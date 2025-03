Se conocen las causas de la muerte del actor Gene Hackman y su esposa

Gene Hackman y su esposa, la pianista clásica Betsy Arakawa. Foto: WireImage - Jeffrey Mayer

El 7 de marzo se conocieron los resultados de la autopsia del actor Gene Hackman y su esposa, la pianista Betsy Arakawa, quienes fueron encontrados muertos el 26 de febrero en su casa en Santa Fe, en Nuevo México.

De acuerdo con la pesquisa, ambos fallecieron por causas naturales, pero con varios días de diferencia. Las autoridades notificaron en una rueda de prensa que Hackman, de 95 años, falleció a raíz de una afección cardiovascular. “La causa de su muerte es la hipertensión y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, con la enfermedad de Alzheimer como factor contribuyente significativo”, detalló Heather Jarrel, médico forense que encabezó el equipo que llevó a cabo la autopsia.

Asimismo, se detalló que el marcapasos de Hackman registró actividad cardíaca por última vez el 18 de febrero, por lo que se presume que esta fue la fecha de su muerte. “Los exámenes no mostraron hallazgos agudos de traumatismo interno o externo, pero sí una cardiopatía grave, incluidas múltiples intervenciones quirúrgicas que afectaban al corazón, pruebas de infartos anteriores y alteraciones graves de los riñones debidas a hipertensión arterial crónica”, dijo la médico.

Por su parte, Arakawa, de 65 años, falleció a causa del síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad poco común, pero grave transmitida por roedores infectados. Las autoridades indicaron que ella habría muerto una semana antes que el actor. Es decir, el 11 de febrero. Y se cree que el actor probablemente no fue “totalmente consciente de ello por su avanzado alzhéimer”.

Desde las primeras investigaciones se descartó que hubiese sido una muerte violenta. Asimismo, la autopsia preliminar no halló presencia de monóxido de carbono en los cuerpos, y el Departamento de Bomberos tampoco detectó que hubiera habido ninguna fuga de dicho gas. No obstante, por las condiciones en la que fueron encontrados los cuerpos fue que se determinó hacer una investigación más exhaustiva. Aunque ya quedó comprado que se trataron de causas naturales.

Aun así, la investigación sigue abierta, “hasta atar todos los cabos”. Por ejemplo, aún no se conoce qué causó la muerte de la mascota, que fue hallada muerta junto a la pareja.

“Fue amado y admirado por millones de personas en todo el mundo por su brillante carrera como actor, pero para nosotros siempre fue solo papá y abuelo. Lo extrañaremos mucho y estamos devastados por la pérdida”, manifestaron Elizabeth, Leslie y Annie Hackman, hijas del primer matrimonio del actor, en un mensaje enviado a la BBC.

Gene Hackman, además de ganar dos Premios Óscar por sus icónicos personajes en “The French Connection” y “Unforgiven , también consiguió cuatro Globos de Oro y dos BAFTA a lo largo de su carrera. El propio actor explicó su vocación desde muy niño, inspirado en ídolos cinematográficos como James Cagney y Errol Flynn. Aunque también ha señalado que lo que le marcó definitivamente fue la actuación del mítico Marlon Brando en “A Streetcar Named Desire” (1951).

A principios de los sesenta, cuando ya tenía 30 años, comenzó a estudiar arte dramático en la escuela de interpretación Pasadena Playhouse de Los Ángeles, y arrancó su carrera artística. Antes había estudiado periodismo y alcanzó a trabajar en un diario. “Me formaron para ser actor, no para ser una estrella. Me formaron para interpretar papeles, no para tratar con la fama”, dijo en una entrevista.