontrar el cine más estimulante, novedoso y vigente, muchas veces en exclusiva.

Desde el aluvión de plataformas de “streaming”, muchos cineastas han expresado: “Las películas se hacen para la pantalla grande”, ¿qué opina?

En MUBI somos apasionados de la pantalla grande, y hemos ido evolucionando a no solo ser curadores de lo que pensamos que son grandes películas para nuestra plataforma, sino también para exhibición en salas de cine, que es la experiencia cinéfila por excelencia. De esta manera podemos combinar ambas experiencias de apreciación (el streaming y la pantalla grande), que pensamos que son distintas y complementarias. Es el caso de Crimes of the future, del maestro David Cronenberg, que tendremos en exhibición en algunas salas del país desde el 14 de julio y que a partir del 29 de julio también estará disponible en MUBI.