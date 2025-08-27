Se vuelve a perder cuadro ya robado por los nazis hace 8 décadas

Imagen de referencia. // La Policía argentina allanó la vivienda señalada, pero la obra ya no estaba. Foto: EFE - Luciano González

La Justicia argentina investiga el paradero de Retrato de una dama, óleo del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), que fue saqueado por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial y cuyo rastro se había perdido desde mediados de los años cuarenta.

La pieza, que perteneció al marchante judío Jacques Goudstikker, reapareció de forma inesperada en una publicación inmobiliaria de Mar del Plata, pero cuando la policía allanó la vivienda señalada, la obra ya no estaba.

Según informó la agencia EFE, la propiedad pertenece a Patricia Kadgien, descendiente de Friedrich Kadgien, un alto funcionario del nazismo que se refugió en Argentina tras la guerra. El operativo, realizado esta semana en el barrio Parque Luro, no encontró el lienzo, aunque sí confiscó un tapiz, bocetos de 1947 y dos armas de fuego. La Fiscalía confirmó que la investigación sigue abierta y que la alerta de Interpol por la obra permanece activa.

El hallazgo inicial fue revelado por el periódico holandés Algemeen Dagblad (AD). El corresponsal en Buenos Aires, Peter Schouten, localizó la imagen de la pintura en la web de una inmobiliaria que ofrecía la casa por 265.000 dólares. En una de las fotos del salón principal, colgado detrás de un sillón verde y entre dos lámparas, se distinguía claramente el retrato que Holanda buscaba desde hace casi 80 años.

1. La hija del criminal Friedrich Kadgien (foto) exmiembro de la SS, puso en venta su casa y en una de las fotos se encontró "Retrato de una dama", del pintor italiano Giuseppe Ghislandi pic.twitter.com/9V91GRyTz5 — Pablo Rizzi (@Budijoly) August 25, 2025

Goudstikker, uno de los principales marchantes de Ámsterdam, perdió más de 1.100 piezas de su colección cuando fue obligado a vender a bajo precio sus obras al mariscal Hermann Göring y al banquero Alois Miedl. Entre ellas estaba el óleo de Ghislandi, que representa a una condesa italiana de la familia Colleoni.

La desaparición del cuadro robado por nazis

El coleccionista murió en 1940, huyendo de los nazis, y sus herederos han librado una larga batalla judicial por recuperar su legado. Más de 200 piezas ya fueron restituidas, pero otras, como esta, continúan desaparecidas.

Los investigadores sospechan además que en la misma vivienda pudo haber otra obra desaparecida: una naturaleza muerta del pintor Abraham Mignon (1640-1679), también registrada como parte de la colección Goudstikker y asociada a Kadgien. Fotografías difundidas por las propias descendientes del funcionario nazi alimentan esa hipótesis.

“Fue muy surrealista, no lo esperábamos”, declaró Schouten sobre el momento en que identificó el cuadro en la publicación. El periodista recordó que sus colegas en Países Bajos llevan una década investigando los movimientos de la familia Kadgien y que este hallazgo fue producto de esa búsqueda.

Mientras tanto, la familia Goudstikker prepara acciones legales para reclamar la restitución del óleo. “El objetivo de mi familia es encontrar todas las obras de arte que han sido robadas de la colección Goudstikker y restaurar el legado de Jacques”, afirmó Marei von Saher, nuera del marchante.

Por ahora, la incógnita persiste: el cuadro que se mostró en las fotos de un aviso inmobiliario, que la justicia argentina buscó en un allanamiento y que la Agencia de Patrimonio Cultural de Países Bajos considera auténtico, sigue sin aparecer.